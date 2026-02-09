Getty Images Sport
Por que o Manchester United e Michael Carrick abandonaram os planos de viajar para a Arábia Saudita para disputar um lucrativo amistoso no meio da temporada
Os planos do Manchester United foram frustrados
De acordo com o The Times, o United tinha planos provisórios de viajar para o Oriente Médio para o que poderia ter sido um amistoso lucrativo. No início desta temporada, Amorim afirmou que o clube “tinha que fazer isso”.
Ele argumentou que o clube não tinha outra escolha devido ao fracasso em se classificar para a competição europeia.
Ele disse: “Temos que fazer isso. E você sabe, sabíamos que, quando perdemos a chance de disputar a Europa, teríamos muitas coisas a fazer. Temos nossos torcedores, temos o orçamento, temos que compensar muitas coisas. Então, temos que fazer isso. Vamos fazer isso. Queremos estar com nossos torcedores ao redor do mundo. Se você tem que fazer isso, tem que conseguir encontrar espaço para fazer.”
A cautela de Carrick
Carrick e o United parecem agora ter recuado nos planos, uma vez que o interesse do clube pelo lucrativo jogo “diminuiu”. Embora as negociações possam ser retomadas após a pausa internacional, o United tinha marcado esta semana como o momento ideal para a realização do jogo de exibição proposto, que poderia ter gerado milhões em receitas. O United enfrenta o West Ham na terça-feira, antes de uma pausa de 13 dias antes do próximo jogo contra o Everton, já que foi eliminado da FA Cup.
A Federação de Futebol do Kuwait afirmou que havia sido solicitada a organizar um amistoso para o United, mas isso não foi confirmado.
O presidente da Federação de Futebol do Kuwait, Ahmad Al-Yousef, disse: “Não posso organizar um evento para a chegada do Manchester United em 17 ou 18 dias.”
Carrick também tinha a opção de levar seus jogadores para um campo de treinamento em clima quente, mas optou por não fazê-lo e, em vez disso, provavelmente dará quatro dias de folga ao seu time.
Mais tempo para treinamento
O United venceu seus últimos quatro jogos na liga sob o comando de Carrick e agora ocupa a quarta posição, um ponto à frente do Chelsea, quinto colocado, e 12 atrás do líder Arsenal. Carrick acredita que o tempo extra de treino proporcionado pela ausência da equipe nas competições europeias e pela eliminação da FA Cup ajudou a tornar a defesa mais sólida, já que o United não sofreu gols nos últimos quatro jogos.
Ele disse: “É certamente gratificante e é mais fácil vencer jogos sem ter que marcar tantos gols todas as semanas. Parecemos ser uma equipe que pode causar muitos problemas, criar oportunidades e marcar gols, então definitivamente estamos conseguindo o equilíbrio certo.
“Ainda há coisas a melhorar, é definitivamente algo em que nos concentramos, tentando ser melhores como equipe coletivamente quando não temos a bola, mas em três ou quatro semanas, você não vai consertar tudo e de repente parecer perfeito.”
Ele acrescentou: “Você tem que aproveitar a emoção da vitória, certo? É para isso que estamos aqui”, disse o técnico de 44 anos. “Você tem que administrar os altos e baixos e aproveitar a sensação de vencer um jogo.”
O que vem a seguir?
O United terá que passar sem Matthijs de Ligt, Mason Mount e Patrick Dorgu para o confronto com o West Ham.
Carrick acrescentou: “Mason estará de volta para o jogo contra o Everton. Parece que Matthijs está afastado há muito tempo, então vamos ver como ele se desenvolve. Ele está otimista, está indo na direção certa, mas Mason está um pouco mais perto do que ele.”
