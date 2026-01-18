+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Jair Ventura Atlético-GOIngryd Oliveira/ACG
Pedro Augusto Dias

Porto-BA x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Baiano 2026

Equipes entram em campo pela terceira rodada da primeira fase do torneio; saiba como assistir na TV e na internet

Porto-BA e Vitória se enfrentam neste domingo (18), às 16h (horário de Brasília), em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Baiano de 2026. A partida acontece no Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos, em Porto Seguro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, TVE Bahia, na TV aberta e no YouTube, e na TV Green. (confira a programação completa de futebol aqui).

Ainda atuando com uma equipe alternativa, o Vitória ainda não venceu na competição e acumula dois empates sem gols nas primeiras rodadas, diante de Atlético-BA e Jacuipense. A equipe precisa somar pontos para se manter na disputa por uma das quatro vagas na segunda fase. Do outro lado, o Porto soma quatro pontos em dois jogos, com uma vitória sobre a Jacuipense e um empate diante do próprio Vitória.

  • Prováveis escalações

    Porto-BA: Matheus Cabral; Gabriel Saulo, Anderson Bandeira, Everton Santana, Peu; Bruno Ferreira, Lima, Ygor, Diki, Ítalo; Luan Rodrigues. Técnico: Sandro Duarte.

    Vitória: Yuri Sena; Paulo Roberto, Edenilson, Ivan Henrique, Diogo, Felipe Vieira; Pablo, Dudu Miraíma, José Breno, Felipe Cardoso; Lawan. Técnico: Jair Ventura.

  • Desfalques

    Porto-BA

    Sem desfalques confirmados.

    Vitória

    Sem desfalques confirmados.

  • Quando é?

    • Data: domingo, 18 de janeiro de 2026
    • Horário: 16h (de Brasília)
    • Local: Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos, Porto Seguro-BA
