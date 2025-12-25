Por que a partida entre Milan e Como pelo Campeonato Italiano não vai mais ser disputada na Austrália?
A Série A italiana faz um ousado plano de jogo na Austrália
Em um movimento histórico, a Série A tentou exportar o futebol doméstico competitivo para mercados internacionais ao sediar uma partida da liga entre Milan e Como na Austrália. O jogo estava programado para fevereiro de 2026 no novo Optus Stadium em Perth e foi projetado para capitalizar a popularidade global do Milan e o crescente interesse no futebol italiano na região da Ásia-Pacífico.
O movimento foi necessário devido à indisponibilidade de San Siro durante o período das Olimpíadas de Inverno - que Milão está co-sediando em fevereiro - forçando os clubes a buscar locais alternativos. Houve otimismo inicial da Série A e dos clubes envolvidos. Em uma entrevista, o presidente do Milan, Paolo Scaroni, disse: "Uma das ideias que perseguimos foi ir para a Austrália para promover o futebol italiano, não para fazer um negócio financeiro que não existe. Eu ainda não desisti dessa questão, mas há tantas autorizações a obter que estou começando a ficar preocupado. Se não for em frente, seria uma oportunidade perdida para a Série A, porque nosso objetivo é tornar a liga atraente em todo o mundo.
"A Série A ganha 200 milhões de euros (R$ 1,3 bilhões) por ano com direitos de TV internacionais, a Premier League 2,2 bilhões de euros (R$ 14,3 bilhões), e a LaLiga 700 a 800 milhões de euros (R$ 4,5 bilhões a 5,2 bilhões), o que se explica pelo fato de que nos últimos anos eles tiveram dois grandes jogadores em Messi e Cristiano Ronaldo. A diferença com a Premier League precisa ser preenchida, mas obviamente há muitas coisas a fazer, incluindo novos estádios, porque ter estádios bonitos e completamente cheios é a base para alcançar um certo nível de impacto televisivo. Estou convencido de que após San Siro, muitos outros estádios serão construídos na Itália."
- Getty Images Sport
A liga manteve-se otimista apesar das críticas
A ideia de jogar fora do país gerou críticas, inclusive de jogadores como Mike Maignan e Adrien Rabiot. Ainda assim, o CEO da liga, Luigi De Siervo, defendeu a estratégia. Segundo ele, decisões impopulares podem ser necessárias para pensar no médio e longo prazo e tornar a Serie A mais internacional, mesmo que atletas e técnicos resistam por conta do calendário e da disputa por vagas na Champions league.
Milan x Como na Austrália é cancelado
Apesar de a liga ter aceitado concessões — como usar árbitros australianos e reduzir a divulgação do jogo como competição nacional — novas exigências da Confederação Asiática de Futebol e da Federação Australiana tornaram o projeto inviável. O presidente da Série A, Ezio Simonelli, anunciou o cancelamento, dizendo que os pedidos extras ultrapassaram o aceitável. Para a liga, foi uma chance perdida de aproximar o futebol italiano dos fãs no exterior.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Milan?
Em campo, o Milan vive bom momento na temporada 2025/26. A equipe está a apenas um ponto do líder Inter antes do Natal e volta a jogar no domingo (28), em casa, contra o Verona, pelo Campeonato Italiano.