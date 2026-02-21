Por que o Liverpool e Ibrahima Konate se beneficiariam se o francês concordasse em permanecer em Anfield

A queda dramática de Konate em forma não custou apenas pontos ao Liverpool. Também lhe custou uma transferência para o Real Madrid, pois no final de novembro soube-se que os Blancos tinham retirado o seu interesse em contratar o francês numa transferência gratuita no final da temporada.
Nessa altura, a recusa do Liverpool em satisfazer as exigências salariais de Konate parecia totalmente justificada. Na verdade, havia argumentos para que o clube considerasse vendê-lo durante a janela de transferências de inverno, em vez de correr o risco de o perder sem receber nada em troca no verão.
“Gostaria que ele ficasse, mas se ele não ficar, o Liverpool contratará outra pessoa”, disse Carragher ao The Daily Mail em novembro. “O Liverpool não vai desmoronar se Konate sair. Ele não é Virgil van Dijk. É um bom zagueiro central que você espera que assine, mas se ele não quiser assinar, o Liverpool ficará absolutamente bem.”
Era inegavelmente difícil apresentar um argumento convincente para Konate — e certamente não pelo salário semelhante ao de Van Dijk que ele estava exigindo.
Por um lado, embora o parisiense continuasse propenso a cometer erros individuais esporádicos, ele sem dúvida desempenhou um papel fundamental na conquista do título da Premier League 2024-25 pelo Liverpool.
“Defensivamente, ele é do mais alto nível”, elogiou Slot na temporada passada. “Ele é rápido, forte, vence duelos. Ele também pode cobrir seus companheiros de equipe, se necessário. Defensivamente, não há muito o que ele possa melhorar.”
Durante a maior parte da campanha atual, porém, Konate foi um acidente à espera de acontecer. Vários jogadores do Liverpool cometeram erros terríveis, mas, como Slot admitiu depois que Konate deu um pênalti ao Leeds no empate por 3 a 3 em Elland Road, em dezembro, o zagueiro em dificuldades “tem estado um pouco demais na cena do crime”.