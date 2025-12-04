+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Richard Martin

Por que o Manchester United não pode perder Joshua Zirkzee em janeiro, mesmo em meio à irregularidade do atacante

Momento de brilhantismo do holandês contra o Crystal Palace serviu como um lembrete de por que os Red Devils devem resistir a qualquer oferta pelo jogador na próxima janela de transferências

Um ano depois, Zirkzee ainda ocupa uma posição curiosa no Manchester United. Ele não havia sido titular em nenhuma partida até a derrota em casa para o Everton no fim de novembro, quando sua atuação apática contra os 10 jogadores de David Moyes parecia justificar o pouco uso dado por Ruben Amorim. Então, quando os torcedores do United souberam que Zirkzee começaria a partida seguinte, contra o Crystal Palace, alguns chegaram a brincar em grupos de WhatsApp que nem queriam assistir.

Mas, ao fim do jogo, os torcedores na arquibancada visitante de Selhurst Park estavam incluindo o nome de Zirkzee no refrão de “One More Time”, do Daft Punk, enquanto a música ecoava pelo estádio — um reflexo do enorme papel que o atacante holandês teve em transformar uma derrota certa em vitória.

Não foi a primeira vez que Zirkzee produziu um momento arrebatador quando menos se esperava dele, e isso reforçou que o United não pode se dar ao luxo de deixá-lo sair na janela de transferências de janeiro, apesar de seu papel secundário no elenco.

  • FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-MAN UTDAFP

    Do nada ao estrelato

    O desempenho de Zirkzee contra o Crystal Palace resumiu perfeitamente sua passagem pelo Manchester United até agora. No primeiro tempo, ele ofereceu muito pouco: não finalizou nenhuma vez, perdeu a maior parte dos duelos aéreos e foi claramente superado por seu adversário, Jean-Philippe Mateta.

    Mas tudo mudou na etapa final. O gol de Zirkzee — provavelmente o melhor que marcou com a camisa do United — foi o grande destaque, mas também simbolizou uma atuação muito mais consistente. Sua precisão nos passes saltou de 57% para 77%, e ele terminou a partida com seis passes curtos completados, seu maior número desde a vitória sobre o Everton, há um ano.

    Ele também mostrou mais intensidade, vencendo o dobro de duelos aéreos na última meia hora em comparação com os primeiros 60 minutos. Um desses duelos acabou gerando a falta que Mason Mount converteu no gol da vitória.

  • Real Sociedad de Futbol v Manchester United - UEFA Europa League 2024/25 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Reviravolta passageira

    Zirkzee tem histórico de virar a narrativa a seu favor — como já havia acontecido após aquele episódio angustiante contra o Newcastle. Duas semanas depois, ele converteu a cobrança decisiva na vitória nos pênaltis sobre o Arsenal, na terceira rodada da Copa da Inglaterra: aplaudido pelos cerca de 9.000 torcedores do United que lotaram o setor visitante no Emirates, evidentemente ansiosos para mostrar que ele ainda era valorizado, depois do modo como fora tratado em Old Trafford.

    Algumas semanas depois, Zirkzee completou sua jornada de críticas a quase ídolo entre os torcedores — quando o nome dele foi entoado ao som de “Zombie”, do Cranberries, depois de marcar contra a Real Sociedad, em San Sebastián. Em seguida, ele voltou a marcar em um jogo fora de casa pela Europa League, colocando o United em vantagem com um gol de cabeça nos minutos finais em Lyon.

    Mas, no jogo seguinte em Newcastle, sua temporada foi praticamente encerrada quando lesionou um músculo da coxa. Conseguiu se recuperar a tempo de entrar como substituto na final da Europa League, mas o retorno não foi triunfal — ele não conseguiu evitar uma derrota dolorosa do United contra o Tottenham.

    Deve ter sido um verão europeu frustrante, para ele, ao acompanhar a chegada de novos atacantes por 200 milhões de libras. Apesar de já ter lutado por uma vaga de titular na temporada anterior — mesmo com dificuldades de Rasmus Hojlund — Zirkzee nem foi convocado para o começo da nova campanha, com Benjamin Sesko ainda em fase de adaptação ao time.

  • Fulham v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Alto risco, baixa recompensa

    Zirkzee era claramente a segunda opção como centroavante, atrás de Sesko, e apenas a quinta escolha para uma das duas funções de camisa 10. Já em outubro, começaram a surgir relatos de que ele estava frustrado com a falta de oportunidades e desejava sair em janeiro.

    Com uma Copa do Mundo no horizonte, Zirkzee não é convocado pelo técnico da Holanda, Ronald Koeman, há mais de um ano — e é compreensível que ele queira recomeçar em outro lugar.

