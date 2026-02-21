Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Ibrahima Konate Liverpool GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Por que o Liverpool e Ibrahima Konate se beneficiariam se o francês concordasse em permanecer em Anfield

Durante a pausa internacional de novembro, o zagueiro do Liverpool, Ibrahima Konate, admitiu que todas as especulações sobre seu futuro em Anfield estavam incomodando-o. “Algumas das coisas que li, eu fico tipo, 'Oh la la! Isso me coloca em uma situação delicada com os torcedores do Liverpool. E eles nem sabem todos os detalhes'”, disse o jogador da seleção francesa à TF1.

“É difícil, não podemos dizer tudo porque muitas coisas já estão sendo divulgadas na mídia. Mas meus agentes continuam conversando com o Liverpool e espero que minha decisão seja tomada em breve para que eu possa anunciá-la.”

Mais de três meses depois, ainda não sabemos se Konate continuará em Anfield no início da próxima temporada. No entanto, esse é agora o resultado mais provável e, sem dúvida, o melhor resultado possível, o que definitivamente não era algo que todos diriam em novembro...

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-TRAININGAFP

    Escolha de Konate é “motivo para demissão”

    Menos de uma semana após divulgar as últimas notícias sobre as negociações do seu contrato com o Liverpool, Konate foi substituído aos 55 minutos da humilhante derrota por 3 a 0 em casa para o Nottingham Forest, pela Premier League.

    Arne Slot tomou a decisão, aparentemente, de colocar outro atacante em campo em uma tentativa desesperada de virar o jogo, então, quando Hugo Ekitike entrou, Ryan Gravenberch voltou para o centro da defesa.

    No entanto, não foi por acaso que Konate foi o jogador sacrificado. O desempenho do francês desde o início da temporada tinha sido péssimo.

    É verdade que ele não foi o único jogador do Liverpool a ter um desempenho abaixo do esperado durante uma sequência de resultados historicamente ruins, mas já havia ficado dolorosamente claro que o fracasso em fechar a contratação de Marc Guehi no último dia da janela de transferências foi um dos principais fatores para a péssima defesa do título pelos Reds. Jamie Carragher chegou a argumentar que a decisão de Slot de continuar escalando Konate era “motivo para demissão”.

    É claro que Slot foi forçado a tomar essa decisão devido à falta de alternativas, com Joe Gomez mais uma vez lutando para se manter em forma e Giovanni Leoni, contratado no verão, fora da temporada após sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior em sua estreia em setembro.

    • Publicidade
  • Arne Slot Ibrahima KonateGetty Images

    Uma queda custosa da graça

    A queda dramática de Konate em forma não custou apenas pontos ao Liverpool. Também lhe custou uma transferência para o Real Madrid, pois no final de novembro soube-se que os Blancos tinham retirado o seu interesse em contratar o francês numa transferência gratuita no final da temporada.

    Nessa altura, a recusa do Liverpool em satisfazer as exigências salariais de Konate parecia totalmente justificada. Na verdade, havia argumentos para que o clube considerasse vendê-lo durante a janela de transferências de inverno, em vez de correr o risco de o perder sem receber nada em troca no verão.

    “Gostaria que ele ficasse, mas se ele não ficar, o Liverpool contratará outra pessoa”, disse Carragher ao The Daily Mail em novembro. “O Liverpool não vai desmoronar se Konate sair. Ele não é Virgil van Dijk. É um bom zagueiro central que você espera que assine, mas se ele não quiser assinar, o Liverpool ficará absolutamente bem.”

    Era inegavelmente difícil apresentar um argumento convincente para Konate — e certamente não pelo salário semelhante ao de Van Dijk que ele estava exigindo.

    Por um lado, embora o parisiense continuasse propenso a cometer erros individuais esporádicos, ele sem dúvida desempenhou um papel fundamental na conquista do título da Premier League 2024-25 pelo Liverpool.

    “Defensivamente, ele é do mais alto nível”, elogiou Slot na temporada passada. “Ele é rápido, forte, vence duelos. Ele também pode cobrir seus companheiros de equipe, se necessário. Defensivamente, não há muito o que ele possa melhorar.”

    Durante a maior parte da campanha atual, porém, Konate foi um acidente à espera de acontecer. Vários jogadores do Liverpool cometeram erros terríveis, mas, como Slot admitiu depois que Konate deu um pênalti ao Leeds no empate por 3 a 3 em Elland Road, em dezembro, o zagueiro em dificuldades “tem estado um pouco demais na cena do crime”.

  • Manchester City v Salford City - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Pagando o preço por não ter conseguido contratar Guehi

    Os torcedores do Liverpool estavam, portanto, rezando para que Richard Hughes & Cia. compensassem tardiamente por terem demorado demais para contratar Guehi, assinando com o jogador da seleção inglesa em janeiro. No entanto, como se viu, a equipe de recrutamento dos Reds não tinha intenção de pagar uma taxa — ou salários exorbitantes — para contratar Guehi, que acabou indo para o Manchester City.

    Os torcedores foram, assim, forçados a se contentar com o fato de que o clube pelo menos fechou um acordo com o cobiçado Jeremy Jacquet, que chegará a Anfield neste verão, o que significa que, mesmo que Konate saia, o Liverpool já terá um substituto de longo prazo, que deve eventualmente formar uma dupla formidável de zagueiros com Leoni.

    No entanto, é óbvio que, se Konate sair, Slot precisará de pelo menos mais um zagueiro experiente para evitar as dificuldades desta temporada.

