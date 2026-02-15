Getty/GOAL
Por que Giannis Antetokounmpo é mais Cristiano Ronaldo do que Lionel Messi, à medida que a estrela da NBA entra no debate sobre quem é o maior de todos os tempos
Os grandes nomes de todos os tempos, Messi e Ronaldo, continuam em grande forma
Giannis, que cresceu na Grécia, é um grande fã de futebol. Ele acompanha de perto os jogos, tem vínculos profissionais com alguns clubes e busca inspiração naqueles que alcançaram o topo em profissões diferentes daquela que o tornou famoso.
Messi e Ronaldo dominam o cenário do futebol há mais de duas décadas, e ambos continuam em alta em 2026. O primeiro assinou uma extensão de contrato com o Inter Miami, vencedor da MLS Cup, até 2028, enquanto o segundo está gerando rumores de transferência para o Al-Nassr, da Saudi Pro League.
Será que Ronaldo vai se juntar a Messi na MLS?
Tem sido sugerido que CR7 poderia ir para os Estados Unidos, permitindo-lhe jogar ao lado ou contra o seu eterno rival Messi. Giannis está entre aqueles que adorariam ver uma transferência espetacular concretizar-se.
Por enquanto, ele assiste de longe enquanto dois dos maiores jogadores de todos os tempos elevam o nível de brilhantismo individual a alturas que poucos podem sonhar em alcançar. Giannis considera Messi o maior talento do futebol, mas se identifica mais com Ronaldo, que aos 41 anos construiu sua reputação com muito trabalho e dedicação ao seu ofício.
Messi x Ronaldo: Giannis, estrela da NBA, sobre o debate sobre quem é o maior de todos os tempos
Falando no Dia da Mídia do Jogo All-Star da NBA, Giannis disse, quando questionado sobre sua opinião sobre a discussão Messi x Ronaldo que divide opiniões em todo o mundo: “Acho que Messi é um talento puro. Talento puro, com trabalho árduo e disciplina ao longo de sua carreira e consistência em estar no topo. Ele é provavelmente, talvez, o melhor jogador de todos os tempos.
Mas, para mim, me identifico e me aproximo mais de pessoas que são semelhantes a mim, que gostam de trabalhar duro, são disciplinadas, cuidam do corpo e são consistentes por muitos anos. Ele tem 41 anos agora, certo? 41 anos e ainda joga em alto nível, então minha mentalidade é mais próxima da mentalidade de Cristiano Ronaldo.
“Somos pessoas diferentes, ele é mais chamativo do que eu e eu não sou assim. Mas quando se trata do jogo, do amor e da consistência e do trabalho árduo e, você sabe, ir além dos limites e continuar melhorando, sou mais parecido com Ronaldo.
“Então, quando você me faz essa pergunta, eu digo Ronaldo, mas agora, se você comparar quem conquistou mais na carreira: oito Bolas de Ouro, cinco Bolas de Ouro, Copa do Mundo, sem Copa do Mundo, cinco Ligas dos Campeões, quatro Ligas dos Campeões, é o que você preferir.
“O mais importante é que, quando você chega ao ponto de dizer Messi ou Ronaldo, você já ganhou. Eu gostaria de chegar a um ponto em que dissessem [Michael] Jordan ou Giannis, eu já ganhei na vida.”
Giannis já disse anteriormente sobre aqueles que se destacam com a bola nos pés, em vez de nas mãos: “Você tem jogadores incríveis. Luis Figo, Nani e Deco, que estavam crescendo, eram alguns dos meus jogadores favoritos. Mas no final você tem que escolher o GOAT, o único Cristiano Ronaldo. Qualquer esporte que ele praticasse, provavelmente seria bom nisso.”
Como Giannis está envolvido com os clubes da MLS e da WSL
Giannis é coproprietário do Nashville SC na MLS. Essa participação significa que ele se deparou com Messi. Em 2023, após a surpreendente transferência do argentino para os Estados Unidos, Antetokounmpo assistiu a um jogo com o Inter Miami.
Ele reforçou sua lealdade a Ronaldo ao fazer a icônica comemoração “Siuuu” ao entrar em campo e entreter a torcida. Desde então, Giannis investiu no time feminino do Chelsea, que se destacou na WSL nas últimas temporadas.
Ainda não se sabe se Giannis terá a companhia de Ronaldo nos Estados Unidos por um longo prazo, já que CR7 voltou a jogar no Oriente Médio, mas ele estará em solo americano neste verão, quando capitaneia Portugal na sexta Copa do Mundo de sua carreira recordista.
