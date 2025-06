O zagueiro do Verdão sofreu a lesão no lance do primeiro gol do Inter Miami e desfalca a equipe

Article continues below Article continues below Article continues below Mais artigos abaixo Murilo sofre lesão na coxa esquerda

Recuperação pode durar até 15 dias

Zagueiro segue com o elenco nos EUA 📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