Getty
Por que Marcus Rashford ainda não faz parte dos planos futuros do Manchester United, apesar do seu impressionante desempenho no Barcelona
Opção de compra: quanto custará a contratação definitiva ao Barcelona
O Barcelona pode efetivar a transferência definitiva de Rashford pagando 26 milhões de libras (36 milhões de dólares). O gigante catalão está em posição de ditar o que acontecerá a seguir, com todo o poder em suas mãos. Se quiserem manter Rashford, não há nada que o United possa fazer a respeito.
O jornal The Sun afirma que os Red Devils estão felizes por um produto de seu lendário sistema de formação permanecer no futebol espanhol, apesar de alguns relatos sugerirem que o técnico interino Michael Carrick gostaria de ver um jogador comprovadamente bom na Premier League de volta ao Old Trafford.
- Getty
O Manchester United não fez nenhum esforço para chamar Rashford de volta em janeiro.
Carrick, que está no comando do Manchester até o final da temporada 2025-26, já trabalhou com Rashford durante os três anos e meio em que fez parte das equipes técnicas de José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer. Ele está na disputa para assumir um cargo efetivo no United após supervisionar quatro vitórias consecutivas no início de seu mandato.
O jornal The Sun, no entanto, informa que o United “não tinha intenção de chamar Rashford de volta durante a janela de transferências de inverno”. Eles afirmam ainda que “Carrick não considerou trazer Rashford de volta e não está pensando tão à frente quanto o verão, já que seu contrato vai apenas até o final da temporada”.
Diz-se que “nada mudou em relação à situação de Rashford”, com o diretor executivo Omar Berrada e o diretor de futebol Jason Wilcox ainda ponderando quem nomear como o próximo técnico do clube em caráter permanente.
Rashford quer permanecer no Camp Nou
Rashford não joga pelo United desde dezembro de 2024, tendo passado a segunda metade da última temporada emprestado ao Aston Villa. Ele caiu em desgraça sob o comando do ex-técnico do Red Devils, Ruben Amorim, e viu sua camisa nº 10 ser entregue ao jogador da seleção brasileira Matheus Cunha durante o verão de 2025.
Ele foi obrigado a treinar longe do time principal do United antes de ser fechado um acordo de empréstimo com o Barcelona. O desejo de permanecer no Camp Nou foi expresso por um jogador que tem 426 partidas pelo Red Devils e 138 gols em seu nome.
Quando questionado pela ESPN se gostaria de permanecer no Barça, Rashford respondeu: “Com certeza. Estou gostando deste clube de futebol e acho que, para qualquer pessoa que ama futebol, o Barcelona é um dos clubes mais importantes da história do esporte. Para um jogador, é uma honra. As pessoas esquecem isso, mas passei 23 anos da minha vida no Manchester United. Então, às vezes, você só precisa de uma mudança. Acho que talvez seja esse o meu caso e estou gostando de tudo.”
- Getty
O Manchester United está explorando outras opções de ataque antes da janela de transferências do verão.
O jornal The Sun afirma que o United “provavelmente estará no mercado para contratar um atacante no verão, em meio à escassez de alas esquerdos naturais após a saída de Rashford e a venda de Alejandro Garnacho”. Jadon Sancho também não tem futuro em Old Trafford após se juntar ao Villa por empréstimo e se tornará um agente livre no final de junho, quando seu contrato expirar.
O contrato de Rashford em Manchester vai até o verão de 2028, o que significa que o United pode exigir uma quantia considerável por seus serviços. Se o Barcelona não atender ao preço pedido, alguém o fará.
O Blaugrana ainda não entrou em negociações sobre o acionamento de uma cláusula no empréstimo de Rashford, mas viu o astro inglês — que espera fazer parte dos planos de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo — atingir dois dígitos em gols e assistências nesta temporada.
Hansi Flick falou sobre seu desejo de manter Rashford no time após o fim da campanha. O único obstáculo poderia ser se Joan Laporta perder as próximas eleições presidenciais do Barcelona e uma nova figura de proa — possivelmente Victor Font — decidir levar o recrutamento para uma direção diferente.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade