Portuguesa x Nova Iguaçu: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (07), pela oitava rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Portuguesa e Nova Iguaçu entram em campo na tarde deste sábado (07), às 17h (de Brasília), no Estadio do Canindé, pela oitava rodada da Série D 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Lusa TV, na internet (veja a programação completa aqui).

A Portuguesa chega para o reencontro com o Nova Iguaçu embalada pela liderança do Grupo A6 e uma sequência de quatro jogos sem perder. Com 14 pontos conquistados em sete partidas, a Lusa soma quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota, vivendo seu melhor momento na Série D. Após empatar fora de casa com o adversário da vez, a equipe agora reencontra o Orgulho da Baixada em casa, disposta a manter o topo da tabela e confirmar a boa fase.

Já o Nova Iguaçu encara o duelo como chance decisiva para entrar no G-4 e seguir firme na briga pela classificação. Na quinta colocação, com nove pontos somados, o time laranja vem de dois triunfos seguidos e do empate contra a própria Portuguesa, que mostrou a evolução da equipe nas últimas rodadas. Agora, fora de casa, o desafio é transformar o bom momento em resultado concreto, mirando uma vaga entre os quatro primeiros do grupo.