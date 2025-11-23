Por que Memphis Depay, Hugo Souza e outros são desfalques do Corinthians contra o Cruzeiro
Depay é ausência do Timão
O Corinthians não conta com o atacante Memphis Depay para a partida contra o Cruzeiro. Depay sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o clássico contra o São Paulo e já iniciou o tratamento com a equipe médica do clube.
Outros desfalques
Além de Memphis Depay, o Corinthians também terá outros desfalques importantes para o confronto contra o Cruzeiro. O lateral Matheus Bidu está fora da partida, e Hugo Souza, com lesão na coxa esquerda. Além disso, Maycon, com uma tendinopatia do joelho direito, também é desfalque.
