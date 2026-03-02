Goal.com
CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Por que Kylian Mbappé é desfalque do Real Madrid contra o Getafe por LaLiga?

Jogador reclama de dores no joelho desde dezembro e tem oscilado entre jogar e ser poupado

Kylian Mbappé será baixa do Real Madrid para o confronto diante do Getafe, que encerra a 26ª rodada da La Liga 2025/26. O atacante francês segue lidando com um problema físico que se arrasta desde o fim do ano passado e voltou a preocupar o clube.

Mbappé já havia ficado fora do duelo de volta contra o Benfica, pelos playoffs das oitavas de final da UEFA Champions League. Na ocasião, além de não atuar, o camisa 9 sequer esteve no Santiago Bernabéu, pois estava em viagem autorizada.

O desconforto no joelho esquerdo começou antes do Natal e tem feito o jogador alternar entre períodos em campo e momentos de preservação. Nesta semana, o departamento médico optou por afastá-lo por tempo indeterminado, em tentativa de controlar o quadro e evitar agravamento.

Desde dezembro, o clube vem adotando estratégia de gestão de carga, poupando o atleta em partidas específicas. Ele não enfrentou o Manchester City na semifinal da Supercopa da Espanha e também foi preservado em compromissos recentes do Campeonato Espanhol, como na vitória sobre a Real Sociedad.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-TRAININGAFP

    Insatisfação com departamento médico

    Na última semana, Mbappé viajou à França para consultar especialistas sobre o problema no joelho esquerdo. Segundo o jornal Marca, o atacante estaria insatisfeito com a condução do tratamento oferecido pelo clube espanhol e decidiu buscar avaliações complementares.

    A comissão técnica definiu, antes do jogo contra o Benfica, que era o momento de interromper a sequência de partidas até que o jogador esteja completamente livre das dores. O problema teve início no dia 7 de dezembro, em partida contra o Celta de Vigo, e desde então tem limitado seu rendimento.

    “Temos muito claro o que está acontecendo e o que queremos agora: que ele se recupere totalmente das dores para voltar 100%, com máxima confiança e segurança”, afirmou o técnico Álvaro Arbeloa, ao comentar a ausência do atacante.

    Além do City, Mbappé também desfalcou a equipe contra o Albacete Balompié, pela Copa do Rei, e voltou a ser ausência em compromisso posterior diante da Real Sociedad.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    Corrida contra o tempo

    O incômodo persistente no joelho esquerdo tem impactado diretamente a sequência do francês nos últimos três meses. A oscilação entre atuar e ser poupado tem gerado preocupação interna, especialmente pelo calendário decisivo que se aproxima.

    A prioridade do Real Madrid é contar com Mbappé plenamente recuperado para o confronto decisivo das oitavas de final da Champions League, marcado para 17 de março, novamente contra o Manchester City. Mais do que acelerar o retorno, o objetivo é identificar a raiz do problema e encerrar definitivamente o ciclo de dores que vem acompanhando o principal nome do elenco merengue desde dezembro.