    Portanto, não é nenhuma surpresa ouvir rumores de que o Liverpool é um dos vários times da Premier League interessados no zagueiro Murillo, do Forest, que, coincidentemente, marcou o primeiro gol na mesma partida em que Konate foi substituído em novembro.

    No entanto, enquanto as duas equipes se preparam para se enfrentar novamente, Konate está em uma situação muito diferente.

  • “É importante voltar para ajudar a equipe”

    Tudo o que Konate passou nesta temporada — desde as irritantes especulações sobre sua transferência até o incessante escrutínio de suas atuações repletas de erros — tornou-se pouco mais do que ruído de fundo após a morte de seu pai em janeiro.

    Konate perdeu três partidas enquanto ele e sua família tentavam lidar com essa perda devastadora. Ele deveria ficar de fora de mais um jogo, contra o Newcastle, mas se sentiu compelido a voltar à ação devido às opções cada vez mais escassas do Liverpool na defesa.

    O que se seguiu foi um dos momentos da temporada, quando Konate coroou uma exibição heróica ao marcar o quarto e último gol do Liverpool em uma vitória emocionante em Anfield.

    A explosão de emoção que se seguiu foi verdadeiramente alegre, com Alisson Becker correndo pelo campo para parabenizar Konate, que ficou emocionado e agradecido pela comovente demonstração de apoio não apenas de seus companheiros de equipe, mas também de toda a arena.

    “Com certeza, estou muito feliz e não tenho palavras para descrever o que sinto agora, porque foram duas semanas muito difíceis para minha família e para mim”, disse o zagueiro à TNT Sports.

    “Isso faz parte da vida. É difícil aceitar isso, mas não temos escolha. Vi que a equipe tinha alguns jogadores lesionados. O técnico me ligou e disse para eu levar o tempo que precisasse, que não precisava me apressar para voltar.

    Mas, com essa situação, acho que era importante para mim voltar e ajudar a equipe. Acho que foi isso que fiz hoje com a equipe, com Anfield, a atmosfera estava incrível hoje, e é disso que precisamos até o final da temporada.”

    É claro que o que acontecerá depois disso ainda é uma incógnita, mas realmente parece que o jogo contra o Newcastle foi um ponto de virada tanto para o Liverpool quanto para Konate.

  • Sunderland v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    “Um zagueiro central de nível internacional”

    Já havia sinais anteriores de que Konate estava voltando a algo parecido com seu melhor desempenho, quando conquistou o título, principalmente no empate em 0 a 0 com o Arsenal, em 8 de janeiro, mas sua forma desde que voltou da licença pessoal tem sido extremamente encorajadora.

    Ele foi particularmente impressionante ao ajudar o Liverpool a acabar com a invencibilidade do Sunderland em casa, com uma vitória por 1 a 0 no Stadium of Light, em 11 de fevereiro.

    “Ibou foi excelente, incrível”, elogiou Van Dijk. “Brian Brobbey esteve com ele 90% do tempo e dificultou bastante a vida de muitos defensores nesta temporada, mas Ibou se saiu muito bem.”

    Quando questionado sobre a situação contratual de Konate, Van Dijk acrescentou: “Somos amigos, conversamos sobre tudo. É um processo e vamos ver no que vai dar. Nunca é tão fácil assim. Vimos isso com a minha própria situação no ano passado, então nunca é tão fácil assim que podemos simplesmente dizer ‘vamos fechar o negócio’.

    Mas, obviamente, quero que ele fique. Ele é uma figura importante em campo. É o que todos veem, mas fora de campo também, ele é um dos líderes. Ele é excelente e, aos meus olhos, um zagueiro de classe mundial.

    “Eu posso fazer o meu possível, mas está nas mãos do clube, junto com seus agentes e ele mesmo, então vamos ver no que vai dar, mas não tenho influência sobre isso.”

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gostaríamos que ele ficasse.

    É claro que Slot tem mais influência sobre as contratações e dispensas em Anfield, e o holandês espera que o Liverpool e Konate cheguem a um acordo sobre a renovação do contrato nos próximos dias ou semanas.

    “Estamos em negociações com ele, então isso mostra o que queremos”, destacou o técnico. “É claro que gostaríamos que ele ficasse, mas as negociações estão em andamento, então vamos ver no que isso vai dar.

    Mas Ibou teve um período muito bom recentemente. Ele fez muitos jogos bons no início da temporada, mas também foi parte do motivo pelo qual sofremos um gol. Seu desempenho geral foi bom, mas um pequeno erro que ele cometeu levou imediatamente a um gol e, por isso, ele foi julgado de forma diferente.

    Mas ele tem uma parceria muito boa com Virgil desde que cheguei aqui e, assim como Virgil, ele sempre esteve em boa forma. Bate na madeira. Esses dois são vitais para nós, não só pela qualidade que têm, mas também pela falta de opções que temos atrás.”

    Portanto, faz sentido para o Liverpool manter Konate — pelo menos a versão atual de Konate —, desde que o preço seja justo. Trazer outro zagueiro com força e experiência semelhantes custaria uma fortuna.

    Além disso, com a transferência para Madrid agora aparentemente fora de questão, permanecer em Anfield é sem dúvida a opção mais atraente disponível para Konate, já que poucos outros clubes podem oferecer a ele uma oportunidade semelhante de realizar todo o seu potencial e, ao mesmo tempo, continuar competindo pelas principais honras do futebol de clubes.

    É claro que permanecer em Merseyside pode significar ganhar menos dinheiro do que ganharia como agente livre em outro lugar, mas pode-se facilmente argumentar que é difícil colocar um preço no tipo de amor e apoio que ele recebeu de seu técnico, capitão e clube nas últimas semanas.

Premier League
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0