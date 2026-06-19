Por que Ismail Koné usou o “apito verde” após sua grave lesão?

De acordo com o prospecto oficial do medicamento, o Penthrox só deve ser utilizado sob supervisão médica especializada e não está disponível para venda direta nas farmácias.
Os documentos médicos emitidos pela Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos de Saúde esclarecem que esse tratamento é destinado a casos que exigem uma resposta rápida para o controle da dor aguda, especialmente em situações de emergência.
Embora o medicamento tenha obtido as aprovações médicas necessárias em vários países europeus há anos, as instruções de uso enfatizam a necessidade de que ele seja administrado exclusivamente por médicos ou profissionais qualificados, seja em hospitais ou por equipes de socorro e emergência.
Uma de suas principais vantagens reside na forma de uso, diferente dos analgésicos tradicionais: ele não é administrado por injeção nem ingerido por via oral, mas sim na forma de um líquido que o profissional coloca dentro de um inalador verde específico para esse fim, e o paciente o inala pela boquilha para obter um alívio rápido da dor.
As orientações médicas recomendam que as primeiras inalações sejam suaves e graduais, para que o paciente se acostume com o aroma frutado característico do medicamento.
Além disso, o folheto médico indica que o paciente pode controlar parcialmente a intensidade do efeito analgésico, pois é possível aumentar a eficácia do medicamento cobrindo com o dedo uma abertura específica no inalador, mas somente de acordo com as orientações de um profissional de saúde.