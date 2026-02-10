Por que Marcus Rashford ainda não faz parte dos planos futuros do Manchester United, apesar do seu impressionante desempenho no Barcelona

Carrick, que está no comando do Manchester até o final da temporada 2025-26, já trabalhou com Rashford durante os três anos e meio em que fez parte das equipes técnicas de José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer. Ele está na disputa para assumir um cargo efetivo no United após supervisionar quatro vitórias consecutivas no início de seu mandato.

O jornal The Sun, no entanto, informa que o United “não tinha intenção de chamar Rashford de volta durante a janela de transferências de inverno”. Eles afirmam ainda que “Carrick não considerou trazer Rashford de volta e não está pensando tão à frente quanto o verão, já que seu contrato vai apenas até o final da temporada”.

Diz-se que “nada mudou em relação à situação de Rashford”, com o diretor executivo Omar Berrada e o diretor de futebol Jason Wilcox ainda ponderando quem nomear como o próximo técnico do clube em caráter permanente.