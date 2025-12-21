Por que a Nigéria e Camarões não vão disputar a Copa do Mundo de 2026?

Duas das seleções mais tradicionais do futebol da África, Nigéria e Camarões não estão entre os representantes do continente na disputa da Copa do Mundo de 2026.

Com várias edições do torneio no currículo, ambas não conseguiram se classificar através das Eliminatórias Africanas e não vão marcar presença na América do Norte ano que vem.

Abaixo, detalhamos um pouco mais o fracasso das Super Águias e dos Leões Indomáveis em garantir vaga na maior competições de seleções do planeta.