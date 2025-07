De acordo com as regras da MLS, qualquer jogador que não participe do Jogo das Estrelas sem aprovação prévia está suspenso para a partida seguinte

MLS pune Messi e Jordi Alba por faltar ao Jogo das Estrelas

Dupla indisponível para duelo contra Cincinnati

Ausência de partida festiva não tinha sido aprovada 📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢 Mais artigos abaixo