Atacante inglês tem sido responsável por metade dos gols da equipe nesta temporada e já vem sendo cotado até mesmo para a seleção da Inglaterra

O Ipswich Town pode ter a menor folha salarial da Premier League, mas quando se trata de convencer jogadores a se juntarem ao clube, eles podem contar com um único trunfo disponível para eles: uma estrela pop. Ed Sheeran é a maior personalidade a surgir de Ipswich e, mesmo com sua agenda de turnês implacável, ainda encontra tempo para comparecer aos jogos - como Rúben Amorim sabe muito bem. No ano passado, o fã mais conhecido do clube e acionista minoritário se disponibilizou para selar um dos maiores negócios do clube.

"Um homem daqui, superestrela global, patrocinador do clube de futebol, agora acionista e agora oficialmente parte de nossa equipe de contratações", disse o CEO Mark Ashton em uma conferência da Soccerex. "No meio do ano, estávamos tentando convencer um jogador específico a se juntar ao clube de futebol e percebemos rapidamente que ele era fã do Ed Sheeran. Ed participou de uma chamada de Zoom com ele no campo de treinamento, esperamos que isso tenha sido uma parte fundamental para fechar o negócio".

Ashton inicialmente não queria revelar a identidade do jogador em questão, mas quando perguntado como ele estava no clube, respondeu: "Certamente marcando alguns gols!" Só poderia estar falando sobre Liam Delap, que já marcou metade dos gols do Ipswich nesta temporada e é um dos responsáveis pelo mantimento das esperanças de que os Tractor Boys permaneçam na Premier League, após 22 anos fora da primeira divisão do Inglês. O atacante de 21 anos teve uma temporada de estreia impressionante na Premier League, atraindo a atenção dos melhores clubes da competição e sendo apontado como o sucessor de Harry Kane pela Inglaterra.