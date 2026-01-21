Por que Memphis Depay é desfalque do Corinthians no clássico contra o Santos, pelo Campeonato Paulista de 2026

O camisa 10 ainda não atuou em 2026. Diagnosticado com um edema ósseo no joelho esquerdo, o holandês iniciou a pré-temporada em tratamento e, apenas na última semana, passou a realizar atividades físicas no campo. Apesar da evolução, ele segue fora dos treinos integrados e não reúne condições de jogo. Com isso, igualará sua maior sequência de partidas como desfalque desde que chegou ao clube: quatro jogos consecutivos.

Internamente, a cautela é vista como necessária. O Corinthians admite que Memphis atuou no sacrifício na reta final da temporada passada, especialmente nas finais da Copa do Brasil, competição em que marcou o gol do título na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco.

Desde então, ficou fora dos confrontos contra Ponte Preta, Bragantino e São Paulo, e também não enfrentará o Santos. A ausência pesa: até aqui, nenhum atacante do elenco marcou gol em 2026. Dos quatro gols do Timão na temporada, todos saíram de jogadores de outras posições.

Contratado em setembro de 2024, Memphis soma 19 gols e 15 assistências em 56 partidas pelo clube, além dos títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, ambos conquistados em 2025.