Power Ranking da Copa América 2024: As seleções favoritas ao título

Seleções das Américas do Norte e do Sul se enfrentam na competição, mas quais times estão em boa forma para o torneio?

As seleções da América do Sul, Norte, Central e Caribe se reunirão em junho deste ano, e que ocasião será! A Copa América será disputada nos Estados Unidos para determinar o melhor time do Hemisfério Ocidental.

Será um torneio onde não faltará estrelas, com Lionel Messi e a Argentina nas manchetes, é claro, e com razão. O lendário atacante liderará seu time neste torneio não apenas para defender o título, mas também como atual campeão mundial. A seleção argentina não olhou para trás desde então, provando ser uma força no futebol internacional.

Ainda assim, não se trata apenas de Messi e companhia, já que a Argentina terá que sobreviver a um desafio para conquistar outra Copa América. O Brasil está carregado como sempre, enquanto seleções como Uruguai e Colômbia estão em alta. Adicione a presença de representantes da CONCACAF, como a seleção dos EUA e o México, e tudo estará pronto para um torneio emocionante.

Mas como o campo está se moldando o favoritismo? A GOAL classifica as equipes definidas para participar do torneio...