Porto Vitória x Portuguesa: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Equipes entram em campo neste sábado (17), pela 5ª rodada da primeira fase da competição; veja como acompanhar na internet

O Porto Vitória, do Espírito Santo, recebe a Portuguesa na tarde deste sábado (17), às 17h (de Brasília), no Kleber Andrade, pela quinta rodada do Grupo A6 do Campeonato Brasileiro da Série D de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da LusaTV e PortoTV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Ao término de 14 rodadas, apenas quatro times do grupo avançam de fase — e é justamente nesse grupo que o Porto Vitória busca seu espaço. No momento, a equipe ocupa apenas a sexta colocação, fora da zona de classificação, com cinco pontos. Já a liderança da chave está embolada: Portugal, Pouso Alegre e Boavista dividem o topo da tabela, todos com sete pontos.