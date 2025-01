Rory Delap: o "estilingue humano" que brilhou com o Stoke City na era Barclays da Premier League

A GOAL dá sequência à série "The Barclays" falando sobre um dos maiores mestres do 'latereio' na história do futebol

A 'era Barclays'. A Premier League foi patrocinada pelo banco mencionado entre 2001 e 2016, em uma era que deu nome a um dos períodos mais 'nostálgicos' a uma grande parte dos fãs do futebol inglês. Após seu surgimento em 1992, a elite do futebol inglês experimentou um segundo boom de popularidade no início dos anos 2000, impulsionado por acordos de transmissão internacionais e uma nova onda de estrelas estrangeiras, que deram à liga um apelo realmente global. A Premier League foi palco de vários ícones modernos do futebol, como Cristiano Ronaldo, Thierry Henry e Didier Drogba. No entanto, quando os fãs falam da 'era Barclays', não estão se referindo a esses nomes de peso. Na verdade, falam de jogadores que não figuravam nas manchetes, mas eram considerados engrenagens essenciais na máquina da Premier League pelos torcedores mais fiéis, também capazes de produzir momentos de magia. Mais artigos abaixo Talvez a personificação da geração Barclays seja Rory Delap. Em uma era em que Pep Guardiola e o tiki-taka do Barcelona mostravam ao mundo que técnica e inteligência superavam a força bruta no futebol, o Stoke City de Tony Pulis surgiu para provar que uma abordagem mais 'dura' ainda podia funcionar. Os Potters chegaram a ganhar a reputação de "anti-Barcelona", a ponto de a frase "Será que Lionel Messi conseguiria jogar numa noite fria e chuvosa em Stoke?" tornar-se um paradoxo do esporte. O clube tinha um elemento especial que lhes permitia causar problemas até mesmo aos adversários mais perigosos — os incríveis arremessos laterais de Delap. Eles exploravam a força de lançamento para confundir defensores e goleiros, permitindo que seus atacantes robustos tivessem mais oportunidades. Isso deixava os torcedores maravilhados, os adversários perplexos e os técnicos desesperados para encontrar soluções. A habilidade rara de Delap teve um impacto incrível em sua equipe, em seus oponentes e na liga como um todo. Desde então, a Premier League não viu nada igual.