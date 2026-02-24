Goal.com
Luis Felipe Gonçalves

Por que Gianluca Prestianni, do Benfica, embarcou para o jogo contra o Real Madrid mesmo após suspensão por racismo contra Vinícius Júnior?

Mesmo suspenso provisoriamente pela Uefa, Gianluca Prestianni viajou com o elenco do Benfica para o duelo decisivo contra o Real Madrid na Champions League

Com autorização direta do presidente Rui Costa, Gianluca Prestianni integrou a delegação do Benfica que seguiu para Madri para o jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Champions League 2025/26 contra o Real Madrid.

O argentino está suspenso preventivamente pela Uefa após ser acusado por Vini Jr. de ofensas racistas no confronto de ida, disputado no Estádio da Luz.

Durante o embarque no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, o jogador não falou com a imprensa. A viagem ocorreu mesmo com a impossibilidade de atuar no Santiago Bernabéu, já que a punição cautelar o impede de entrar em campo na partida desta quarta-feira (25).

    Presidente do Benfica sai em defesa do jogador

    O caso ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (24), quando Rui Costa, ex-jogador e presidente do Benfica, comentou publicamente o episódio e saiu em defesa do meia argentino.

    “Temos esse caso no meio do caminho e estamos impossibilitados de usar o Prestianni. Entendemos que nada está provado e não se justifica a ausência do jogador nesta partida”, afirmou, demonstrando insatisfação com a suspensão aplicada pela Uefa.

    O dirigente reforçou confiança no caráter do atleta e afirmou acreditar na versão apresentada pelo jogador.

    “Não estou em campo para saber o que foi dito ou não dito. Em uma situação daquelas, muita coisa é falada. O que acreditamos é na palavra do nosso jogador; mais do que isso, é conhecer os jogadores que temos em casa. O Prestianni está sendo rotulado como racista, mas ele é tudo, menos racista. Posso garantir. Defendemos o jogador quando tivemos que defender. Ainda não há uma decisão final; há uma suspensão. Aguardamos o desfecho do processo.”

    Rui Costa também relembrou o jogo de ida, vencido pelo Real Madrid por 1 a 0, com gol de Vini Jr., e criticou a arbitragem da partida.

    “Não queremos usar outros casos para minimizar a situação do Prestianni, mas não podemos esquecer o que aconteceu no jogo em casa. Houve uma agressão clara do Valverde, que deveria ficar fora deste jogo.”

    No último fim de semana, Prestianni já havia ficado fora da lista de relacionados para o duelo contra o AVS, pelo Campeonato Português, por suspensão automática devido ao acúmulo de cartões amarelos.

    Caso seja considerado culpado por comportamento discriminatório, o jogador poderá receber suspensão de até 10 partidas em competições organizadas pela Uefa.

  • Suspensão provisória da Uefa

    A Uefa anunciou oficialmente a suspensão cautelar de Prestianni nesta segunda-feira. O argentino recebeu punição provisória de um jogo em competições europeias, ficando automaticamente fora do confronto de volta contra o Real Madrid.

    De acordo com o comunicado, um Inspetor de Ética e Disciplina foi designado para conduzir a investigação. Com base em relatório preliminar, o Órgão de Controle, Ética e Disciplina aplicou a suspensão por possível violação do Artigo 14 do Regulamento Disciplinar da Uefa, que trata de condutas discriminatórias.

    A entidade ressaltou que a medida tem caráter preventivo e não representa decisão definitiva. O julgamento final ocorrerá após a conclusão das investigações.

    Veja o comunicado da entidade:

    Na sequência da nomeação de um Inspetor de Ética e Disciplina da UEFA (EDI) para investigar alegações de comportamento discriminatório durante o jogo do Play-off da fase a eliminar da UEFA Champions League 2025/2026 entre o SL Benfica e o Real Madrid CF, realizado a 17 de fevereiro de 2026, e na sequência de um pedido do EDI acompanhado de um relatório intercalar, o Órgão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA (CEDB) decidiu hoje suspender provisoriamente o Sr. Gianluca Prestianni para o próximo (1) jogo das competições de clubes da UEFA para o qual estaria elegível, por violação prima facie do Artigo 14.º do Regulamento Disciplinar da UEFA (RD), relacionada com comportamento discriminatório.

  • Nota oficial do Benfica

    O Benfica se posicionou logo após o anúncio da Uefa, criticando a suspensão provisória e anunciando que irá recorrer da decisão.

    O clube afirmou lamentar ficar privado do atleta enquanto o processo ainda está em investigação e reforçou seu compromisso histórico no combate ao racismo e à discriminação. A nota também destacou que valores antirracistas fazem parte da identidade do clube, citando a atuação da Fundação Benfica e figuras emblemáticas como Eusébio.

    Veja a nota oficial:

    O Sport Lisboa e Benfica tomou conhecimento da decisão da UEFA de aplicar uma suspensão provisória de um jogo ao seu jogador Gianluca Prestianni, no âmbito da averiguação em curso relativamente ao incidente ocorrido no jogo frente ao Real Madrid.

    O Clube lamenta ficar privado do jogador enquanto o processo está ainda em investigação e irá apelar desta decisão da UEFA, mesmo se dificilmente os prazos em causa terão qualquer efeito prático para o jogo da segunda mão do play-off da Liga dos Campeões.

    O Sport Lisboa e Benfica reafirma igualmente o seu compromisso inabalável no combate a qualquer forma de racismo ou discriminação, valores que fazem parte da sua identidade histórica e que se refletem na sua ação quotidiana, na sua comunidade global, no trabalho da Fundação Benfica e em figuras maiores da história do Clube, como Eusébio.

  • Vinicius Junior Prestianni Benfica Real MadridGetty Images

    A denúncia de racismo

    O episódio ocorreu após Vini Jr. marcar um golaço na vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Benfica, em Lisboa. O atacante comemorou próximo à bandeirinha de escanteio, em frente a uma torcida organizada do time português, o que gerou reação dos jogadores adversários e confusão no gramado.

    O árbitro francês François Letexier aplicou cartão amarelo ao brasileiro pela comemoração. Em seguida, Vini denunciou ter sido chamado de “mono” (“macaco”, em espanhol) por Prestianni, que teria falado com a boca coberta pela camisa.

    A acusação provocou nova confusão generalizada. Mbappé afirmou ter ouvido as ofensas e também acusou o argentino de comportamento racista. O árbitro acionou imediatamente o protocolo antirracismo da Uefa e paralisou a partida por cerca de dez minutos.

    Vini foi amparado por companheiros como Mbappé e Tchouaméni. O técnico do Benfica, José Mourinho, também conversou com o brasileiro durante o tumulto. Após o apito final, o atacante do Real Madrid se manifestou nas redes sociais, condenando mais um episódio de preconceito.

    Prestianni negou as acusações. O caso segue sob investigação da Uefa e pode ter desdobramentos disciplinares nas próximas semanas.

