Por que Neymar, Gabigol e outros desfalcam o Santos contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro 2026?

Para a estreia no Campeonato Brasileiro, o Santos ainda não poderá contar com Neymar, que segue em processo de transição física e tem retorno previsto apenas para o início de fevereiro. Além dele, Willian Arão também é baixa confirmada após passar por uma cirurgia para retirada de um cálculo renal, procedimento que o deixará afastado das atividades físicas por cerca de duas semanas.

Outros nomes importantes também ficam fora da partida. Gustavo Henrique trata uma lesão muscular no adutor da coxa direita, enquanto Tiquinho Soares e Thaciano se recuperam de edemas na panturrilha esquerda e no músculo posterior da coxa direita, respectivamente. A comissão técnica ainda decidiu preservar Gabigol, Mayke e Adonis Frías, que permaneceram no litoral paulista e não viajaram para o confronto de abertura da competição.