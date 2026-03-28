Preocupações antes do confronto contra o Real Madrid: estrela do Bayern de Munique está lesionado

Laimer ainda está com a seleção nacional, que enfrenta a Coreia do Sul em um amistoso na terça-feira – mas ainda não se sabe se ele entrará em campo. “Sabemos quais jogos ainda o aguardam. Não precisamos testar o Konny. Sabemos o que ele representa para nós”, afirmou Rangnick.

O Bayern também sabe o que tem em Laimer – o lateral é um dos principais jogadores da equipe do técnico Vincent Kompany. Exceto por pequenos problemas com lesões, ele é titular indiscutível no FCB.

Mas Laimer também conhece o seu valor, razão pela qual a renovação de contrato almejada pelo Bayern para além do verão de 2027 está se mostrando mais difícil do que inicialmente se supunha. Como sempre, trata-se do dinheiro e da valorização que vem com ele.