Viktor Gyokeres Brighton
James Westwood

Traduzido por

Por que Viktor Gyokeres não teve sucesso no Brighton? Como o camisa 9 do Arsenal ficou aquém das expectativas durante sua primeira passagem pela Premier League

A primeira temporada de Viktor Gyokeres no Arsenal foi mista, para dizer o mínimo. Na verdade, ele marcou apenas sete gols em suas primeiras 22 partidas em todas as competições pelos Gunners, o que representou um retorno ruim para o investimento de £ 63,5 milhões (US$ 85 milhões) do clube em seus serviços. Alguns achavam que o sueco não se encaixava bem na equipe de Mikel Arteta, enquanto outros chegaram a rotular Gyokeres como uma das piores contratações da história da Premier League.

No entanto, era muito cedo para essa segunda avaliação, como Gyokeres provou desde o início do ano. O ex-atacante do Sporting CP marcou oito gols nos últimos 15 jogos, incluindo dois gols impressionantes na vitória do Arsenal por 4 a 1 no clássico contra o Tottenham Hotspur Stadium, com Arteta chamando seu desempenho de “incrível”. Depois de enfrentar uma enxurrada de críticas, Gyokeres agora desempenha um papel fundamental na busca do Arsenal pelo tetracampeonato, o que é uma prova de sua força de caráter.

No entanto, ainda é muito discutível se Gyokeres realmente deu a volta por cima. No confronto de domingo com o Chelsea, ele conseguiu apenas um chute e 27 toques na bola, perdendo a posse 14 vezes enquanto lutava para causar algum impacto significativo. Apesar de todas as pequenas melhorias que Gyokeres fez sob o comando de Arteta, ainda é muito fácil para os melhores times mantê-lo em silêncio. Ele ainda tem muito trabalho a fazer para provar que pertence ao mais alto nível — um fato que, de forma encorajadora, ele parece reconhecer.

“Sempre posso melhorar”, disse ele recentemente aoThe Athletic. “Não sou um jogador completo e o melhor em todos os aspectos. Acho que é bom ter essa sensação como jogador de futebol, porque você sempre pode fazer melhor e sempre melhorar. Espero sentir isso o tempo todo.”

Grande parte da frustração entre os torcedores do Arsenal vem da falsa suposição de que Gyokeres chegou ao Emirates como um jogador completo, uma máquina de fazer gols com o físico necessário para ter sucesso na Premier League. Se tivessem pesquisado um pouco sobre seu passado, poderiam ter criado expectativas mais realistas.

A única outra vez que Gyokeres experimentou a vida em um clube da primeira divisão inglesa, ele não conseguiu se destacar. Enquanto se prepara para retornar a Brighton com o Arsenal na quarta-feira, o GOAL relembra os três anos malfadados de Gyokeres no Amex Stadium...

  Brighton & Hove Albion v Southampton - Carabao Cup Second Round

    “Não é um artilheiro nato”

    O Brighton tem um histórico excelente quando se trata de descobrir e desenvolver jogadores talentosos, com Marc Cucurella, Moises Caicedo e Alexis Mac Allister entre aqueles que geraram grandes lucros para o clube. Assim como com esses três jogadores, havia grandes expectativas em relação a Gyokeres, de 19 anos, quando ele foi contratado do Brommapojkarna, clube sueco que também é responsável por revelar a dupla do Tottenham, Dejan Kulusevski e Lucas Bergvall. 

    Após sua transferência em janeiro de 2018, Gyokeres foi diretamente para o time sub-23 do Brighton e marcou sete gols na segunda metade da temporada, ajudando o Seagulls a conquistar a promoção para a Premier League 2. No entanto, não havia sinais claros de que ele tinha potencial para ser uma superestrela, e ele teve que esperar para fazer sua estreia no time principal.

    Isso acabou acontecendo em agosto daquele ano, quando Gyokeres foi titular na derrota por 1 a 0 para o Southampton na segunda rodada da Copa da Liga. No entanto, essa foi uma das apenas cinco partidas que o sueco disputou pelo time principal em 2018-19, e ele não marcou nenhum gol em nenhuma delas. Embora ninguém pudesse criticar seu empenho, Gyokeres não se destacou imediatamente como um jogador decisivo no terço final do campo.

    “Era mais o fato de ele ser incrivelmente atlético, poderoso e uma ameaça em termos de velocidade”, disse o ex-meio-campista do Brighton Dale Stephens ao The Athletic quando questionado sobre suas primeiras impressões de Gyokeres. “Mas eu não diria na época que ele era um artilheiro nato. Não é um dom natural; é algo em que ele trabalhou muito.”

