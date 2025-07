Um dos principais nomes do Chelsea, Caicedo disputou três das quatro partidas do time no Mundial

Article continues below Article continues below Article continues below Mais artigos abaixo Caicedo desfalca o Chelsea por suspensão

Sete jogadores dos ingleses estão pendurados

Quartas entre Chelsea e Palmeiras será sexta-feira (04)