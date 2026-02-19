Getty
Traduzido por
Por que o Chelsea recebeu a contratação de £ 40 milhões na base de treinamento de Cobham meses antes de o jovem prodígio concluir a transferência
Quenda, lesionado, prepara-se para concluir transferência milionária
Quenda está atualmente se recuperando de uma lesão, tendo sofrido uma fratura no metatarso. Em vez de completar seu programa de reabilitação em Lisboa, o jogador de 18 anos foi convidado, conforme revelado pela BBC Sport, a utilizar as “instalações de classe mundial em Cobham”.
A transferência milionária, que já foi assinada, será oficialmente concluída em julho. Os termos do pré-contrato foram acordados em março de 2025, com o Chelsea apostando no potencial de um dos jogadores mais promissores do futebol europeu.
- Getty
Por que Quenda não ficará por muito tempo no oeste de Londres
Não se espera que Quenda permaneça na Inglaterra por muito tempo, já que o plano é que ele retorne aos gramados em março. Ele está afastado dos gramados desde que sofreu uma lesão infeliz durante um confronto com o Benfica em dezembro. É possível que ele esteja pronto para as partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões com o Sporting, além de ajudar o time na busca por mais um título nacional.
Sua ida para Stamford Bridge foi uma surpresa, já que o Chelsea está permitindo que outros jogadores lesionados do clube se recuperem totalmente nos times para os quais foram emprestados — Emanuel Emegha no Strasbourg e Dastan Satpaev no FC Kairat, no Oriente Médio.
No entanto, o Blues tem grandes esperanças em Quenda e quer que ele se adapte o mais rápido possível. Ele teria assinado um contrato de sete anos com o gigante da Premier League, que inclui a opção de prorrogação por mais 12 meses.
Jovem estrela portuguesa comparada ao ala do Arsenal, Saka
Quenda rejeitou o interesse de vários outros pretendentes para perseguir o sonho profissional com o Chelsea, o clube que traçou a visão mais atraente para o seu futuro. O jovem é capaz de desempenhar funções de lateral em ambos os flancos ou de atuar mais à frente no campo.
Ele tem sido comparado ao astro do Arsenal, Bukayo Saka, com Fabio Roque, ex-treinador da academia do Sporting, dizendo à Sky Sports: “Geo é muito exigente consigo mesmo nos momentos defensivos. Fechar, recuperar rapidamente, vencer os duelos defensivos para seus companheiros. Isso me lembra Bukayo Saka no início de sua carreira, quando jogava como lateral.
“Mas só existe um Geovany Quenda. Ele é diferente de qualquer outro jogador que treinei. Ele pode deixar uma marca totalmente diferente no futebol. Estamos falando, junto com Lamine Yamal e Estevao Willian, provavelmente dos melhores jogadores da geração nascida em 2007.”
- Getty/GOAL
Como Quenda ficou impressionada com Ronaldo
O internacional sub-21 de Portugal, Quenda, já foi incluído nas seleções seniores do seu país, tendo sido convocado pela primeira vez em setembro de 2024, quando tinha apenas 17 anos.
Ele teve a oportunidade de cruzar com Cristiano Ronaldo durante aquele estágio, mas ficou impressionado com o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro. Quenda contou ao Canal 11 uma experiência um pouco surreal: “Ele [Ronaldo] estava a subir e eu estava a descer. Quando toquei a campainha do elevador, ele estava a subir e apareceu. Fiquei um pouco envergonhado, mas isso é normal! Não disse nada. Ele é um exemplo para todos, para todas as crianças que sonham em ser jogadores de futebol.”
Ronaldo disse sobre essa conversa: “Muitos deles ficam constrangidos em falar comigo. Há pouco tempo, eu estava subindo para o meu quarto e vi o novo garoto, de 17 anos, Quenda. Fui até ele e disse: 'Então, você já se recuperou do jogo?'. Vi que ele estava constrangido.
Não digo que sou um pai, mas um irmão mais velho. Para alguns, posso ser um pai e, como disse antes, passei pelas mesmas coisas que eles e a seleção nacional é uma família.”
Quenda adquiriu mais experiência inestimável desde então, à medida que começa a se sentir mais à vontade na companhia de nomes conhecidos, e isso deve ajudá-lo a se encaixar perfeitamente no Chelsea quando um novo e empolgante desafio for totalmente abraçado.
Publicidade