Por que Giannis Antetokounmpo é mais Cristiano Ronaldo do que Lionel Messi, à medida que a estrela da NBA entra no debate sobre quem é o maior de todos os tempos

Falando no Dia da Mídia do Jogo All-Star da NBA, Giannis disse, quando questionado sobre sua opinião sobre a discussão Messi x Ronaldo que divide opiniões em todo o mundo: “Acho que Messi é um talento puro. Talento puro, com trabalho árduo e disciplina ao longo de sua carreira e consistência em estar no topo. Ele é provavelmente, talvez, o melhor jogador de todos os tempos.

Mas, para mim, me identifico e me aproximo mais de pessoas que são semelhantes a mim, que gostam de trabalhar duro, são disciplinadas, cuidam do corpo e são consistentes por muitos anos. Ele tem 41 anos agora, certo? 41 anos e ainda joga em alto nível, então minha mentalidade é mais próxima da mentalidade de Cristiano Ronaldo.

“Somos pessoas diferentes, ele é mais chamativo do que eu e eu não sou assim. Mas quando se trata do jogo, do amor e da consistência e do trabalho árduo e, você sabe, ir além dos limites e continuar melhorando, sou mais parecido com Ronaldo.

“Então, quando você me faz essa pergunta, eu digo Ronaldo, mas agora, se você comparar quem conquistou mais na carreira: oito Bolas de Ouro, cinco Bolas de Ouro, Copa do Mundo, sem Copa do Mundo, cinco Ligas dos Campeões, quatro Ligas dos Campeões, é o que você preferir.

“O mais importante é que, quando você chega ao ponto de dizer Messi ou Ronaldo, você já ganhou. Eu gostaria de chegar a um ponto em que dissessem [Michael] Jordan ou Giannis, eu já ganhei na vida.”

Giannis já disse anteriormente sobre aqueles que se destacam com a bola nos pés, em vez de nas mãos: “Você tem jogadores incríveis. Luis Figo, Nani e Deco, que estavam crescendo, eram alguns dos meus jogadores favoritos. Mas no final você tem que escolher o GOAT, o único Cristiano Ronaldo. Qualquer esporte que ele praticasse, provavelmente seria bom nisso.”