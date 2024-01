Após estreia com vitória, Alvinegro segue sem poder contar com alguns atletas para a segunda rodada do Estadual

Mano Menezes segue com algumas dores de cabeça para definir qual Corinthians vai a campo nesta quarta-feira (24), contra o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 19h30 (de Brasília). O time terá, ao todo, sete desfalques. Veja, abaixo, o status de cada um deles... Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!