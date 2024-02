Qual a premiação da Copa Sul-Americana 2024? Quanto dinheiro ganha o campeão?

Torneio deve ter a maior premiação de sua história com novo acréscimo da Conmebol

A bola rola em março para a segunda principal competição masculina de clubes da América do Sul, com a fase preliminar da Copa Sul-Americana 2024. A ansiedade pelas etapas posteriores cresce cada vez mais, visto que, além do troféu, a premiação do campeonato tem sido cada vez mais valiosa.

Apesar de a Copa Libertadores ser o torneio mais atrativo da Conmebol, a Sul-Americana também gera muita expectativa para clubes de menor escalão visando sucesso na temporada. Sendo assim, confira quanto ganham as equipes participantes, o campeão, e saiba detalhes sobre o maior incremento da entidade para 2024.