Por que o Real Madrid pode ter que se livrar de Endrick e Rodrygo para abrir espaço para promessa argentina

Os Blancos começaram a intertemporada com tudo no mercado da bola — mas ainda há muito trabalho pela frente...

O Real Madrid está com tudo neste meio de ano. Três pontos eram considerados essenciais na lista de prioridades do clube para a janela: um novo técnico — bem-vindo, Xabi Alonso —, um zagueiro jovem para liderar a defesa no futuro — olá, Dean Huijsen — e uma contratação galáctica que unisse talento, impacto midiático e identidade com o clube — prepare-se para aprender espanhol, Trent Alexander-Arnold.

Mas os merengues não pretendem parar por aí. Mesmo com os principais objetivos já encaminhados, ainda há ajustes necessários se o clube quiser superar o Barcelona em La Liga e o PSG na Champions. O setor ofensivo, por exemplo, está superlotado: com Mbappé, Vinicius Jr, Rodrygo e outros, sobra qualidade, mas falta equilíbrio. Alguém terá que sair. Além disso, o lado esquerdo da defesa precisa de mais opções, e outro meio-campista, que ofereça vigor físico, também seria bem-vindo.

Por sorte, estamos falando do Real Madrid — onde dinheiro raramente é um problema e o poder de atração é imenso. A contratação de Alexander-Arnold junto ao Liverpool é prova disso: quando o clube quer alguém, ele simplesmente vai lá e traz.

Mais artigos abaixo

E ainda há mais por vir nesta janela.

A GOAL analisa agora os próximos passos do Real Madrid no mercado de transferências em busca da hegemonia europeia...