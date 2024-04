Atacante de 23 anos inova nas celebrações após balançar as redes

Contratação mais cara da história do Botafogo, Luiz Henrique chegou ao clube em fevereiro e, aos poucos, começa a dar o ar da graça com a camisa do Glorioso. O talentoso atacante marcou pela segunda partida consecutiva e chamou a atenção ao comemorar seu gol diante do Flamengo.

Abaixo, a GOAL detalha isso um pouco melhor...