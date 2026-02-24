Portugal analisa amistoso com o México após alerta de segurança, mas partida não corre risco no momento

As autoridades mexicanas ativaram alertas de emergência em mais de 20 estados a partir do domingo, 22 de fevereiro, após a prisão de um indivíduo supostamente ligado ao crime organizado ter desencadeado preocupações de segurança em várias áreas. Embora a situação tenha atraído a atenção internacional, fontes indicam que, por enquanto, o jogo amistoso continua dentro do cronograma.

“Os recentes acontecimentos exigem uma avaliação contínua das condições associadas à viagem da delegação”, afirmou a FPF, acrescentando que a coordenação com o governo português será decisiva em qualquer decisão final. A federação também observou que mantém contato regular com a Federação Mexicana de Futebol e destacou a forte relação institucional entre as duas organizações.