Ryan Tolmich e Thomas Hindle

Traduzido por

Portugal, de Cristiano Ronaldo, é eliminado? Neymar retorna ao Brasil? Lionel Messi x Kylian Mbappé para a história - Previsões ousadas para a Copa do Mundo de 2026 a 100 dias do pontapé inicial

A GOAL analisa as histórias emocionantes que poderão ser o centro das atenções neste verão, com destaque para as previsões envolvendo as maiores estrelas do esporte.

As Copas do Mundo são extremamente imprevisíveis. Basta um único erro para que um gigante caia. Basta uma única surpresa para que uma Cinderela surja e consolide seu lugar na história da Copa do Mundo para sempre. 

Prever esses torneios, então, é coisa de tolos — especialmente em um novo formato com 48 equipes, que conta com estrelas como Harry Kane e Christian Pulisic. Felizmente, há tolos ansiosos para tentar fazer previsões ousadas para o caos inevitável deste verão.

Antes da Copa do Mundo, Tom Hindle e Ryan Tolmich, da GOAL, fizeram três previsões ousadas sobre como este torneio tratará algumas das maiores estrelas do futebol — e também algumas das menores.

    Hindle: Neymar entra para a seleção brasileira... e joga

    Certamente ele tem que fazer isso, certo? É assim com o Neymar: ele sempre fica por perto. E, por mais que Carlo Ancelotti seja um disciplinador severo, ele também valoriza a harmonia do time. E aqui está a questão: o Brasil realmente ama Neymar. Não apenas a equipe, mas a nação inteira. Rodrygo disse no início desta semana que a inclusão de Ney deveria ser “óbvia” e, ao que tudo indica, sua recuperação de uma lesão no joelho que parecia bastante grave está indo muito bem.

    Agora, a parte complicada é o que acontecerá quando ele estiver lá. É difícil justificar Neymar no banco, dando high-fives e conversando durante os intervalos para hidratação. É de se imaginar que, se o meia-atacante está por perto, ele tem que jogar. E acontece que a Seleção precisa de um pouco de entusiasmo e criatividade no meio-campo e, talvez, de alguém para assumir a carga injustamente colocada sobre Vinicius. Se ao menos houvesse alguém disponível... fique de olho neste espaço. 

    Tolmich: Um novo recorde de gols sofridos

    A Coreia do Sul passou por momentos difíceis na Copa do Mundo de 1954. Foi goleada por 9 a 0 pela Hungria de Ferenc Puskas na estreia, antes de sofrer uma derrota por 7 a 0 na segunda partida contra a Turquia, sendo eliminada. Depois de todos esses anos, apesar das expansões e mudanças no formato, esses 16 gols ainda são o maior número que uma equipe já sofreu em uma única Copa do Mundo.

    Isso poderá mudar neste verão? Os ingredientes estão certamente presentes para que várias equipas sejam goleadas.

    Com a expansão para 48 equipes, vários países que nunca teriam se classificado para Copas do Mundo anteriores estão participando neste verão. Quatro equipes — Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão — estão jogando no torneio pela primeira vez, o que significa que todas enfrentarão adversários de qualidade como nunca viram antes. Curaçao, por exemplo, enfrentará Alemanha, Costa do Marfim e Equador. O Uzbequistão enfrentará Portugal e Colômbia, enquanto a Jordânia terá que lidar com Argentina, Argélia e Áustria.

    E a situação pode piorar. Embora seja necessário algumas surpresas, Suriname e Nova Caledônia também têm chances de se classificar através da repescagem. Eles estão classificados em 123º e 149º lugar no ranking mundial, respectivamente.

    A enorme diferença de qualidade levará a algumas goleadas. Essas goleadas também podem ser históricas, já que as equipes mais fracas do torneio tentarão evitar repetir o infeliz recorde da Coreia do Sul.

    Hindle: Portugal não vence uma partida eliminatória

    Portugal é uma seleção muito difícil de definir. Sem dúvida, eles são abençoados com alguns dos melhores talentos ofensivos do mundo. Seu meio-campo é assustador. Seus jogadores laterais são elétricos. Claro, eles são um pouco fracos na lateral direita da defesa, e a zaga central pode ser um problema. Mas há estrelas por todo o campo aqui. 

    No entanto, há um grande problema evidente, e ele tem 40 anos e joga na Liga Profissional Saudita. Ronaldo, neste momento, está apenas a aumentar as suas estatísticas. Ele quer marcar 1000 golos. Ele quer ganhar tudo o que for possível. Ele quer provar, neste Mundial, que pode igualar a conquista máxima de Lionel Messi no futebol. Mas Ronaldo destrói o equilíbrio desta equipa. 

    Qualquer time organizado o suficiente para neutralizá-lo e atlético o suficiente para contra-atacar pode atropelar Portugal na transição. Portanto, sim, muito depende do grupo aqui. Se a Colômbia for tão boa quanto o esperado — mais sobre isso depois —, Portugal enfrentará um adversário complicado nas oitavas de final. A Croácia, por exemplo, é uma possibilidade. Isso pode não ser nada bom.  

