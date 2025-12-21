+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Felipe Proença

Por que a Nigéria e Camarões não vão disputar a Copa do Mundo de 2026?

Seleções africanas participaram das últimas edições do torneio, mas não estarão presentes na América do Norte em 2026

Duas das seleções mais tradicionais do futebol da África, Nigéria e Camarões não estão entre os representantes do continente na disputa da Copa do Mundo de 2026.

Com várias edições do torneio no currículo, ambas não conseguiram se classificar através das Eliminatórias Africanas e não vão marcar presença na América do Norte ano que vem.

Abaixo, detalhamos um pouco mais o fracasso das Super Águias e dos Leões Indomáveis em garantir vaga na maior competições de seleções do planeta.

    Nigéria

    Vice-campeã da Copa Africana de Nações 2023, a Nigéria tem uma geração muito forte, mas acabou não fazendo jus a isso e acabou falhando em conseguir uma vaga.

    Compondo o grupo C das Eliminatórias, ao lado de África do Sul, Benin, Lesoto, Ruanda e Zimbábue, a seleção nigeriana acabou terminando atrás dos sul-africanos, que garantiram a classificação automática.

    Apesar disso, as Super Águias ficaram entre os melhores segundos colocados e continuaram vivos na disputa, avançando às semifinais para decidir quem seria o representante africano na repescagem mundial, que será disputada em março.

    No entanto, depois de superarem o Gabão na prorrogação ao vencerem por 4 a 1, os nigerianos foram derrotados por 4 a 3 nos pênaltis da decisão contra a República Democrática do Congo após o empate por 1 a 1 nos 120 minutos e viram o sonho acabar.

    Camarões

    Com situações conturbadas fora de campo há um bom tempo, Camarões não conseguiu nem mesmo chegar às semifinais que valiam uma vaga na repescagem mundial.

    No grupo D, junto com Cabo Verde (que ficou com a vaga direta), Líbia, Angola, Ilhas Maurício e Essuatíni, os Leões Indomáveis ficaram na vice-liderança, mas não terminaram com uma das quatro melhores campanhas entre os segundos colocados e viram suas chances de ir à Copa ruírem de vez.

    Seleções africanas classificadas

    A África tem nove representantes confirmados na Copa do Mundo de 2026: África do Sul, Argélia, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Senegal, Tunísia e o estreante Cabo Verde.

    Classificada para a repescagem mundial em uma chave que conta com Jamaica e Nova Caledônia, a República Democrática do Congo pode se tornar a décima seleção africana no torneio.

