Onde assistir a Flamengo x Madureira ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo neste sábado (2), no Estádio do Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Com mais de 30 mil ingressos vendidos, Flamengo e Madureira se enfrentam neste sábado (2), às 16h (de Brasília), no Estádio do Maracanã, pela última rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do Bandsports na TV fechada e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Na liderança com 24 pontos, o Flamengo chega embalado com cinco vitórias consecutivas. Para perder o título da Taça Guanabara, o Rubro-Negro precisa perder neste sábado e o Fluminense, com três pontos a menos, tem que tirar uma vantagem de 11 gols de saldo. Para o confronto, o técnico Tite pode optar por uma formação alternativa.

Do outro lado, o Madureira aparece na oitava posição, com 10 pontos conquistados em 30 disputados e agora cumpre apenas tabela. Até o momento, soma três vitórias, um empate e seis derrotas. Um aproveitamento de 33%.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Wesley, David Luiz, Léo Pereira, Viña, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Gabigol. Técnico: Tite.

Madureira: Mota; Dadinha (Almir Sóta), Marcão, Arthur e Evandro; Wagninho, Arthur Santos e Pablo Pardal; Hugo Borges, Patryck Ferreira e Arthur Martins. Técnico: Daniel Neri.

Desfalques

Flamengo

Gerson segue no departamento médico.

Madureira

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 2 de março de 2024

sábado, 2 de março de 2024 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio do Maracanã - Rio de Janeiro, RJ