Neto goleiro Botafogo 2026Vitor Silva/Botafogo
Luis Felipe Gonçalves

Por que o goleiro Neto não foi nem mesmo relacionado para jogo decisivo do Botafogo na pré-libertadores, contra o Nacional de Potosí

Goleiro foi preservado por Anselmi, e Botafogo aposta em Léo Linck por virada na Libertadores

O Botafogo terá uma mudança significativa para o confronto decisivo diante do Nacional Potosí, nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta da segunda fase preliminar da Libertadores. O goleiro Neto ficou fora da lista de relacionados para a partida.

A decisão foi tomada pelo técnico Martín Anselmi e, segundo informações divulgadas inicialmente pelo ge, não envolve qualquer problema físico. Trata-se de uma escolha exclusivamente técnica do treinador, que optou por alterar a meta alvinegra em um dos jogos mais importantes da temporada até aqui.

Com isso, Léo Linck deve começar como titular, enquanto Raul surge como opção no banco de reservas. A tendência é que Linck assuma a responsabilidade no duelo que vale a sobrevivência do Glorioso na competição continental.

Neto disputou cinco partidas em 2026 e sofreu oito gols no período. A troca acontece justamente em um momento de pressão, já que o Botafogo precisa reverter o resultado adverso do jogo de ida para seguir vivo na Libertadores.

  • Botafogo v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Reforços e desfalques para a decisão

    Se por um lado Anselmi promove mudança no gol, por outro contará com retornos importantes para fortalecer a equipe. Joaquín Correa e Arthur Cabral, que estavam em recuperação de lesão, voltam a ficar à disposição e ampliam as alternativas ofensivas para a missão da virada.

    Em contrapartida, Allan, Chris Ramos, Kaio Pantaleão, Marçal e Santi Rodríguez seguem entregues ao departamento médico e permanecem fora. O volante Danilo também retorna ao grupo e realiza trabalhos específicos, aumentando as chances de iniciar entre os titulares.

  • FBL-LIBERTADORES-NACIONALPOTOSI-BOTAFOGOAFP

    A missão no Nilton Santos

    Derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, em confronto marcado pela altitude de quase 4.000 metros na casa do clube boliviano, o Botafogo agora precisa fazer valer o mando de campo no Nilton Santos.

    Para avançar à terceira fase da pré-Libertadores no tempo regulamentar, o Glorioso precisa vencer por dois gols de diferença. Caso devolva o placar de 1 a 0, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.

    A bola rola às 21h30 (de Brasília), e o cenário é claro: vitória por dois gols garante a classificação direta; triunfo mínimo leva a disputa para as penalidades.

