Portugal, de Cristiano Ronaldo, é eliminado? Neymar retorna ao Brasil? Lionel Messi x Kylian Mbappé para a história - Previsões ousadas para a Copa do Mundo de 2026 a 100 dias do pontapé inicial

A Coreia do Sul passou por momentos difíceis na Copa do Mundo de 1954. Foi goleada por 9 a 0 pela Hungria de Ferenc Puskas na estreia, antes de sofrer uma derrota por 7 a 0 na segunda partida contra a Turquia, sendo eliminada. Depois de todos esses anos, apesar das expansões e mudanças no formato, esses 16 gols ainda são o maior número que uma equipe já sofreu em uma única Copa do Mundo.

Isso poderá mudar neste verão? Os ingredientes estão certamente presentes para que várias equipas sejam goleadas.

Com a expansão para 48 equipes, vários países que nunca teriam se classificado para Copas do Mundo anteriores estão participando neste verão. Quatro equipes — Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão — estão jogando no torneio pela primeira vez, o que significa que todas enfrentarão adversários de qualidade como nunca viram antes. Curaçao, por exemplo, enfrentará Alemanha, Costa do Marfim e Equador. O Uzbequistão enfrentará Portugal e Colômbia, enquanto a Jordânia terá que lidar com Argentina, Argélia e Áustria.

E a situação pode piorar. Embora seja necessário algumas surpresas, Suriname e Nova Caledônia também têm chances de se classificar através da repescagem. Eles estão classificados em 123º e 149º lugar no ranking mundial, respectivamente.

A enorme diferença de qualidade levará a algumas goleadas. Essas goleadas também podem ser históricas, já que as equipes mais fracas do torneio tentarão evitar repetir o infeliz recorde da Coreia do Sul.