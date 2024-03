Por que Gabigol é desfalque do Flamengo contra o Madureira pelo Campeonato Carioca?

Ídolo rubro-negro não vai a campo na partida que pode sagrar o Flamengo campeão da Taça Guanabara; entenda o motivo

O Flamengo não poderá contar com Gabigol para o confronto contra o Madureira, neste sábado (2), às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Sendo substitúto direto de Pedro, a equipe de Tite fica sem uma opção no setor ofensivo com a baixa do camisa 10.

A seguir, a GOAL explica os motivos da ausência do atacante no plantel que poderá se sagrar campeão da Taça Guanabara