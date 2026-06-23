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Roberto Martinez Cristiano Ronaldo Portugal 2:1Getty/GOAL

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Portugal enfrenta um dilema difícil: como resolver a questão de Cristiano Ronaldo?

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Crise ameaça o sonho da Copa do Mundo

A sexta participação de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo deveria ter sido um momento excepcional para homenagear um dos maiores jogadores da história do futebol. O astro português chegou ao torneio empatado com um recorde histórico sem precedentes, preparando-se para o que se acredita ser sua última aventura no maior palco mundial.

No entanto, o que aconteceu nos primeiros dias do torneio não foi tanto uma celebração de uma lenda do futebol, mas sim o início de uma nova polêmica em torno de toda a seleção portuguesa. Declarações tiradas do contexto, citações forjadas que se espalharam rapidamente pelas redes sociais e rumores que se transformaram em manchetes colocaram Portugal no centro de uma tempestade midiática da qual o país não precisava neste momento delicado.

O mais preocupante é que a polêmica não se refere mais apenas ao nível técnico de Ronaldo, mas se transformou em um debate mais profundo sobre o impacto de sua presença na seleção e até que ponto o técnico Roberto Martínez é capaz de tomar decisões que beneficiem a equipe, mesmo que entrem em conflito com o status do maior jogador da história do país, segundo informou a “BBC”.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A faísca da crise teve início em uma partida sem grande destaque

    A Portugal estreou-se na Copa do Mundo com um empate decepcionante contra a República Democrática do Congo por 1 a 1, resultado que levantou muitos questionamentos sobre o desempenho da equipe.

    Ronaldo, de 41 anos, não apresentou o desempenho esperado. Embora tenha sido o jogador da seleção portuguesa que mais chutou a gol, com três tentativas, ele não conseguiu acertar a baliza, dando continuidade a uma sequência negativa que vem causando preocupação nos círculos portugueses.

    Após a partida, João Neves compareceu à coletiva de imprensa, como de costume. O jovem jogador do Paris Saint-Germain está acostumado a lidar com situações difíceis e já assumiu a responsabilidade de falar com a imprensa após derrotas dolorosas no início de sua carreira no Benfica. Mas, desta vez, ele não imaginava que uma resposta comum se transformaria em uma crise nacional.

    Quando questionado sobre o papel de Ronaldo na seleção, Neves afirmou que o capitão de Portugal é um jogador como os demais companheiros e que está presente para ajudar a equipe, assim como todos os outros. Foi uma resposta lógica e simples, mas as reações que se seguiram foram violentas e inesperadas.

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  • Portugal v Armenia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    As redes sociais acendem a chama

    Em poucas horas, Neves foi alvo de uma enxurrada de críticas por parte de alguns torcedores de Ronaldo nas redes sociais.

    E o jovem meio-campista não foi o único a ser alvo de críticas, já que a campanha se estendeu a Bruno Fernandes e a vários outros jogadores da seleção, em meio a acusações de desrespeito ao capitão da equipe e à sua grande história.

    Embora Ronaldo esteja acostumado a ser o centro das discussões na mídia onde quer que vá, a intensidade da reação desta vez pareceu diferente, mesmo para os padrões do jogador mais seguido do mundo do futebol.

    Rapidamente, a crise passou do mundo virtual para a mídia tradicional, onde as análises começaram a falar de uma divisão dentro da seleção entre os defensores de Ronaldo e outros que consideram que o momento atual exige decisões mais ousadas.

  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    As pessoas próximas a Ronaldo aumentam a tensão

    O que complicou ainda mais as coisas foi o envolvimento de algumas pessoas próximas a Ronaldo na crise.

    Georgina Rodríguez reagiu a publicações que incluíam citações forjadas, antes de excluir seu comentário posteriormente, enquanto as irmãs de Ronaldo postaram mensagens nas redes sociais que muitos interpretaram como uma defesa direta do jogador e um ataque indireto aos seus críticos.

    Além disso, os programas de TV portugueses testemunharam discussões acaloradas sobre a posição de Ronaldo e seu papel atual, o que contribuiu para amplificar ainda mais a questão.

    A cada dia que passava, a discussão se afastava do futebol e se aproximava da polêmica, dos boatos e das divisões.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-PORAFP

    A seleção está sob pressão das mesmas perguntas

    No estágio da seleção portuguesa, a mesma pergunta vem se repetindo constantemente. Existe uma divisão dentro da equipe por causa de Ronaldo?

    Os jogadores eram obrigados a responder a essa pergunta em praticamente todas as coletivas de imprensa, em vez de se concentrarem na preparação para os próximos jogos.

