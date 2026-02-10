Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Marcus Rashford Manchester United 2024-25Getty
Chris Burton

Por que Marcus Rashford ainda não faz parte dos planos futuros do Manchester United, apesar do seu impressionante desempenho no Barcelona

Marcus Rashford tem sido alvo de especulações sobre um retorno ao Manchester United no verão - assim que o período de empréstimo ao Barcelona chegar ao fim -, mas afirma-se que os Red Devils “continuam a planear o futuro sem” o internacional inglês em mente. A expectativa, por agora, é que a opção de compra do avançado de 28 anos seja exercida pelos candidatos ao título da La Liga.

  • Opção de compra: quanto custará a contratação definitiva ao Barcelona

    O Barcelona pode efetivar a transferência definitiva de Rashford pagando 26 milhões de libras (36 milhões de dólares). O gigante catalão está em posição de ditar o que acontecerá a seguir, com todo o poder em suas mãos. Se quiserem manter Rashford, não há nada que o United possa fazer a respeito.

    O jornal The Sun afirma que os Red Devils estão felizes por um produto de seu lendário sistema de formação permanecer no futebol espanhol, apesar de alguns relatos sugerirem que o técnico interino Michael Carrick gostaria de ver um jogador comprovadamente bom na Premier League de volta ao Old Trafford.

    • Publicidade
  • Marcus Rashford Manchester United 2024-25Getty

    O Manchester United não fez nenhum esforço para chamar Rashford de volta em janeiro.

    Carrick, que está no comando do Manchester até o final da temporada 2025-26, já trabalhou com Rashford durante os três anos e meio em que fez parte das equipes técnicas de José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer. Ele está na disputa para assumir um cargo efetivo no United após supervisionar quatro vitórias consecutivas no início de seu mandato.

    O jornal The Sun, no entanto, informa que o United “não tinha intenção de chamar Rashford de volta durante a janela de transferências de inverno”. Eles afirmam ainda que “Carrick não considerou trazer Rashford de volta e não está pensando tão à frente quanto o verão, já que seu contrato vai apenas até o final da temporada”.

    Diz-se que “nada mudou em relação à situação de Rashford”, com o diretor executivo Omar Berrada e o diretor de futebol Jason Wilcox ainda ponderando quem nomear como o próximo técnico do clube em caráter permanente.

  • Rashford quer permanecer no Camp Nou

    Rashford não joga pelo United desde dezembro de 2024, tendo passado a segunda metade da última temporada emprestado ao Aston Villa. Ele caiu em desgraça sob o comando do ex-técnico do Red Devils, Ruben Amorim, e viu sua camisa nº 10 ser entregue ao jogador da seleção brasileira Matheus Cunha durante o verão de 2025.

    Ele foi obrigado a treinar longe do time principal do United antes de ser fechado um acordo de empréstimo com o Barcelona. O desejo de permanecer no Camp Nou foi expresso por um jogador que tem 426 partidas pelo Red Devils e 138 gols em seu nome.

    Quando questionado pela ESPN se gostaria de permanecer no Barça, Rashford respondeu: “Com certeza. Estou gostando deste clube de futebol e acho que, para qualquer pessoa que ama futebol, o Barcelona é um dos clubes mais importantes da história do esporte. Para um jogador, é uma honra. As pessoas esquecem isso, mas passei 23 anos da minha vida no Manchester United. Então, às vezes, você só precisa de uma mudança. Acho que talvez seja esse o meu caso e estou gostando de tudo.”

  • Marcus Rashford Barcelona 2025-26Getty

    O Manchester United está explorando outras opções de ataque antes da janela de transferências do verão.

    O jornal The Sun afirma que o United “provavelmente estará no mercado para contratar um atacante no verão, em meio à escassez de alas esquerdos naturais após a saída de Rashford e a venda de Alejandro Garnacho”. Jadon Sancho também não tem futuro em Old Trafford após se juntar ao Villa por empréstimo e se tornará um agente livre no final de junho, quando seu contrato expirar.

    O contrato de Rashford em Manchester vai até o verão de 2028, o que significa que o United pode exigir uma quantia considerável por seus serviços. Se o Barcelona não atender ao preço pedido, alguém o fará.

    O Blaugrana ainda não entrou em negociações sobre o acionamento de uma cláusula no empréstimo de Rashford, mas viu o astro inglês — que espera fazer parte dos planos de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo — atingir dois dígitos em gols e assistências nesta temporada.

    Hansi Flick falou sobre seu desejo de manter Rashford no time após o fim da campanha. O único obstáculo poderia ser se Joan Laporta perder as próximas eleições presidenciais do Barcelona e uma nova figura de proa — possivelmente Victor Font — decidir levar o recrutamento para uma direção diferente.

    Traduzido automaticamente pelo GOAL-e

Premier League
West Ham crest
West Ham
WHU
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Copa do Rei
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR
0