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scaloni(C)Getty Images

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Por que Scaloni não comemora os gols da Argentina? ... E qual é a verdade sobre sua doença?

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Por trás da máscara de serenidade... o treinador é conhecido como “o menino chorão”

A cada gol marcado pela seleção argentina na Copa do Mundo de 2026, as lentes das câmeras se voltam rapidamente para o técnico Lionel Scaloni, mas a cena se repete praticamente todas as vezes; o técnico argentino não pula de alegria, nem corre pela linha lateral, limitando-se a olhares serenos ou a dar instruções rápidas aos seus jogadores, o que levou muitos a se perguntar: será que ele tem algum problema de saúde que o impeça de comemorar?

E essas dúvidas aumentam à medida que o “Tango” continua sua trajetória marcante e emocionante no torneio, depois de derrotar a Inglaterra por 2 a 1 nos últimos minutos da semifinal, chegando à final pela segunda vez consecutiva e marcando um confronto com a Espanha na tão esperada final no próximo domingo, em busca da defesa do título conquistado no Catar 2022.

  • O Scaloni está doente?

    A resposta é simples: não. Não há nenhum relato ou declaração comprovada que indique que o técnico da Argentina sofra de alguma doença que o impeça de se emocionar ou comemorar gols, e ele continua comandando a seleção de seu país normalmente, sem qualquer indício de que sofra de algum problema de saúde.

    A origem desse boato remonta ao que Scaloni revelou após a conquista da Copa do Mundo de 2022, quando explicou, em declarações durante uma entrevista com o ex-jogador italiano Christian Vieri, que as enormes pressões que enfrentou durante o torneio afetaram seu sistema imunológico, o que causou um pequeno problema de saúde que se manifestou na reativação do vírus do herpes e no aparecimento de uma erupção cutânea, da qual se recuperou totalmente após um curto período.

    No entanto, Scaloni nunca associou esse episódio ao seu estilo na linha lateral, nem mencionou ter recebido qualquer orientação médica para evitar emoções intensas ou comemorações.

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  • A verdade é o oposto do que muitos pensam

    O irônico é que Scaloni não é um técnico frio como alguns pensam. Após a emocionante virada contra o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo, quando a Argentina transformou o placar adverso em uma vitória dramática por 3 a 2, o técnico argentino não conseguiu conter as lágrimas durante a entrevista na TV logo após a partida, antes de revelar que os jogadores da seleção o apelidam de “La Llorona”, ou seja, “a chorona”, por causa de sua constante emoção no vestiário.

    Scaloni disse na coletiva de imprensa após a partida: “O futebol é tática e estratégia, mas também é coração e instinto, e é por isso que gera emoções incomparáveis”.

    E essa não foi a primeira vez que ele se mostrou emocionado, já que havia derramado lágrimas na partida de abertura do torneio, após abraçar Lionel Messi após sua substituição, em uma cena que refletiu a profundidade do vínculo humano que o une ao capitão da seleção.

  • Por que não se comemora durante os jogos?

    Até o momento, Scaloni não deu uma explicação direta para o fato de não comemorar os gols, mas acompanhar sua trajetória confirma que isso não é novidade.

    Também na Copa do Mundo do Catar de 2022, ele não foi um daqueles treinadores que correm pela linha lateral ou comemoram de forma exagerada; ao contrário, costumava manter a calma.

    Portanto, não há indícios de que a serenidade de Scaloni esteja relacionada a uma doença ou crise de saúde, assim como não há nada que confirme que a experiência pela qual passou após a Copa do Mundo de 2022 o tenha levado a evitar demonstrações de emoção.

    Com base em suas declarações e fatos anteriores, parece que Scaloni não é um técnico frio, mas sim que sua maneira de expressar as emoções difere da dos demais: ele pode deixar as lágrimas anteciparem suas palavras após as partidas, enquanto durante os “90 minutos” se mostra calmo.

    Será porque ele não gosta de interagir nesses momentos? Ou porque não sabe como expressar suas emoções durante a partida? A resposta só o próprio Scaloni a conhece, mas é quase certo que a ausência de comemorações não tem nada a ver com alguma doença ou condição de saúde que o impeça de se emocionar.

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