Porque Pep Guardiola tem muito a agradecer a José Mourinho na Champions League
City classificado direto para as oitavas de final
O Manchester City, gigante do Campeonato Inglês, avançou para as oitavas de final da competição após garantir uma vaga entre os oito primeiros colocados na fase de liga. O Benfica, por sua vez, se prepara para os playoffs eliminatórios depois de se classificar entre os 24 primeiros.
Os comandados de Mourinho pareciam estar a caminho da eliminação quando o jogo contra o gigante espanhol Real Madrid, no Estádio da Luz, já estava nos acréscimos. No entanto, aos 98 minutos, a história reservava uma reviravolta que foi celebrada com entusiasmo em Lisboa e Manchester.
O goleiro do Benfica, Anatoliy Trubin, marcou de cabeça um gol nos acréscimos, garantindo a vitória e mantendo viva a esperança de uma classificação. Ele também acabou com qualquer chance de reação do Real Madrid, que poderia ter empatado a partida e tirado o City do G8.
Guardiola agradece Mourinho
Guardiola estava entre os que assistiam de longe, depois de ter comandado uma tranquila vitória por 2 a 0 sobre o Galatasaray, e admite que os nervos estavam à flor da pele no Etihad Stadium antes de Mourinho realizar mais uma jogada de mestre como treinador.
Guardiola disse: “Estávamos todos lá, então não sabíamos que o Benfica precisava de um gol para se classificar. Quando o goleiro subiu, pensamos: 'Por que você vai?', porque o Real Madrid podia empatar e nós estaríamos fora. Mas foi uma boa estratégia do José marcar o quarto gol, não é mesmo?”
Tendo visto o City evitar a necessidade de um playoff de ida e volta, com seu calendário já bastante apertado enquanto continua competindo em quatro frentes, Guardiola acrescentou, quando questionado se enviaria uma carta de agradecimento a Mourinho: "Sim, claro."
A crise de lesões aumenta...
Embora houvesse muito otimismo no elenco do City após mais uma noite produtiva em jogos europeus, o veloz ponta Jeremy Doku sofreu uma lesão na panturrilha contra o Galatasaray.
O City já enfrentou uma crise de lesões na defesa nesta temporada, e mais dinheiro foi gasto na janela de transferências para reforçar o elenco, com as contratações de Antoine Semenyo e Marc Guéhi.
Guardiola está satisfeito com o progresso da sua equipe, com o City ainda na disputa por um título continental, além dos seus esforços em nível nacional no Campeonato Inglês, na Copa da Liga Inglesa e na Copa da Inglaterra.
O catalão acrescentou: "Estou muito satisfeito por terminar entre os oito primeiros, considerando como a Champions League se tornou. Quando comecei, há 16 ou 17 anos, a Champions era outro tipo de competição. Hoje, todas as equipes são realmente muito fortes. Estou muito contente por não termos que disputar a fase de playoffs e espero que possamos chegar em março [para as oitavas de final] em nossa melhor forma."
Grandes jogos chegando
Erling Haaland, que estava há cinco jogos sem marcar, e Rayan Cherki balançaram as redes pelo City contra o Galatasaray. Este último declarou à TNT Sports antes da confirmação da classificação automática dos Citizens para as oitavas de final: "Estamos muito orgulhosos porque o Galatasaray é um time muito bom. Fizemos um bom jogo, vencemos. Isso é muito importante para nós e agora vamos esperar os resultados."
Cherki prosseguiu falando sobre a capacidade de Guardiola de mexer no time e ainda encontrar uma fórmula vencedora: "Sim, todos os jogadores adoram quando o treinador usa esse sistema porque temos muitos jogadores disponíveis e, para nós, isso é muito bom."
Os grandes jogos continuam chegando para o City, o que significa que os altos padrões precisam ser mantidos. Eles voltam a campo pelo Campeonato Inglês no domingo, quando enfrentarão o Tottenham fora de casa – um adversário que nem sempre facilita a vida de Guardiola.
Em seguida, enfrentarão o Newcastle no jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa, em que lideram o placar agregado por 2 a 0, antes de seguirem para Anfield para um confronto decisivo contra o Liverpool.
