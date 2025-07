Por que Philippe Coutinho é desfalque do Vasco contra o Independiente Del Valle, pela Copa Sul-Americana 2025

O agora camisa 10 do Gigante da Colina não estará em campo no jogo de ida dos playoffs da competição continental, no duelo marcado para o Equador

Coutinho é desfalque por lesão

