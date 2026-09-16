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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Preocupação e encruzilhada: o que espera a seleção da Arábia Saudita na Copa do Golfo 27?

Especiais e Opinião
Arábia Saudita x Kuwait
Arábia Saudita
Kuwait
Gulf Cup
G. Donis
Arábia Saudita
Kuwait
Grécia

Missão nada fácil

A seleção da Arábia Saudita entra na Copa do Golfo 27 em meio a um clima de expectativa que não está livre de preocupação, depois que a torcida passou a esperar uma versão diferente da equipe, e não apenas mais uma participação que traz consigo os mesmos pontos de interrogação que surgiram nos últimos compromissos.

A Arábia Saudita estará diante de um teste que vai além da ideia de disputar o título, porque o torneio pode revelar muito sobre a cara da seleção e sua capacidade de recuperar sua personalidade antes de encarar o compromisso mais importante, dentro de poucos meses, quando começar a jornada em busca de uma melhor apresentação na Copa da Ásia.

Por isso, cada jogo na Copa do Golfo 27 estará sob os holofotes, não apenas para conhecer os resultados da seleção, mas também para observar sua forma de jogar, sua personalidade e o quanto é capaz de lidar com as partidas, e o mais importante: se Georgios Donis conseguiu construir uma seleção capaz de convencer a torcida antes que seja tarde demais.

A questão já não se relaciona com o fato de a Arábia Saudita ser capaz de vencer uma partida ou de avançar à próxima fase, mas sim com o fato de o torneio do Golfo dar à seleção respostas verdadeiras, ou abrir novas portas de preocupação antes da Copa da Ásia.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    As torcidas aguardam uma resposta diferente

    A preocupação da torcida estará fortemente presente desde o apito inicial, especialmente porque o torcedor saudita não quer ver a continuidade do nível chocante que fez a seleção, em períodos anteriores, parecer distante da imagem a que estava acostumado.

    A torcida não busca apenas as vitórias, mas quer ver uma seleção com identidade clara, que saiba o que fazer com a bola e sem ela, e que consiga impor seu estilo em vez de entrar nas partidas esperando a reação do adversário.

    E aqui a Copa do Golfo será uma oportunidade real diante de Donis e seus jogadores para reconstruir a confiança, pois apresentar bons desempenhos desde as primeiras fases pode mudar muito do clima em torno da seleção e dar à torcida um novo motivo para o otimismo.

    Já a continuidade de uma atuação apagada, mesmo que venham alguns resultados positivos, pode manter os pontos de interrogação, pois a torcida enxergará o que a seleção apresenta como um indicativo do que pode acontecer daqui a poucos meses na Copa da Ásia.

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  • Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Copa do Golfo 27: uma encruzilhada para Donis

    Para Dônis, o torneio parece ter uma importância que vai além de uma simples etapa dentro do programa de preparação, especialmente porque ele enfrenta críticas constantes desde a última participação na Copa do Mundo e precisa se apresentar novamente à torcida e convencê-la de que tem algo a oferecer à seleção.

    O treinador certamente sabe que o tempo não está a seu favor, pois o período que resta até a Copa da Ásia não é longo o suficiente para permitir desperdiçar mais partidas sem chegar a contornos claros da formação, da forma de jogar e da identidade com que ele quer que a Arábia Saudita se apresente.

    Leia também: Análise da lista da Arábia Saudita: arma de Inzaghi se impõe e Dônis aposta nas pontas

    Por isso, a Copa do Golfo 27 pode ser uma das etapas mais importantes em seu projeto com a seleção, porque lhe dará a oportunidade de testar suas ideias sob a pressão da competição de verdade, e não apenas durante os amistosos ou os períodos de concentração, que não carregam a mesma pressão.

    E quanto mais a seleção se apresentar de forma convincente, maior será o espaço de confiança na continuidade do projeto, ao passo que a repetição dos erros e das atuações fracas pode reabrir o debate sobre o futuro da comissão técnica, sobretudo se os resultados vierem a decepcionar as esperanças da torcida.

  • O título traz de volta o desejo e a confiança

    A conquista da Copa do Golfo, caso se concretize, não será apenas mais um título acrescentado às vitrines da seleção da Arábia Saudita, mas poderá representar um importante impulso moral antes da Copa da Ásia, devolvendo um pouco da vontade e da confiança de que jogadores e torcedores precisam ao mesmo tempo.

    Vencer um torneio próximo dos torcedores e que carrega uma história especial para as seleções do Golfo pode dar aos jogadores uma sensação diferente sobre a capacidade de competir e suportar a pressão, especialmente se o título vier após uma sequência de atuações convincentes.

    O sucesso na Copa do Golfo 27 também pode ajudar a melhorar a relação entre a seleção e os torcedores, depois que os resultados e o desempenho recentes se tornaram motivo para o aumento das críticas, e a equipe passou a precisar de um momento que traga o torcedor de volta às arquibancadas com a sensação de que há algo que vale a pena apoiar.

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    Mas o valor do torneio não será definido apenas pelo título, pois até mesmo chegar às fases finais apresentando um futebol convincente pode ser um indicador importante, já que o objetivo final será preparar uma seleção capaz de competir na Copa da Ásia, e não apenas vencer a Copa do Golfo.

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  • O fracasso pode abrir a porta para uma nova mudança

    Em contrapartida, o fracasso em apresentar o nível esperado pode colocar a Federação Saudita e a comissão técnica diante de perguntas difíceis, especialmente se ficar evidente que a seleção não deu um passo adiante, ou se persistirem os problemas enfrentados nos compromissos anteriores.

    A saída de Donis, nesse caso, não pode ser considerada algo definido, mas continua sendo uma possibilidade que pode se impor caso se acumulem resultados negativos e persistam as críticas, sobretudo porque a seleção já passou por uma mudança técnica antes da última Copa do Mundo, quando Hervé Renard deixou o cargo antes do torneio.

    Essa experiência faz com que a ideia de uma mudança antes da Copa da Ásia não seja totalmente descartada caso as coisas cheguem a um beco sem saída, mas tomar uma decisão dessas em um momento próximo do torneio seria, por sua vez, um passo com consequências, já que qualquer novo treinador precisaria de tempo para conhecer os jogadores e desenvolver suas ideias.

    Por isso, a Copa do Golfo 27 parece mais próxima de uma verdadeira encruzilhada para a seleção e para Donis; o sucesso da Arábia Saudita pode lhes dar um espaço de tranquilidade e confiança para trabalhar rumo à Copa da Ásia, enquanto o insucesso e a repetição de uma atuação chocante podem levar todos os assuntos de volta à mesa, com destaque para o futuro do treinador e a configuração da seleção na próxima etapa.

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