Luis Felipe Gonçalves

Por que Memphis Depay é desfalque do Corinthians no clássico contra o Santos, pelo Campeonato Paulista de 2026

Memphis Depay segue em recuperação e não será relacionado para o clássico contra o Santos, mantendo o planejamento cauteloso do Corinthians para o retorno do camisa 10 aos gramados

O retorno de Memphis Depay aos gramados pelo Corinthians ainda vai demorar mais um pouco. O técnico Dorival Júnior confirmou que o atacante está fora do clássico contra o Santos, marcado para quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Mas por que ele não estará disponível para este Clássico Alvinegro? Abaixo, a GOAL explica melhor sua situação.

    Ausência sentida

    O camisa 10 ainda não atuou em 2026. Diagnosticado com um edema ósseo no joelho esquerdo, o holandês iniciou a pré-temporada em tratamento e, apenas na última semana, passou a realizar atividades físicas no campo. Apesar da evolução, ele segue fora dos treinos integrados e não reúne condições de jogo. Com isso, igualará sua maior sequência de partidas como desfalque desde que chegou ao clube: quatro jogos consecutivos.

    Internamente, a cautela é vista como necessária. O Corinthians admite que Memphis atuou no sacrifício na reta final da temporada passada, especialmente nas finais da Copa do Brasil, competição em que marcou o gol do título na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco.

    Desde então, ficou fora dos confrontos contra Ponte Preta, Bragantino e São Paulo, e também não enfrentará o Santos. A ausência pesa: até aqui, nenhum atacante do elenco marcou gol em 2026. Dos quatro gols do Timão na temporada, todos saíram de jogadores de outras posições.

    Contratado em setembro de 2024, Memphis soma 19 gols e 15 assistências em 56 partidas pelo clube, além dos títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, ambos conquistados em 2025.

    Dorival explica situação

    O planejamento do Corinthians é ter Memphis em plenas condições físicas para a Supercopa do Brasil, no dia 1º de fevereiro, contra o Flamengo. Outro nome importante que segue fora é Rodrigo Garro, que se recupera de cirurgia no punho esquerdo e também está sendo preparado para a decisão.

    “Memphis está iniciando uma transição, mas ainda sente algumas dores. Não dá para estabelecer prazo. Precisamos ter tranquilidade e deixar as coisas acontecerem”, explicou Dorival Júnior após o empate por 1 a 1 com o São Paulo, no último domingo.

    Além de Memphis e Garro, Dorival não contará com José Martínez, que segue com situação indefinida na Venezuela, e com o zagueiro Cacá, que se recupera de uma lesão abdominal.

    Como chega o Corinthians?

    Com quatro pontos conquistados, o Corinthians ocupa a sétima colocação do Paulistão, com uma vitória, um empate e uma derrota. A equipe encerra nesta quarta-feira a preparação para o clássico contra o Santos.

    Depois do clássico desta quarta, o Corinthians volta a campo no próximo domingo (25), onde irá até a cidade de Rio Claro visitar o Velo Clube, pela quinta rodada do Paulistão, às 20h30 de Brasília.

0