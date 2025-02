Por que Júnior Santos é desfalque do Atlético-MG na semifinal do Campeonato Mineiro de 2025 contra o Tombense Atlético-MG x Tombense Mineiro Atlético-MG Tombense

Contratado do Botafogo há três semanas, atacante não estará a disposição do técnico Cuca para o jogo deste sábado no Mineirão