    Rubén Dias pareceu incomodado com essa discussão, afirmando que o assunto nem deveria ser tema de debate.

    Já Diogo Dalot foi além ao sugerir que há setores que não querem ver a Portugal ter sucesso, mas evitou citar qualquer parte diretamente.

    Apesar das tentativas dos jogadores de demonstrar união e coesão, a persistência das especulações sobre Ronaldo tornou difícil para a seleção escapar desse turbilhão midiático.

    Longe do alvoroço da mídia, muitos analistas acreditam que a questão principal diz respeito ao que acontece dentro de campo.

    Desde que converteu o pênalti contra Gana na Copa do Mundo de 2022, Ronaldo não conseguiu marcar nenhum gol em dez partidas consecutivas em grandes torneios.

    Para um jogador cuja lenda se baseia em marcar gols, esse número levanta questionamentos legítimos sobre sua capacidade de continuar desempenhando o mesmo papel a que se acostumou ao longo de toda a carreira.

    Vários especialistas consideram que a questão já não é se Ronaldo é ou não um grande jogador — fato inegável —, mas sim se ele ainda é a melhor opção disponível para liderar o ataque de Portugal nesta fase.

  • Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport

    Será que Ronaldo se tornou mais importante do que a seleção?

    Alguns observadores afirmam que o debate sobre Ronaldo em Portugal ultrapassou os limites naturais. As discussões sobre ele não se limitam à avaliação de seu desempenho ou de seu papel tático, mas muitas vezes se transformam em uma questão emocional que vai além do próprio futebol.

    Muitos acreditam que essa realidade faz com que qualquer crítica técnica ao jogador pareça um ataque pessoal a um ícone nacional. Mas o futebol não é conduzido apenas pela emoção.

    As grandes seleções sempre tiveram sucesso quando colocaram o interesse da equipe acima do prestígio dos indivíduos, por mais famosos que fossem. É exatamente aí que reside o dilema que a Portugal enfrenta.

    Os números indicam que Roberto Martínez continua a depositar em Ronaldo uma confiança quase absoluta. Pois, na maioria das partidas em que o astro português foi titular sob o comando do técnico espanhol, ele permaneceu em campo por longos períodos e raramente foi substituído mais cedo.

    Embora Martínez tenha afirmado repetidamente que todos os jogadores estão sujeitos aos mesmos critérios, a realidade sugere que Ronaldo recebe um tratamento especial. E é isso que coloca o técnico diante de um verdadeiro desafio.

    Se continuar a contar com Ronaldo apesar da queda em sua eficácia, ele estará sujeito a críticas cada vez maiores. Se decidir reduzir o papel do jogador, enfrentará uma enorme onda de polêmica na mídia e entre a torcida.

  • Portugal Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Uma geração de ouro que merece mais

    Portugal conta com uma das gerações mais fortes de sua história. Em todas as posições, a seleção conta com nomes de destaque que atuam nos maiores clubes europeus, desde Bruno Fernandes e Bernardo Silva até Rúben Dias, João Neves, Rafael Leão e outros.

    Muitos analistas consideram que essa geração tem o potencial necessário para disputar o título da Copa do Mundo. No entanto, a realização desse sonho exige a tomada de decisões que beneficiem o grupo como um todo, e não apenas um jogador, por mais importante que seja.

    Afinal, as seleções não vencem grandes torneios com base na história, mas sim no desempenho atual e na preparação técnica. E a solução pode ser mais simples do que parece. A Portugal precisa redirecionar o foco do debate para o futebol, em vez de para as personalidades.

    E também precisa de uma gestão mais serena da cobertura midiática em torno de Ronaldo, concedendo ao técnico total liberdade para tomar decisões técnicas sem pressões emocionais ou populares.

    Quanto ao próprio Ronaldo, talvez ele tenha uma última chance de escrever um final perfeito para sua carreira internacional, seja marcando gols e recuperando seu brilho, seja aceitando um papel diferente que ajude a equipe a alcançar seu maior objetivo.

    No fim das contas, não se trata do lugar de Ronaldo na história, que já está consolidado há muito tempo, mas do futuro da seleção portuguesa, que aspira a conquistar o maior campeonato do mundo.

    E a questão que se coloca hoje não é se Ronaldo é ou não uma lenda, mas se a Portugal é capaz de encontrar o equilíbrio entre homenagear sua lenda e priorizar o interesse da seleção. Esse equilíbrio, por si só, pode ser a chave para salvar o sonho da Copa do Mundo antes que seja tarde demais.

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