Porto-BA x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Baiano 2026

Porto-BA e Vitória se enfrentam neste domingo (18), às 16h (horário de Brasília), em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Baiano de 2026. A partida acontece no Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos, em Porto Seguro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, TVE Bahia, na TV aberta e no YouTube, e na TV Green. (confira a programação completa de futebol aqui).

Ainda atuando com uma equipe alternativa, o Vitória ainda não venceu na competição e acumula dois empates sem gols nas primeiras rodadas, diante de Atlético-BA e Jacuipense. A equipe precisa somar pontos para se manter na disputa por uma das quatro vagas na segunda fase. Do outro lado, o Porto soma quatro pontos em dois jogos, com uma vitória sobre a Jacuipense e um empate diante do próprio Vitória.