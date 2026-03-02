Por que Kylian Mbappé é desfalque do Real Madrid contra o Getafe por LaLiga?

Kylian Mbappé será baixa do Real Madrid para o confronto diante do Getafe, que encerra a 26ª rodada da La Liga 2025/26. O atacante francês segue lidando com um problema físico que se arrasta desde o fim do ano passado e voltou a preocupar o clube.

Mbappé já havia ficado fora do duelo de volta contra o Benfica, pelos playoffs das oitavas de final da UEFA Champions League. Na ocasião, além de não atuar, o camisa 9 sequer esteve no Santiago Bernabéu, pois estava em viagem autorizada.

O desconforto no joelho esquerdo começou antes do Natal e tem feito o jogador alternar entre períodos em campo e momentos de preservação. Nesta semana, o departamento médico optou por afastá-lo por tempo indeterminado, em tentativa de controlar o quadro e evitar agravamento.

Desde dezembro, o clube vem adotando estratégia de gestão de carga, poupando o atleta em partidas específicas. Ele não enfrentou o Manchester City na semifinal da Supercopa da Espanha e também foi preservado em compromissos recentes do Campeonato Espanhol, como na vitória sobre a Real Sociedad.