Corinthians v Vasco Da Gama - Copa Do Brasil 2025 FinalGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Por que Yuri Alberto é desfalque do Corinthians contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro de 2026

Sem Yuri Alberto, Corinthians visita o Cruzeiro pressionado por desfalques

Campeão da Supercopa do Brasil e já garantido nas semifinais do Campeonato Paulista, o Corinthians mantém um início de temporada sólido em 2026. Além das boas campanhas nas competições eliminatórias, o Timão também mostra força no Brasileirão, onde soma duas vitórias em três rodadas e ocupa, neste momento, a quinta colocação na tabela.

O próximo desafio será nesta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), no Mineirão, diante do Cruzeiro. A equipe comandada por Dorival Júnior tenta manter o embalo fora de casa, mas chega a Belo Horizonte com problemas importantes no elenco.

Entre eles, a ausência de Yuri Alberto, que segue fora e representa uma baixa significativa no setor ofensivo alvinegro.

  • Corinthians v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Sequência pesada e time alternativo

    Apesar de tratar o Campeonato Brasileiro como prioridade neste início de ano, Dorival Júnior deve optar por uma formação mista. O motivo principal é o desgaste acumulado: o Corinthians disputou 14 partidas em apenas 42 dias, uma maratona que já cobrou seu preço fisicamente.

    Com casos recentes de lesões musculares no elenco, a comissão técnica tem adotado postura cautelosa para evitar novas baixas em um momento decisivo da temporada.

    Para o confronto contra o Cruzeiro, o Timão não poderá contar com o lateral Hugo, que se recupera de cirurgia para correção de lesão no menisco lateral do joelho direito. Também seguem fora Kaio César (lesão no músculo posterior da coxa direita), Matheus Pereira (lesão muscular na coxa esquerda) e Yuri Alberto, diagnosticado com lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda.

    A ausência do camisa 9 amplia a dor de cabeça de Dorival, que precisa reorganizar o sistema ofensivo enquanto administra o desgaste do grupo.

  • Athletico Paranaense v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    De olho em decisão

    Depois do compromisso pelo Brasileirão, o Corinthians volta suas atenções para o Campeonato Paulista. No sábado (28), às 20h30 (de Brasília), o Timão visita o Novorizontino com o objetivo de garantir vaga na final e seguir firme na defesa do título estadual.

    Em meio à maratona de jogos, o desafio da comissão técnica será equilibrar competitividade e preservação para manter o clube vivo em todas as frentes.

