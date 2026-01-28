Por que Germán Cano, Soteldo e Hércules desfalcam o Fluminense contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro 2026?

Entre os desfalques do Fluminense para a estreia no Campeonato Brasileiro diante do Grêmio, no Maracanã, o técnico não poderá contar com Germán Cano, que segue entregue ao departamento médico. Já Soteldo e Hércules avançam no processo de recuperação e estão na fase de transição da fisioterapia para os trabalhos no gramado, mas ainda não reúnem condições de jogo. Com isso, o trio fica fora da partida que marca o início da caminhada tricolor no Brasileirão.