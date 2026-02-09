Por que o Manchester United e Michael Carrick abandonaram os planos de viajar para a Arábia Saudita para disputar um lucrativo amistoso no meio da temporada

De acordo com o The Times, o United tinha planos provisórios de viajar para o Oriente Médio para o que poderia ter sido um amistoso lucrativo. No início desta temporada, Amorim afirmou que o clube “tinha que fazer isso”.

Ele argumentou que o clube não tinha outra escolha devido ao fracasso em se classificar para a competição europeia.

Ele disse: “Temos que fazer isso. E você sabe, sabíamos que, quando perdemos a chance de disputar a Europa, teríamos muitas coisas a fazer. Temos nossos torcedores, temos o orçamento, temos que compensar muitas coisas. Então, temos que fazer isso. Vamos fazer isso. Queremos estar com nossos torcedores ao redor do mundo. Se você tem que fazer isso, tem que conseguir encontrar espaço para fazer.”