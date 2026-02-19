Por que o Chelsea recebeu a contratação de £ 40 milhões na base de treinamento de Cobham meses antes de o jovem prodígio concluir a transferência

O internacional sub-21 de Portugal, Quenda, já foi incluído nas seleções seniores do seu país, tendo sido convocado pela primeira vez em setembro de 2024, quando tinha apenas 17 anos.

Ele teve a oportunidade de cruzar com Cristiano Ronaldo durante aquele estágio, mas ficou impressionado com o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro. Quenda contou ao Canal 11 uma experiência um pouco surreal: “Ele [Ronaldo] estava a subir e eu estava a descer. Quando toquei a campainha do elevador, ele estava a subir e apareceu. Fiquei um pouco envergonhado, mas isso é normal! Não disse nada. Ele é um exemplo para todos, para todas as crianças que sonham em ser jogadores de futebol.”

Ronaldo disse sobre essa conversa: “Muitos deles ficam constrangidos em falar comigo. Há pouco tempo, eu estava subindo para o meu quarto e vi o novo garoto, de 17 anos, Quenda. Fui até ele e disse: 'Então, você já se recuperou do jogo?'. Vi que ele estava constrangido.

Não digo que sou um pai, mas um irmão mais velho. Para alguns, posso ser um pai e, como disse antes, passei pelas mesmas coisas que eles e a seleção nacional é uma família.”

Quenda adquiriu mais experiência inestimável desde então, à medida que começa a se sentir mais à vontade na companhia de nomes conhecidos, e isso deve ajudá-lo a se encaixar perfeitamente no Chelsea quando um novo e empolgante desafio for totalmente abraçado.