  Brighton & Hove Albion v West Bromwich Albion - FA Cup Fourth Round

    Forçado a jogar aberto

    Em defesa de Gyokeres, não ajudou o fato de o Brighton tê-lo colocado na ala esquerda em vez de como atacante central. Ele não estava tendo chances como camisa 9 titular atrás de Glen Murray, enquanto Aaron Connolly assumia essa função na equipe sub-23.

    “Ele poderia jogar no meio, mas acabava jogando pela esquerda. Ele jogava como atacante de vez em quando, mas tínhamos Connolly, que era muito bom”, disse Josh Kerr, outro companheiro de equipe de Gyokeres na época, à Sky Sports.

    Kerr acrescentou sobre o desempenho de Gyokeres nessa função: “Você quer que seus alas trabalhem para trás e ajudem seus laterais, fazendo a tarefa ingrata de dobrar a marcação quando você vai a alguns desses campos difíceis fora de casa. Ele fazia isso sem que você precisasse pedir, o que é muito importante para certas equipes ou treinadores. Obviamente, nós o tínhamos em alta conta na época, mas não imaginávamos que ele teria um desempenho tão bom. Ele estava se adaptando à vida na Inglaterra, mas podíamos ver uma diferença nele a cada mês. Ele sempre se aproximava, sempre querendo chegar ao gol.”

    Apesar de sua mentalidade inabalável e ritmo de trabalho impressionante, os dirigentes do Brighton acabaram considerando a curva de adaptação muito íngreme. Foi tomada a decisão de emprestar Gyokeres, e o St. Pauli lhe deu a chance de jogar regularmente na segunda divisão alemã.

  FC St. Pauli v 1. FC Nürnberg - Second Bundesliga

    De “indestrutível” a dispensável

    Gyokeres continuou a atuar principalmente pela ala esquerda do St. Pauli e acumulou um total respeitável de 10 gols e assistências em 26 partidas da Bundesliga 2, terminando a campanha como o terceiro maior artilheiro do clube. Ele também deixou uma impressão duradoura no técnico Jos Luhukay.

    “Ele corria como um cavalo de corrida”, disse Luhukay aos repórteres depois que Gyokeres marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre o Wehen Wiesbaden, em dezembro de 2019. “Acho que ele queria jogar mais meia hora. Ele era indestrutível.”

    O Athletic relata que o time alemão apresentou uma oferta para contratar Gyokeres no verão seguinte, mas o Brighton rejeitou a proposta, acreditando que ele ainda tinha algo a oferecer no Amex. Assim, quando Gyokeres voltou para a Inglaterra, ele estava determinado a entrar nos planos do então técnico Graham Potter e teve um momento decisivo em setembro de 2020, quando, após ser transferido para a posição de centroavante, finalmente abriu sua conta de gols pelo Brighton e deu uma assistência na goleada por 4 a 0 sobre o Portsmouth pela Copa da Liga. 

    “Acho que ele tem atributos diferentes”, disse Potter após o jogo. “Não é fácil jogar sozinho na frente, que era a função que lhe foi atribuída. Acho que ele continuou se esforçando e foi recompensado no final. Ele está aprendendo, mas tem qualidades que acho que podemos usar. Ele é um daqueles jogadores que continuaremos avaliando e tomaremos a decisão certa para ele em termos de desenvolvimento. Mas ele tem se saído bem no grupo e estamos satisfeitos com ele.”

    Potter também escalou Gyokeres na derrota do Brighton para o Manchester United na quarta rodada, no final daquele mês, mas ele ainda não estava tendo chances na Premier League, com Danny Welbeck e Neal Maupay atuando como os atacantes titulares do Brighton. Não foi surpresa, então, quando Gyokeres se transferiu para o Swansea City, da Championship, por empréstimo de uma temporada, três dias depois.

  Coventry City v Birmingham City - Sky Bet Championship

    Decisão determinante para a carreira

    Gyokeres não fez Potter se arrepender dessa decisão. Sua passagem pelo Swansea foi uma grande decepção, com apenas um gol em 12 jogos, levando o Brighton a chamar o atacante de volta em janeiro. A ESPN informou que uma fonte próxima ao Swansea descreveu Gyokeres como “parecendo perdido” durante sua breve passagem pelo sul do País de Gales, enquanto o técnico Steve Cooper sugeriu que a transferência por empréstimo aconteceu tarde demais para que ele se adaptasse rapidamente.

    O Brighton imediatamente emprestou Gyokeres novamente, desta vez para o Coventry City, onde suas dificuldades para manter a consistência persistiram. Ele marcou apenas três gols em 19 partidas do Campeonato Inglês pelo Sky Blues, sendo que apenas sete delas foram como titular. Surpreendentemente, porém, o Coventry considerou que havia aspectos positivos suficientes para apresentar uma oferta de transferência permanente de £ 1 milhão pelo jogador da seleção sueca, que foi aceita pelo Brighton.