    Everton e West Ham apareceram como possíveis destinos na Premier League, mas o interesse mais forte veio da Itália, onde Zirkzee iniciou sua trajetória no Bologna após deixar o Bayern de Munique. Milan e Como foram mencionados inicialmente, mas a Roma — que briga para conquistar seu primeiro título italiano desde 2001 — é quem mais se empenha para contratá-lo, especialmente diante das dificuldades de Artem Dovbyk e Evan Ferguson no ataque.

    A Roma, porém, está interessada apenas em um empréstimo com opção de compra condicionada à classificação para a Champions League. Em outras palavras, é um negócio de muito risco e pouca recompensa para o Manchester United.

  • Manchester United FC v Fulham FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Toque letal

    O United sabe como é difícil contratar um atacante em janeiro — basta lembrar que, em 2023, quando precisou substituir Cristiano Ronaldo, o clube só conseguiu trazer Wout Weghorst. E, apesar da trajetória irregular de Zirkzee no clube, está claro que vale a pena mantê-lo pelo menos até o fim da temporada.

    O gol marcado pelo holandês contra o Palace foi um lembrete necessário de quão letal ele pode ser quando se posiciona bem. Para um jogador mais conhecido por envolver os companheiros do que por finalizar, Zirkzee ainda consegue causar grande impacto com o pé direito.

    Seu gol em Selhurst Park foi o melhor que marcou pelo United: mostrou enorme tranquilidade ao dominar no peito o passe de Bruno Fernandes e finalizar para o gol, mesmo a partir de um ângulo bastante ruim. Ele já havia exibido seu toque refinado logo na estreia contra o Fulham, ainda sob comando de Erik ten Hag, ao marcar de primeira o gol que decidiu a partida. O chute potente contra a Real Sociedad — que deixou o goleiro Álex Remiro completamente sem reação — foi outro bom exemplo de sua capacidade de finalização.

    Embora seja destro, Zirkzee é igualmente confortável ao finalizar com o pé esquerdo. Usou o pé mais fraco para marcar contra o Palace e também finalizou de primeira, com a canhota, em jogada semelhante pelo Bologna contra o Cagliari — o primeiro dos 12 gols que marcou em sua última temporada na Itália.

  • Manchester United FC v AFC Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Não se trata só de marcar gols'

    Zirkzee tem controle de bola e técnica superiores aos de muitos de seus colegas, mas o aspecto físico do jogo acabou pesando para ele na Inglaterra. Willem Weijs, seu ex-treinador no Anderlecht, chamou a atenção para isso em entrevista à Sky Sports ao dizer, sobre Zirkzee: “Às vezes isso pode ser um problema para os jogadores. Eles acreditam que tudo se resume a habilidade, marcar gols e jogar um futebol bonito, mas o futebol profissional exige outras coisas.”

    Ruben Amorim fez um comentário semelhante após a vitória sobre o Crystal Palace: “Não se tratou apenas do gol — até as corridas em profundidade. No primeiro tempo, ele teve dificuldades nos duelos. Ele ganhou alguns no segundo tempo e melhoramos muito por causa da qualidade do Josh na etapa final. É importante que ele entenda que não se trata só de marcar."

    “Os gols dão confiança, claro, mas o Joshua também melhorou muito na forma como segura a bola. Isso deve aumentar ainda mais sua confiança. Ele influencia o jogo, e isso é essencial para o nosso estilo. Ele precisa manter esse nível nos treinos.”

  • Joshua Zirkzee Manchester United 2025-26Getty

    Precisa estar pronto

    Zirkzee deu a entender que estava com falta de confiança durante sua seca de gols ao dizer: “É um dos maiores clubes do mundo e você precisa entregar. Se você passa muito tempo sem marcar, isso pode te afetar.”

    Mas, se ele esperava um elogio do treinador após sua atuação contra o Crystal Palace, se equivocou. Antes do duelo desta quinta-feira com o West Ham, Ruben Amorim fez questão de destacar que Zirkzee só recebeu uma oportunidade devido às ausências recentes de Matheus Cunha e Sesko.

    “Josh está jogando porque tivemos muitas lesões. Precisamos ser claros sobre isso”, disse o treinador. “Futebol é assim. Você precisa estar pronto quando a oportunidade surgir. Quando ela aparece, o que importa para mim é vencer. Não olho para rostos. Basta estar preparado — e tudo ficará bem.”

    Zirkzee não estava totalmente pronto contra o Everton, nem no primeiro tempo diante do Palace, mas lembrou a Amorim e aos torcedores do Manchester United que é capaz de produzir momentos de grande qualidade, mesmo que não consiga fazê-lo com regularidade. O holandês viveu altos e baixos como poucos em sua curta passagem por Old Trafford, mas a maneira como reverteu sua sorte em apenas um jogo mostrou que vale a pena apostar nele até o fim da temporada.

