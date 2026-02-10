AFP
Por que o Liverpool está adiando a contratação do astro do RB Leipzig, Yan Diomande, avaliado em € 100 milhões - explicado
Diomande atrai interesse da Premier League
Diomande teve uma temporada de destaque na Bundesliga após chegar ao RB Leipzig por apenas € 20 milhões (£ 17,2 milhões/$ 21,6 milhões) no verão passado. O adolescente marcou sete gols e deu quatro assistências em 20 partidas da primeira divisão alemã nesta temporada, ajudando seu time a chegar à quarta posição na tabela.
Seu desempenho não passou despercebido, especialmente entre os times da Premier League. Liverpool e Manchester City estão de olho na situação, enquanto o Tottenham Hotspur supostamente o colocou na lista como substituto de Brennan Johnson, embora essa possibilidade nunca tenha se concretizado.
- Getty Images Sport
Por que o Liverpool vai esperar antes de agir
Embora o Liverpool esteja interessado em Diomande, parece que não fará nenhuma oferta no futuro próximo. Sacha Tavolieri relata que surgiram complicações na negociação, já que Diomande tem um contrato válido com sua antiga agência, válido até 2027, que ele assinou antes de decidir mudar para a Roc Nation.
Esse acordo vinculou seus direitos de imagem, o que significa que o Reds não pode tentar fechar um acordo com o RB Leipzig até que essa confusão jurídica seja resolvida. Quanto tempo isso levará, ainda não se sabe.
Isso pode não ser algo terrível, já que o Liverpool ainda precisa que suas principais contratações do verão se entrosem após uma temporada difícil até agora. Enquanto Hugo Ekitike foi um sucesso quase instantâneo, Florian Wirtz levou tempo para se adaptar à primeira divisão da Inglaterra. Por outro lado, Alexander Isak não estava em forma após sua chegada do Newcastle United e, mais tarde, sofreu uma lesão no tornozelo que incluiu uma fratura na fíbula. Ele deve voltar a jogar ainda nesta temporada, possivelmente já em março.
“Tento manter-me concentrado e calmo.”
Em entrevista à GOAL no início deste ano, Diomande admitiu ter tomado conhecimento do interesse da Premier League, mas acrescentou que tenta não pensar muito no futuro.
“Estou tentando manter a concentração, ouvir a comissão técnica e jogar meu próprio jogo. As pessoas podem ver que tudo está indo bem, então não vou parar.
Meus amigos tentam me enviar notícias, mas tento manter o foco e a calma. Para mim, isso levaria dois ou três anos. Também estou trabalhando duro e estou feliz, pois tudo acontece muito rápido, e espero continuar assim até o final da temporada.”
- Getty Images Sport
O Liverpool precisa de uma boa sequência após uma campanha difícil
O Liverpool não conseguiu igualar o nível que estabeleceu quando conquistou o título da Premier League 2024-25. Os Reds têm 39 pontos em 25 jogos nesta temporada e estão bem atrás do ritmo imposto pelo líder Arsenal, com seu foco principal agora sendo a classificação para a Liga dos Campeões.
Eles pareciam bem posicionados para conquistar a segunda vitória consecutiva no campeonato quando Dominik Szoboszlai marcou um gol incrível de falta contra o Manchester City na tarde de domingo. No entanto, as coisas rapidamente se complicaram para a equipe de Arne Slot, quando Bernardo Silva empatou o jogo antes de Erling Haaland colocar o Cityzens na frente com um pênalti aos 93 minutos. Szoboszlai foi então expulso nos acréscimos, o que significa que o meio-campista húngaro perderá a difícil viagem a Sunderland na quarta-feira à noite.
O Black Cats vem tendo uma campanha maravilhosa após ser promovido da Championship e não corre risco de rebaixamento, estando 12 pontos acima do West Ham United, que ocupa a 18ª posição.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade