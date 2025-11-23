+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Corinthians v Sport Recife - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Por que Memphis Depay, Hugo Souza e outros são desfalques do Corinthians contra o Cruzeiro

O Corinthians enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, em uma prévia da semifinal da Copa do Brasil. O time paulista tem desfalques importantes: Memphis Depay, com entorse no joelho, e o lateral Matheus Bidu. A partida é válida pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

  • Corinthians v Sao Paulo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Depay é ausência do Timão

    O Corinthians não conta com o atacante Memphis Depay para a partida contra o Cruzeiro. Depay sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o clássico contra o São Paulo e já iniciou o tratamento com a equipe médica do clube.

  • Hugo Souza-brazil-corinthians-202411(C)Getty Images

    Outros desfalques

    Além de Memphis Depay, o Corinthians também terá outros desfalques importantes para o confronto contra o Cruzeiro. O lateral Matheus Bidu está fora da partida, e Hugo Souza, com lesão na coxa esquerda. Além disso, Maycon, com uma tendinopatia do joelho direito, também é desfalque.

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

