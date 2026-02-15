Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Giannis Antetokounmpo Cristiano Ronaldo Lionel Messi 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton

Traduzido por

Por que Giannis Antetokounmpo é mais Cristiano Ronaldo do que Lionel Messi, à medida que a estrela da NBA entra no debate sobre quem é o maior de todos os tempos

Giannis Antetokounmpo explicou por que é mais Cristiano Ronaldo do que Lionel Messi, com a estrela da NBA a juntar-se ao longo debate sobre quem é o melhor de todos os tempos. O ídolo do Milwaukee Bucks espera fazer parte dessas discussões nos círculos do basquetebol e considera-se semelhante ao ícone português CR7, apesar de ser um grande admirador do mágico internacional argentino Messi.

  • Os grandes nomes de todos os tempos, Messi e Ronaldo, continuam em grande forma

    Giannis, que cresceu na Grécia, é um grande fã de futebol. Ele acompanha de perto os jogos, tem vínculos profissionais com alguns clubes e busca inspiração naqueles que alcançaram o topo em profissões diferentes daquela que o tornou famoso.

    Messi e Ronaldo dominam o cenário do futebol há mais de duas décadas, e ambos continuam em alta em 2026. O primeiro assinou uma extensão de contrato com o Inter Miami, vencedor da MLS Cup, até 2028, enquanto o segundo está gerando rumores de transferência para o Al-Nassr, da Saudi Pro League.

    GUIA DE TV: Como assistir e transmitir a MLS ao vivo nesta temporada

    • Publicidade
  • Cristiano Ronaldo Lionel Messi 2025Getty/GOAL

    Será que Ronaldo vai se juntar a Messi na MLS?

    Tem sido sugerido que CR7 poderia ir para os Estados Unidos, permitindo-lhe jogar ao lado ou contra o seu eterno rival Messi. Giannis está entre aqueles que adorariam ver uma transferência espetacular concretizar-se.

    Por enquanto, ele assiste de longe enquanto dois dos maiores jogadores de todos os tempos elevam o nível de brilhantismo individual a alturas que poucos podem sonhar em alcançar. Giannis considera Messi o maior talento do futebol, mas se identifica mais com Ronaldo, que aos 41 anos construiu sua reputação com muito trabalho e dedicação ao seu ofício.

  • Messi x Ronaldo: Giannis, estrela da NBA, sobre o debate sobre quem é o maior de todos os tempos

    Falando no Dia da Mídia do Jogo All-Star da NBA, Giannis disse, quando questionado sobre sua opinião sobre a discussão Messi x Ronaldo que divide opiniões em todo o mundo: “Acho que Messi é um talento puro. Talento puro, com trabalho árduo e disciplina ao longo de sua carreira e consistência em estar no topo. Ele é provavelmente, talvez, o melhor jogador de todos os tempos.

    Mas, para mim, me identifico e me aproximo mais de pessoas que são semelhantes a mim, que gostam de trabalhar duro, são disciplinadas, cuidam do corpo e são consistentes por muitos anos. Ele tem 41 anos agora, certo? 41 anos e ainda joga em alto nível, então minha mentalidade é mais próxima da mentalidade de Cristiano Ronaldo.

    “Somos pessoas diferentes, ele é mais chamativo do que eu e eu não sou assim. Mas quando se trata do jogo, do amor e da consistência e do trabalho árduo e, você sabe, ir além dos limites e continuar melhorando, sou mais parecido com Ronaldo.

    “Então, quando você me faz essa pergunta, eu digo Ronaldo, mas agora, se você comparar quem conquistou mais na carreira: oito Bolas de Ouro, cinco Bolas de Ouro, Copa do Mundo, sem Copa do Mundo, cinco Ligas dos Campeões, quatro Ligas dos Campeões, é o que você preferir.

    “O mais importante é que, quando você chega ao ponto de dizer Messi ou Ronaldo, você já ganhou. Eu gostaria de chegar a um ponto em que dissessem [Michael] Jordan ou Giannis, eu já ganhei na vida.”

    Giannis já disse anteriormente sobre aqueles que se destacam com a bola nos pés, em vez de nas mãos: “Você tem jogadores incríveis. Luis Figo, Nani e Deco, que estavam crescendo, eram alguns dos meus jogadores favoritos. Mas no final você tem que escolher o GOAT, o único Cristiano Ronaldo. Qualquer esporte que ele praticasse, provavelmente seria bom nisso.”

  • Indiana Pacers v Milwaukee Bucks - Game ThreeGetty Images Sport

    Como Giannis está envolvido com os clubes da MLS e da WSL

    Giannis é coproprietário do Nashville SC na MLS. Essa participação significa que ele se deparou com Messi. Em 2023, após a surpreendente transferência do argentino para os Estados Unidos, Antetokounmpo assistiu a um jogo com o Inter Miami.

    Ele reforçou sua lealdade a Ronaldo ao fazer a icônica comemoração “Siuuu” ao entrar em campo e entreter a torcida. Desde então, Giannis investiu no time feminino do Chelsea, que se destacou na WSL nas últimas temporadas.

    Ainda não se sabe se Giannis terá a companhia de Ronaldo nos Estados Unidos por um longo prazo, já que CR7 voltou a jogar no Oriente Médio, mas ele estará em solo americano neste verão, quando capitaneia Portugal na sexta Copa do Mundo de sua carreira recordista.

AFC Champions League Two
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN
Arkadag crest
Arkadag
ARK
Major League Soccer
Los Angeles FC crest
Los Angeles FC
LAF
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
0