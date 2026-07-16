Por que Scaloni não comemora os gols da Argentina? ... E qual é a verdade sobre sua doença?

A cada gol marcado pela seleção argentina na Copa do Mundo de 2026, as lentes das câmeras se voltam rapidamente para o técnico Lionel Scaloni, mas a cena se repete praticamente todas as vezes; o técnico argentino não pula de alegria, nem corre pela linha lateral, limitando-se a olhares serenos ou a dar instruções rápidas aos seus jogadores, o que levou muitos a se perguntar: será que ele tem algum problema de saúde que o impeça de comemorar?
E essas dúvidas aumentam à medida que o “Tango” continua sua trajetória marcante e emocionante no torneio, depois de derrotar a Inglaterra por 2 a 1 nos últimos minutos da semifinal, chegando à final pela segunda vez consecutiva e marcando um confronto com a Espanha na tão esperada final no próximo domingo, em busca da defesa do título conquistado no Catar 2022.