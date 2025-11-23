Por que Memphis Depay, Hugo Souza e outros são desfalques do Corinthians contra o Cruzeiro

Quando começou o formato por pontos corridos no Brasileirão?

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

O Brasileirão por pontos corridos sempre teve 20 times?

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Quantos times se classificam para a Libertadores pelo Brasileirão?

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Quem é o maior artilheiro da história do Brasileirão?