Aerial Views Of Banorte Stadium Ahead 2026 FIFA World CupGetty Images Sport

Portugal analisa amistoso com o México após alerta de segurança, mas partida não corre risco no momento

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou que está reavaliando os planos para sua próxima viagem ao México, após recentes alertas de segurança emitidos em várias regiões do país. Portugal está programado para enfrentar o México em 28 de março, como parte das festividades de reabertura do Estádio Banorte, antigo Estádio Azteca.

    Portugal reavalia amistoso com o México

    Em comunicado público, a FPF afirmou que está acompanhando de perto os desdobramentos e avaliando as condições relacionadas à viagem da delegação. A federação enfatizou que a situação em evolução requer uma avaliação contínua antes que qualquer decisão final seja tomada.

  • MEXICO-CRIME-DRUG TRAFFICKING-OPERATION-AFTERMATHAFP

    Alertas de segurança provocam revisão

    As autoridades mexicanas ativaram alertas de emergência em mais de 20 estados a partir do domingo, 22 de fevereiro, após a prisão de um indivíduo supostamente ligado ao crime organizado ter desencadeado preocupações de segurança em várias áreas. Embora a situação tenha atraído a atenção internacional, fontes indicam que, por enquanto, o jogo amistoso continua dentro do cronograma.

    “Os recentes acontecimentos exigem uma avaliação contínua das condições associadas à viagem da delegação”, afirmou a FPF, acrescentando que a coordenação com o governo português será decisiva em qualquer decisão final. A federação também observou que mantém contato regular com a Federação Mexicana de Futebol e destacou a forte relação institucional entre as duas organizações.

  • Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Partida não está em risco no momento

    Portugal deixou claro que a segurança dos jogadores e da equipe técnica orientará todas as próximas medidas.

    “A segurança dos jogadores, da comissão técnica, do pessoal e dos torcedores é nossa prioridade absoluta”, dizia o comunicado, enfatizando que as considerações de segurança determinarão, em última instância, se a partida será realizada conforme planejado.

  • Portugal v Armenia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Por enquanto, Portugal ainda espera contar com o plantel completo

    Antes das preocupações com a segurança, Portugal pretendia viajar para o México com um elenco completo como parte de seus preparativos para a Copa do Mundo da FIFA 2026, de acordo com a ESPN.

Amistosos
México crest
México
MÉX
Islândia crest
Islândia
ISL
0