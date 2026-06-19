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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Por que Ismail Koné usou o “apito verde” após sua grave lesão?

Especiais e Opinião
I. Kone
Canadá x Catar
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Copa do Mundo
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O que estava na boca do astro canadense?

A grave lesão sofrida por Ismael Koné durante a goleada do Canadá sobre o Catar por 6 a 0 na Copa do Mundo continua a preocupar os torcedores, especialmente após as cenas comoventes que acompanharam sua saída do campo.

Enquanto muitos se concentravam em acompanhar o estado do meio-campista canadense, outra imagem chamou ampla atenção, na qual Koné aparecia deitado na maca, ainda consciente, com um pequeno aparelho na boca enquanto recebia atendimento médico, o que levou muitos torcedores a questionarem a natureza desse aparelho e como ele ajudou os médicos a aliviar sua dor dentro do campo.

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    Lesão terrível

    Aos 54 minutos da partida entre Canadá e Catar, Koné sofreu uma entrada violenta por trás do jogador catariano Asim Madibo. Inicialmente, o árbitro limitou-se a mostrar o cartão amarelo, mas o árbitro assistente de vídeo interveio e solicitou a revisão da jogada, resultando na exibição do cartão vermelho ao jogador catariano.

    Embora a seleção canadense tenha conquistado uma vitória histórica por 6 a 0, a cena da lesão de Koné ofuscou todos os detalhes da partida e se tornou o acontecimento mais marcante para a torcida canadense.

    Após a partida, o técnico Jesse Marsh confirmou que o jogador sofreu uma fratura na perna, indicando que ele foi levado diretamente ao hospital para ser submetido a uma cirurgia de emergência.

    Marsh revelou que os membros da comissão técnica conseguiram ouvir o som dos ossos se quebrando da área técnica no momento da lesão, em uma cena que reflete a gravidade e a intensidade da lesão.

    Algumas reportagens internacionais indicaram que a lesão consiste em uma fratura na perna esquerda, enquanto os detalhes precisos sobre o local e a natureza da fratura ainda aguardam o laudo médico oficial.

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    Qual é a prioridade médica nesses casos?

    Em lesões graves que ocorrem dentro dos campos de jogo, o objetivo principal da equipe médica não é tratar a lesão por completo no local, mas sim controlar a dor, manter a estabilidade do estado de saúde do lesionado, garantir a integridade de suas funções vitais e imobilizar a área afetada antes de transportá-lo com segurança ao hospital para a continuação do tratamento.

    Por esse motivo, a equipe médica concentrou-se em aliviar rapidamente o sofrimento de Koné, mantendo-o em pleno estado de consciência durante o transporte, conforme informou o site “vietnam”.

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    Qual era o aparelho que Koneh usava?

    Nas fotos que se espalharam amplamente pela mídia e pelas redes sociais, Koné aparece segurando um pequeno aparelho enquanto está na maca.

    De acordo com o site “Diario Vasco”, o aparelho contém um medicamento conhecido como “Penthrox”, um analgésico de ação rápida utilizado para aliviar dores agudas sob supervisão médica direta.

    Esse tratamento é conhecido entre os profissionais da área médica como “apito verde”, devido à cor característica do inalador e ao seu formato, que se assemelha a um pequeno apito, além do som que ele emite durante o uso.

    O medicamento contém “metoxiflurano” como princípio ativo, uma substância que ajuda a aliviar a dor de forma rápida e eficaz, sem causar perda de consciência.

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    Como funciona o Penthrox?

    De acordo com o prospecto oficial do medicamento, o Penthrox só deve ser utilizado sob supervisão médica especializada e não está disponível para venda direta nas farmácias.

    Os documentos médicos emitidos pela Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos de Saúde esclarecem que esse tratamento é destinado a casos que exigem uma resposta rápida para o controle da dor aguda, especialmente em situações de emergência.

    Embora o medicamento tenha obtido as aprovações médicas necessárias em vários países europeus há anos, as instruções de uso enfatizam a necessidade de que ele seja administrado exclusivamente por médicos ou profissionais qualificados, seja em hospitais ou por equipes de socorro e emergência.

    Uma de suas principais vantagens reside na forma de uso, diferente dos analgésicos tradicionais: ele não é administrado por injeção nem ingerido por via oral, mas sim na forma de um líquido que o profissional coloca dentro de um inalador verde específico para esse fim, e o paciente o inala pela boquilha para obter um alívio rápido da dor.

    As orientações médicas recomendam que as primeiras inalações sejam suaves e graduais, para que o paciente se acostume com o aroma frutado característico do medicamento.

    Além disso, o folheto médico indica que o paciente pode controlar parcialmente a intensidade do efeito analgésico, pois é possível aumentar a eficácia do medicamento cobrindo com o dedo uma abertura específica no inalador, mas somente de acordo com as orientações de um profissional de saúde.

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    Por que é usado nos campos de futebol?

    O metoxiflurano é utilizado em doses baixas para o alívio rápido da dor em pacientes conscientes, especialmente em casos de lesões agudas, como fraturas, luxações, queimaduras, acidentes de trânsito e lesões esportivas.

    Por esse motivo, seu uso tornou-se comum entre equipes de socorro e emergência, bem como em instalações esportivas que exigem uma intervenção rápida para controlar a dor antes do transporte do ferido ao hospital.

    É importante ressaltar que este medicamento não é um anestésico que provoca perda de consciência, mas sim um analgésico que permite que o paciente permaneça acordado e capaz de se comunicar com a equipe médica durante todo o período de tratamento e transporte.

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    Por que Kone permaneceu consciente apesar da lesão?

    Manter o paciente consciente é um dos principais objetivos médicos nessas situações, pois o fato de o jogador permanecer consciente permite que os médicos monitorem continuamente seu estado neurológico e respiratório, além de verificarem se a circulação sanguínea está normal e como ele responde a diversos estímulos.

    Quando o paciente consegue respirar normalmente e apresenta sinais vitais estáveis, o uso de analgésicos inalatórios, como o Pentrox, é uma opção adequada para aliviar a dor sem afetar o nível de consciência.

    Foi por isso que Ismail Koné apareceu interagindo com a torcida e saudando os torcedores ao sair do campo, apesar da lesão dolorosa que sofreu, já que o medicamento o ajudou a suportar a dor até chegar ao hospital e iniciar a fase de tratamento cirúrgico.

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