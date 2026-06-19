Por que Ismail Koné usou o “apito verde” após sua grave lesão?

Aos 54 minutos da partida entre Canadá e Catar, Koné sofreu uma entrada violenta por trás do jogador catariano Asim Madibo. Inicialmente, o árbitro limitou-se a mostrar o cartão amarelo, mas o árbitro assistente de vídeo interveio e solicitou a revisão da jogada, resultando na exibição do cartão vermelho ao jogador catariano.

Embora a seleção canadense tenha conquistado uma vitória histórica por 6 a 0, a cena da lesão de Koné ofuscou todos os detalhes da partida e se tornou o acontecimento mais marcante para a torcida canadense.

Após a partida, o técnico Jesse Marsh confirmou que o jogador sofreu uma fratura na perna, indicando que ele foi levado diretamente ao hospital para ser submetido a uma cirurgia de emergência.

Marsh revelou que os membros da comissão técnica conseguiram ouvir o som dos ossos se quebrando da área técnica no momento da lesão, em uma cena que reflete a gravidade e a intensidade da lesão.

Algumas reportagens internacionais indicaram que a lesão consiste em uma fratura na perna esquerda, enquanto os detalhes precisos sobre o local e a natureza da fratura ainda aguardam o laudo médico oficial.