    Gyokeres deixou o Amex com apenas um gol e oito partidas como titular, nenhuma delas na Premier League. Isso fez dele uma aquisição arriscada para o Coventry, mas Mark Robins sempre acreditou que ele se sairia bem, claramente vendo algo que Potter não viu.

    “Viktor é um atacante talentoso, com boa potência, velocidade e movimentação, além de grande potencial”, disse o ex-técnico do Sky Blues após a confirmação da contratação de Gyokeres. “Ele mostrou uma atitude fantástica quando esteve conosco por empréstimo. Ele ganhou confiança e esperamos que continue a mostrar a mesma evolução e vontade.”

  Viktor Gyokeres Sporting 2024-25

    Arrependimento das gaivotas?

    O instinto de Robins acabou por se revelar correto. Gyokeres marcou 43 gols e registrou 17 assistências nas duas temporadas seguintes pelo Coventry, ajudando o clube a chegar à final do playoff do Campeonato Inglês em 2022-23, que perdeu nos pênaltis para o Luton Town. O Sky Blues então obteve um lucro de £ 19 milhões (£ 25 milhões) ao vender Gyokeres para o Sporting, onde ele se estabeleceu como um dos atacantes mais letais da Europa, marcando 63 gols em todas as competições na última temporada e conquistando o cobiçado Troféu Gerd Muller na cerimônia do Ballon d'Or.

    A rápida ascensão de Gyokeres não reflete bem no Brighton, com sugestões de que eles deveriam ter lhe dado mais tempo e oportunidades para se firmar. No entanto, o CEO do clube, Paul Barber, revelou que foi decisão do atual camisa 9 do Arsenal cortar todos os laços.

    “Viktor progrediu excepcionalmente bem, mas ele queria progredir ainda mais rápido”, disse Barber em uma entrevista recente à Sky Sports. “Naquela época, não podíamos garantir a ele uma vaga no time titular aqui. Ficamos muito felizes em continuar emprestando Viktor para que ele pudesse continuar progredindo. Mas acho que isso diz muito sobre o próprio Viktor, que queria uma base mais permanente o mais rápido possível. Ele acabou conseguindo isso e o resto é história. É sempre bom quando você descobre um jovem talento, o incentiva e vê ele alcançar coisas ainda melhores.”

    Barber acrescentou ao The Athletic sobre se ele tem algum arrependimento: “Temos que aceitar a decisão de vender pelo que foi – certa para o jogador e certa para o clube. O recrutamento de jogadores não é uma ciência exata, nem as decisões de transferir jogadores ou quando fazê-lo. Você sempre pode olhar para trás e avaliar as decisões com o benefício da retrospectiva, mas sempre haverá razões para elas. Trata-se de fazer uma série de julgamentos em tempo real. A maioria dos clubes tem exemplos semelhantes. É futebol. Acontece.”

  viktor-gyokeres

    Se você é amado, você pode atingir os níveis

    O Brighton vai torcer para que Gyokeres não volte para assombrá-los esta semana. A equipe de Fabian Hurzeler ainda luta pela classificação para as competições europeias, apesar de ter caído para a 11ª posição na tabela da Premier League, e vai se animar com o desempenho no Emirates em dezembro, onde teve um pouco de azar ao perder por 2 a 1.

    Diego Coppola, Jan Paul van Hecke e Lewis Dunk conseguiram controlar Gyokeres naquele dia, limitando o craque do Arsenal a apenas 23 toques em 71 minutos em campo. No entanto, algo mudou para ele desde então, para grande alegria de Arteta.

    “Conhecemos suas qualidades. Ele é, sem dúvida, um atacante incrível. Precisamos alimentar sua qualidade, precisamos entendê-lo melhor, ele precisa entender melhor a equipe, a liga. Acho que estamos no caminho certo”, disse o técnico do Arsenal na semana passada. “A confiança é o pilar fundamental para qualquer pessoa, seja qual for sua atividade na vida. E quando você sente que pertence a algum lugar e é querido, melhor ainda, se é amado.

    Se você sente a confiança das pessoas ao seu redor, acho que então você pode realmente atingir os níveis que todos esperam de você. Viktor agora está em um momento em que começa a ter esses sentimentos e isso é algo realmente positivo para o seu desempenho.”

    Em retrospecto, é estranho que o Brighton nunca tenha dado a Gyokeres a plataforma para construir essa confiança e liberar seu verdadeiro eu. Os torcedores do Seagulls sem dúvida ficarão agonizando com o que poderia ter sido, um sentimento que Gyokeres pode exacerbar se ele fizer sua comemoração de gol inspirada emBane no Amex, enquanto o Arsenal busca dar mais um grande passo em direção ao seu primeiro título da Premier League desde 2004.

