Será que o FC Bayern de Munique terá de prescindir do versátil zagueiro Konrad Laimer nas próximas semanas decisivas? O austríaco ficou de fora do amistoso contra Gana devido a uma lesão — de qualquer forma, seu técnico, Ralf Rangnick, não quer correr riscos.
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Preocupações antes do confronto contra o Real Madrid: estrela do Bayern de Munique está lesionado
Ainda não se sabe ao certo se Laimer ficará fora dos gramados e por quanto tempo — mas o que é certo é que o jogador de 28 anos teve que assistir aos 90 minutos da vitória por 5 a 1 contra o adversário da Alemanha na Copa do Mundo, na sexta-feira, devido a problemas no joelho.
“Konny treinou normalmente ontem e não teve problemas. Mas, após o treino, ele sentiu algo no joelho. Era uma irritação, por isso decidimos não correr riscos”, explicou o técnico da ÖFB, Rangnick, sobre a medida.
As negociações contratuais com Laimer estão em impasse
Laimer ainda está com a seleção nacional, que enfrenta a Coreia do Sul em um amistoso na terça-feira – mas ainda não se sabe se ele entrará em campo. “Sabemos quais jogos ainda o aguardam. Não precisamos testar o Konny. Sabemos o que ele representa para nós”, afirmou Rangnick.
O Bayern também sabe o que tem em Laimer – o lateral é um dos principais jogadores da equipe do técnico Vincent Kompany. Exceto por pequenos problemas com lesões, ele é titular indiscutível no FCB.
Mas Laimer também conhece o seu valor, razão pela qual a renovação de contrato almejada pelo Bayern para além do verão de 2027 está se mostrando mais difícil do que inicialmente se supunha. Como sempre, trata-se do dinheiro e da valorização que vem com ele.
Os confrontos decisivos do Bayern contra o Real Madrid e o Leverkusen
Após a pausa para os jogos internacionais, o Bayern enfrentará primeiro o SC Freiburg na Bundesliga, antes de disputar as duas partidas das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, nos dias 7 e 15 de abril. Uma semana depois, o Bayern visitará o Bayer Leverkusen pela semifinal da Copa da Alemanha.
Konrad Laimer: Estatísticas da temporada 2025/26
Competição
Jogos
Gols
Assistências
Bundesliga
22
3
5
Liga dos Campeões
7
-
4
Copa da Alemanha
4
-
-
Supercopa
1
-
-