Por que o Liverpool está adiando a contratação do astro do RB Leipzig, Yan Diomande, avaliado em € 100 milhões - explicado

Embora o Liverpool esteja interessado em Diomande, parece que não fará nenhuma oferta no futuro próximo. Sacha Tavolieri relata que surgiram complicações na negociação, já que Diomande tem um contrato válido com sua antiga agência, válido até 2027, que ele assinou antes de decidir mudar para a Roc Nation.

Esse acordo vinculou seus direitos de imagem, o que significa que o Reds não pode tentar fechar um acordo com o RB Leipzig até que essa confusão jurídica seja resolvida. Quanto tempo isso levará, ainda não se sabe.

Isso pode não ser algo terrível, já que o Liverpool ainda precisa que suas principais contratações do verão se entrosem após uma temporada difícil até agora. Enquanto Hugo Ekitike foi um sucesso quase instantâneo, Florian Wirtz levou tempo para se adaptar à primeira divisão da Inglaterra. Por outro lado, Alexander Isak não estava em forma após sua chegada do Newcastle United e, mais tarde, sofreu uma lesão no tornozelo que incluiu uma fratura na fíbula. Ele deve voltar a jogar ainda nesta temporada, possivelmente já em março.