Por que o goleiro Neto não foi nem mesmo relacionado para jogo decisivo do Botafogo na pré-libertadores, contra o Nacional de Potosí

O Botafogo terá uma mudança significativa para o confronto decisivo diante do Nacional Potosí, nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta da segunda fase preliminar da Libertadores. O goleiro Neto ficou fora da lista de relacionados para a partida.

A decisão foi tomada pelo técnico Martín Anselmi e, segundo informações divulgadas inicialmente pelo ge, não envolve qualquer problema físico. Trata-se de uma escolha exclusivamente técnica do treinador, que optou por alterar a meta alvinegra em um dos jogos mais importantes da temporada até aqui.

Com isso, Léo Linck deve começar como titular, enquanto Raul surge como opção no banco de reservas. A tendência é que Linck assuma a responsabilidade no duelo que vale a sobrevivência do Glorioso na competição continental.

Neto disputou cinco partidas em 2026 e sofreu oito gols no período. A troca acontece justamente em um momento de pressão, já que o Botafogo precisa reverter o resultado adverso do jogo de ida para seguir vivo na Libertadores.