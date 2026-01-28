Goal.com
Fluminense's Argentine forward #14 German Cano celebrates scoring Getty Images
Pedro Augusto Dias

Por que Germán Cano, Soteldo e Hércules desfalcam o Fluminense contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro 2026?

Fluminense e Grêmio se enfrentam pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026, às 19h30 (de Brasília), desta quarta-feira (28), no Maracanã. O técnico Luís Zubeldía terá três desfalques para o duelo: Germán Cano, Hércules e Yeferson Soteldo.

  • Fluminsense v Ceara - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Os desfalques para a estreia

    Entre os desfalques do Fluminense para a estreia no Campeonato Brasileiro diante do Grêmio, no Maracanã, o técnico não poderá contar com Germán Cano, que segue entregue ao departamento médico. Já Soteldo e Hércules avançam no processo de recuperação e estão na fase de transição da fisioterapia para os trabalhos no gramado, mas ainda não reúnem condições de jogo. Com isso, o trio fica fora da partida que marca o início da caminhada tricolor no Brasileirão.

  • Gremio v Fluminense - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    O provável Fluminense

    Dessa forma, o treinador argentino deve escalar um time com: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Renê (Arana); Martinelli, Nonato, Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna e John Kennedy.

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

