Por que Scaloni não comemora os gols da Argentina? ... E qual é a verdade sobre sua doença?

Até o momento, Scaloni não deu uma explicação direta para o fato de não comemorar os gols, mas acompanhar sua trajetória confirma que isso não é novidade.

Também na Copa do Mundo do Catar de 2022, ele não foi um daqueles treinadores que correm pela linha lateral ou comemoram de forma exagerada; ao contrário, costumava manter a calma.

Portanto, não há indícios de que a serenidade de Scaloni esteja relacionada a uma doença ou crise de saúde, assim como não há nada que confirme que a experiência pela qual passou após a Copa do Mundo de 2022 o tenha levado a evitar demonstrações de emoção.

Com base em suas declarações e fatos anteriores, parece que Scaloni não é um técnico frio, mas sim que sua maneira de expressar as emoções difere da dos demais: ele pode deixar as lágrimas anteciparem suas palavras após as partidas, enquanto durante os “90 minutos” se mostra calmo.

Será porque ele não gosta de interagir nesses momentos? Ou porque não sabe como expressar suas emoções durante a partida? A resposta só o próprio Scaloni a conhece, mas é quase certo que a ausência de comemorações não tem nada a ver com alguma doença ou condição de saúde que o impeça de se emocionar.