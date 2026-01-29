Porque Pep Guardiola tem muito a agradecer a José Mourinho na Champions League

O Manchester City, gigante do Campeonato Inglês, avançou para as oitavas de final da competição após garantir uma vaga entre os oito primeiros colocados na fase de liga. O Benfica, por sua vez, se prepara para os playoffs eliminatórios depois de se classificar entre os 24 primeiros.

Os comandados de Mourinho pareciam estar a caminho da eliminação quando o jogo contra o gigante espanhol Real Madrid, no Estádio da Luz, já estava nos acréscimos. No entanto, aos 98 minutos, a história reservava uma reviravolta que foi celebrada com entusiasmo em Lisboa e Manchester.

O goleiro do Benfica, Anatoliy Trubin, marcou de cabeça um gol nos acréscimos, garantindo a vitória e mantendo viva a esperança de uma classificação. Ele também acabou com qualquer chance de reação do Real Madrid, que poderia ter empatado a partida e tirado o City do G8.