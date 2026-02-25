Por que Yuri Alberto é desfalque do Corinthians contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro de 2026

Campeão da Supercopa do Brasil e já garantido nas semifinais do Campeonato Paulista, o Corinthians mantém um início de temporada sólido em 2026. Além das boas campanhas nas competições eliminatórias, o Timão também mostra força no Brasileirão, onde soma duas vitórias em três rodadas e ocupa, neste momento, a quinta colocação na tabela.

O próximo desafio será nesta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), no Mineirão, diante do Cruzeiro. A equipe comandada por Dorival Júnior tenta manter o embalo fora de casa, mas chega a Belo Horizonte com problemas importantes no elenco.

Entre eles, a ausência de Yuri Alberto, que segue fora e representa uma baixa significativa no setor ofensivo alvinegro.