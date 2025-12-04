Por que o Manchester United não pode perder Joshua Zirkzee em janeiro, mesmo em meio à irregularidade do atacante

Um ano depois, Zirkzee ainda ocupa uma posição curiosa no Manchester United. Ele não havia sido titular em nenhuma partida até a derrota em casa para o Everton no fim de novembro, quando sua atuação apática contra os 10 jogadores de David Moyes parecia justificar o pouco uso dado por Ruben Amorim. Então, quando os torcedores do United souberam que Zirkzee começaria a partida seguinte, contra o Crystal Palace, alguns chegaram a brincar em grupos de WhatsApp que nem queriam assistir.

Mas, ao fim do jogo, os torcedores na arquibancada visitante de Selhurst Park estavam incluindo o nome de Zirkzee no refrão de “One More Time”, do Daft Punk, enquanto a música ecoava pelo estádio — um reflexo do enorme papel que o atacante holandês teve em transformar uma derrota certa em vitória.

Não foi a primeira vez que Zirkzee produziu um momento arrebatador quando menos se esperava dele, e isso reforçou que o United não pode se dar ao luxo de deixá-lo sair na janela de transferências de janeiro, apesar de seu papel secundário no elenco.