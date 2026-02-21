Por que o Liverpool e Ibrahima Konate se beneficiariam se o francês concordasse em permanecer em Anfield

Tudo o que Konate passou nesta temporada — desde as irritantes especulações sobre sua transferência até o incessante escrutínio de suas atuações repletas de erros — tornou-se pouco mais do que ruído de fundo após a morte de seu pai em janeiro.

Konate perdeu três partidas enquanto ele e sua família tentavam lidar com essa perda devastadora. Ele deveria ficar de fora de mais um jogo, contra o Newcastle, mas se sentiu compelido a voltar à ação devido às opções cada vez mais escassas do Liverpool na defesa.

O que se seguiu foi um dos momentos da temporada, quando Konate coroou uma exibição heróica ao marcar o quarto e último gol do Liverpool em uma vitória emocionante em Anfield.

A explosão de emoção que se seguiu foi verdadeiramente alegre, com Alisson Becker correndo pelo campo para parabenizar Konate, que ficou emocionado e agradecido pela comovente demonstração de apoio não apenas de seus companheiros de equipe, mas também de toda a arena.

“Com certeza, estou muito feliz e não tenho palavras para descrever o que sinto agora, porque foram duas semanas muito difíceis para minha família e para mim”, disse o zagueiro à TNT Sports.

“Isso faz parte da vida. É difícil aceitar isso, mas não temos escolha. Vi que a equipe tinha alguns jogadores lesionados. O técnico me ligou e disse para eu levar o tempo que precisasse, que não precisava me apressar para voltar.

Mas, com essa situação, acho que era importante para mim voltar e ajudar a equipe. Acho que foi isso que fiz hoje com a equipe, com Anfield, a atmosfera estava incrível hoje, e é disso que precisamos até o final da temporada.”

É claro que o que acontecerá depois disso ainda é uma incógnita, mas realmente parece que o jogo contra o Newcastle foi um ponto de virada tanto para o Liverpool quanto para Konate.