Santos v Mirassol - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Por que Neymar, Gabigol e outros desfalcam o Santos contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro 2026?

O Santos vai a Chapecó, na Arena Condá, para encarar a recém-promovida Chapecoense pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026, nesta quarta-feira (28), às 20h (de Brasília). O técnico Juan Pablo Vojvoda, porém, não poderá contar com seus principais atacantes, como Neymar e Gabigol, para este primeiro compromisso da competição nacional.

  • Gabigol pelo Santos, no Campeonato Paulista, em 2026Raul Baretta/ Santos

    Os desfalques do Santos

    Para a estreia no Campeonato Brasileiro, o Santos ainda não poderá contar com Neymar, que segue em processo de transição física e tem retorno previsto apenas para o início de fevereiro. Além dele, Willian Arão também é baixa confirmada após passar por uma cirurgia para retirada de um cálculo renal, procedimento que o deixará afastado das atividades físicas por cerca de duas semanas.

    Outros nomes importantes também ficam fora da partida. Gustavo Henrique trata uma lesão muscular no adutor da coxa direita, enquanto Tiquinho Soares e Thaciano se recuperam de edemas na panturrilha esquerda e no músculo posterior da coxa direita, respectivamente. A comissão técnica ainda decidiu preservar Gabigol, Mayke e Adonis Frías, que permaneceram no litoral paulista e não viajaram para o confronto de abertura da competição.

  • Santos v Mirassol - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    O provável Peixe

    Desfalcado no ataque, o treinador deve escalar: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo (João Basso), Luan Peres, Vinicius Lira; João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Menino; Rollheiser, Alvaro Barreal e Lautaro Díaz.

