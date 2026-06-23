Portugal enfrenta um dilema difícil: como resolver a questão de Cristiano Ronaldo?

A sexta participação de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo deveria ter sido um momento excepcional para homenagear um dos maiores jogadores da história do futebol. O astro português chegou ao torneio empatado com um recorde histórico sem precedentes, preparando-se para o que se acredita ser sua última aventura no maior palco mundial.

No entanto, o que aconteceu nos primeiros dias do torneio não foi tanto uma celebração de uma lenda do futebol, mas sim o início de uma nova polêmica em torno de toda a seleção portuguesa. Declarações tiradas do contexto, citações forjadas que se espalharam rapidamente pelas redes sociais e rumores que se transformaram em manchetes colocaram Portugal no centro de uma tempestade midiática da qual o país não precisava neste momento delicado.

O mais preocupante é que a polêmica não se refere mais apenas ao nível técnico de Ronaldo, mas se transformou em um debate mais profundo sobre o impacto de sua presença na seleção e até que ponto o técnico Roberto Martínez é capaz de tomar decisões que beneficiem a equipe, mesmo que entrem em conflito com o status do maior jogador da história do país, segundo informou a “BBC”.