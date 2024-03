Como acompanhar a Argentina na Copa América 2024: jogos, cidades, locais e mais

Confira tudo o que você precisa saber para acompanhar a Argentina na Copa América 2024

Lionel Messi pode estar perto do fim de sua carreira, mas a Argentina está passando por uma fase de ouro no momento. Eles são os atuais campeões do continente e da Copa do Mundo e entram na Copa América de 2024 como favoritos para defender o título do torneio.

Nos Estados Unidos, país onde a albiceleste perdeu nos pênaltis na final, contra o Chile, há oito anos, a Argentina será um dos times mais observados, com torcedores esperando ver jogadores como Messi e Ángel Di María encerrarem suas carreiras na seleção em grande estilo.

Com a Copa América de 2024 se aproximando rapidamente, aqui estão todos os detalhes que você precisa para acompanhar a Argentina na competição.

O grupo da Argentina na Copa América 2024

Como cabeça de chave do grupo, a Argentina deve ter uma jornada relativamente tranquila rumo às quartas de final. Sorteados no Grupo A, enfrentarão Peru e Chile, equipes que causaram preocupações em 2016, além do Canadá, último classificado da repescagem.

Grupo A Ranking Mundial da FIFA Argentina 1 Peru 33 Chile 42 Canadá 50

Qual é o primeiro jogo da Argentina na Copa América 2024?

A Argentina abrirá o torneio em 20 de junho, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, na Geórgia. O jogo está marcado para começar às 21h (de Brasília), contra o Canadá.

Como parte da preparação para a Copa América 2024, a Argentina disputará dois amistosos. Primeiro, enfrentará o Equador em 9 de junho, no Soldier Field de Chicago. Cinco dias depois, seguirá para o Commanders Field, em Landover, para enfrentar a Guatemala, uma seleção que não conseguiu se classificar para o torneio.

Jogos da Argentina na Copa América 2024

Adversário Data Canadá Quinta-feira, dia 20 de junho de 2024 Chile Terça-feira, dia 25 de junho de 2024 Peru Sábado, dia 29 de junho de 2024

Após enfrentar o último classificado do Grupo A, Lionel Messi e sua equipe seguirão para Nova Jersey para encarar o Chile no mesmo estádio onde foram derrotados há quatro anos. No dia 25 de junho, no MetLife Stadium, os argentinos estarão determinados a superar essas lembranças e a frustrar as esperanças de classificação do time chileno.

O último jogo da equipe na fase de grupos será realizado no Hard Rock Stadium, que sediará a final da Copa América deste ano. Em 29 de junho, enfrentarão o Peru.

Se a Argentina se classificar para as quartas de final, seguirá para o Texas. Caso vençam o grupo, viajarão para Houston em 4 de julho. E se terminarem em segundo lugar, enfrentarão a partida no AT&T Stadium, casa do Dallas Cowboys, em 5 de julho.

Quais estádios a Argentina vai visitar na Copa América 2024?

As sedes das partidas da fase de Grupos da Copa América 2024 já foram definidas e são as seguintes:

Como conseguir ingressos para ver a Argentina na Copa América 2024?

Os ingressos para acompanhar a Argentina no torneio já estão à venda, com preços a partir de R$ 290. Como era de se esperar, os bilhetes estão sendo adquiridos rapidamente, já que os torcedores estão ansiosos para acompanhar Lionel Messi.

Os fãs podem garantir seus ingressos através do site oficial da Copa América 2024, com os vendedores oficiais sendo SeatGeek e Ticketmaster. Ambos oferecem venda direta e opções de revenda. Além disso, outros revendedores confiáveis, como Viagogo e StubHub, também disponibilizam ingressos para o torneio.

Para aqueles que esperam que a Argentina avance, os ingressos para as quartas de final e semis já estão disponíveis. No entanto, os bilhetes para a final só estarão à venda a partir de abril.

Voos para ver a Argentina na Copa América 2024

Todos os jogos da Argentina na fase de grupos da Copa América 2024 acontecem ao longo da Costa Leste, com boas conexões entre Atlanta e Nova York antes de seguirem para o sul, em direção a Miami.

Planejar sua rota não poderia ser mais fácil com o Skyscanner. Os fãs podem comparar horários de voos, preços e descobrir as melhores opções para viajar pela fase de grupos antes de partirem para o Texas rumo às quartas de final.

A Argentina já ganhou a Copa América?

A Argentina é o time mais vencedor na história da Copa América, tendo vencido a competição 15 vezes, marca compartilhada com o Uruguai.

Atualmente são os detentores do título, após conquistarem a Copa América em 2021, encerrando uma espera de quase 30 anos pelo troféu, no Brasil.

Quem é o favorito para a Copa América 2024?

Como atuais campeões mundiais, não é surpresa que a Argentina seja a favorita para a competição, tanto entre as casas de apostas quanto na opinião da maioria dos especialistas. Com jogadores renomados como Lionel Messi e Ángel Di María, além de jovens promissores, eles formam uma equipe poderosa no continente.

O Brasil está logo atrás em termos de favoritismo, enquanto Colômbia, Uruguai e Estados Unidos correm por fora.

Lionel Messi jogará na Copa América 2024?

Lionel Messi está pronto para competir no que pode ser seu último grande torneio internacional de seleções. Ele completará 37 anos ao final da competição, e seria apropriado testemunhar um dos maiores de todos os tempos encerrar sua carreira pela Argentina com mais um título da Copa América.

Quem jogará pela Argentina na Copa América 2024?

Ao lado de Lionel Messi estará o vice-capitão da equipe, Ángel Di María, que também pode estar disputando seu último torneio internacional pela equipe. Além deles, vários jovens talentosos, como as estrelas da Premier League Julián Álvarez, Enzo Fernández e Alejandro Garnacho, também devem marcar presença no torneio.