    Tolmich: Itália fica de fora... novamente

    Vou trapacear um pouco aqui e fazer uma previsão pré-Copa do Mundo, mas que alteraria bastante a química do Grupo B.

    A seleção italiana vem apresentando um desempenho ruim há algum tempo. A Azzurra ficou de fora das duas últimas Copas do Mundo. Eles venceram apenas uma partida da Copa do Mundo desde que levantaram o troféu há 20 anos. Agora, eles estão novamente nas eliminatórias, e quem acompanha essa equipe sabe que isso não é garantia de nada.

    As falhas do futebol italiano já foram diagnosticadas várias vezes, e essas falhas levaram a uma queda na qualidade tanto da Série A quanto da seleção nacional. Ao avaliar este grupo específico da seleção nacional, as fraquezas são óbvias. A Itália não produz um atacante verdadeiramente dinâmico há uma geração. O melhor atacante da equipe, Mateo Retegui, joga na Arábia Saudita. Os defensores estão longe da qualidade das lendas do passado. Quando você junta esses fatos, você tem uma equipe medíocre, que foi derrotada pela Noruega nas eliminatórias e se colocou nessa situação complicada.

    Será que eles conseguem sair dessa situação? Claro, mas não aposte nisso. As margens são boas, e a Itália não tem jogadores capazes de mudar o jogo, o que significa que eles são suscetíveis a terem o jogo mudado contra eles nos piores momentos, com a Copa do Mundo em jogo.

    Hindle: Colômbia entra em uma boa fase

    Portanto, isso pode ser complicado. O que conta como uma “campanha” nesta Copa do Mundo? É claro que há mais equipes do que nunca. Isso deve levar a alguns jogos fáceis na fase de grupos. Mas também pode significar partidas mais difíceis nas eliminatórias — e mais chances de as coisas darem errado. Mas a Colômbia tem tudo para ser uma verdadeira candidata à Copa do Mundo, capaz de fazer a diferença. A equipe é sólida na defesa, bem treinada, experiente e tem uma estrela genuína em Luis Diaz. Olhe para esse time e você verá que não há falhas reais. O apoio nos Estados Unidos também será absolutamente imenso. 

    Eles provaram na Copa América de 2024 que podem enfrentar os grandes — a derrota na prorrogação para a Argentina na final não é motivo para vergonha. E eles podem fazer isso novamente aqui. Se vencerem o grupo, então estarão prontos para a disputa. Eles precisarão de um resultado favorável aqui e ali para evitar a Argentina nas quartas de final. Mas, com um pouco de sorte, esta é uma equipe semifinalista — e muito simpática, para completar. 

    Tolmich: Messi não bate o recorde de gols, mas Mbappé sim

    Com 16 gols em Copas do Mundo, Miroslav Klose continua sendo o maior artilheiro de todos os tempos da Copa do Mundo. Lionel Messi, porém, está logo atrás. Ele precisa de apenas três gols neste verão para alcançar Klose e consolidar ainda mais seu legado no grande palco.

    No entanto, considerando todos os fatores, Messi não é o mais provável a quebrar o recorde de Klose neste verão; na verdade, é Kylian Mbappé.

    Logo atrás de Messi, com 12 gols, Mbappé certamente está a caminho de ultrapassar tanto o argentino quanto o alemão neste verão. Ele marcou seis gols na Copa do Mundo de 2018, incluindo dois na final. Ele marcou oito em 2022, com destaque para um hat-trick na final. Pode-se argumentar que, mesmo com apenas 27 anos, Mbappé poderia consolidar seu legado como o melhor jogador de todos os tempos da Copa do Mundo neste próximo torneio.

    Ultrapassar Messi para superar Klose seria o suficiente para consolidar o lugar de Mbappé na história, enquanto ele ainda tem muito gás no tanque.

    Hindle: Lamine Yamal fica sem energia

    Lamine Yamal tem sido realmente excelente para o Barcelona este ano. Muitos o comparam a Lionel Messi, mas ele talvez seja mais parecido com Neymar - cheio de truques, fintas e giros. Se ele não é o melhor jogador do mundo, certamente está entre os três melhores. 

    Mas também há um grande risco de fadiga para os jogadores jovens. Yamal vem jogando futebol de alto nível pelo Barcelona há mais de dois anos. Ele é, sem dúvida, o jogador mais importante do Blaugrana. Isso traz consigo fadiga e lesões. Nenhum atacante jogou mais minutos pelo Barça na La Liga. Extrapolando para todas as competições, a situação parece ainda mais preocupante. Estamos em março e ele já registrou quase 3.000 minutos nesta temporada. 

    Em resumo, o esgotamento pode estar a caminho. Se o Barça continuar vivo na Liga dos Campeões e lutar pelo título da La Liga, o espanhol poderá chegar à Copa do Mundo já tendo disputado 60 jogos. Pernas cansadas e o sol americano? A primeira Copa do Mundo de Lamine pode não ser o espetáculo que muitos esperam.

