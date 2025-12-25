Por que a partida entre Milan e Como pelo Campeonato Italiano não vai mais ser disputada na Austrália?

Em um movimento histórico, a Série A tentou exportar o futebol doméstico competitivo para mercados internacionais ao sediar uma partida da liga entre Milan e Como na Austrália. O jogo estava programado para fevereiro de 2026 no novo Optus Stadium em Perth e foi projetado para capitalizar a popularidade global do Milan e o crescente interesse no futebol italiano na região da Ásia-Pacífico.

O movimento foi necessário devido à indisponibilidade de San Siro durante o período das Olimpíadas de Inverno - que Milão está co-sediando em fevereiro - forçando os clubes a buscar locais alternativos. Houve otimismo inicial da Série A e dos clubes envolvidos. Em uma entrevista, o presidente do Milan, Paolo Scaroni, disse: "Uma das ideias que perseguimos foi ir para a Austrália para promover o futebol italiano, não para fazer um negócio financeiro que não existe. Eu ainda não desisti dessa questão, mas há tantas autorizações a obter que estou começando a ficar preocupado. Se não for em frente, seria uma oportunidade perdida para a Série A, porque nosso objetivo é tornar a liga atraente em todo o mundo.

"A Série A ganha 200 milhões de euros (R$ 1,3 bilhões) por ano com direitos de TV internacionais, a Premier League 2,2 bilhões de euros (R$ 14,3 bilhões), e a LaLiga 700 a 800 milhões de euros (R$ 4,5 bilhões a 5,2 bilhões), o que se explica pelo fato de que nos últimos anos eles tiveram dois grandes jogadores em Messi e Cristiano Ronaldo. A diferença com a Premier League precisa ser preenchida, mas obviamente há muitas coisas a fazer, incluindo novos estádios, porque ter estádios bonitos e completamente cheios é a base para alcançar um certo nível de impacto televisivo. Estou convencido de que após San Siro, muitos outros estádios serão construídos na Itália."