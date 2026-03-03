Por que Viktor Gyokeres não teve sucesso no Brighton? Como o camisa 9 do Arsenal ficou aquém das expectativas durante sua primeira passagem pela Premier League

No entanto, era muito cedo para essa segunda avaliação, como Gyokeres provou desde o início do ano. O ex-atacante do Sporting CP marcou oito gols nos últimos 15 jogos, incluindo dois gols impressionantes na vitória do Arsenal por 4 a 1 no clássico contra o Tottenham Hotspur Stadium, com Arteta chamando seu desempenho de “incrível”. Depois de enfrentar uma enxurrada de críticas, Gyokeres agora desempenha um papel fundamental na busca do Arsenal pelo tetracampeonato, o que é uma prova de sua força de caráter.

No entanto, ainda é muito discutível se Gyokeres realmente deu a volta por cima. No confronto de domingo com o Chelsea, ele conseguiu apenas um chute e 27 toques na bola, perdendo a posse 14 vezes enquanto lutava para causar algum impacto significativo. Apesar de todas as pequenas melhorias que Gyokeres fez sob o comando de Arteta, ainda é muito fácil para os melhores times mantê-lo em silêncio. Ele ainda tem muito trabalho a fazer para provar que pertence ao mais alto nível — um fato que, de forma encorajadora, ele parece reconhecer.

“Sempre posso melhorar”, disse ele recentemente aoThe Athletic. “Não sou um jogador completo e o melhor em todos os aspectos. Acho que é bom ter essa sensação como jogador de futebol, porque você sempre pode fazer melhor e sempre melhorar. Espero sentir isso o tempo todo.”

Grande parte da frustração entre os torcedores do Arsenal vem da falsa suposição de que Gyokeres chegou ao Emirates como um jogador completo, uma máquina de fazer gols com o físico necessário para ter sucesso na Premier League. Se tivessem pesquisado um pouco sobre seu passado, poderiam ter criado expectativas mais realistas.

A única outra vez que Gyokeres experimentou a vida em um clube da primeira divisão inglesa, ele não conseguiu se destacar. Enquanto se prepara para retornar a Brighton com o Arsenal na quarta-feira, o GOAL relembra os três anos malfadados de Gyokeres no Amex Stadium...