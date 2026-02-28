Por que Facundo Bernal é desfalque do Fluminense contra o Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca 2026?

O Fluminense ganhou um problema importante às vésperas de um momento decisivo da temporada. Titular no meio-campo de Luis Zubeldía, Facundo Bernal teve diagnosticada uma lesão parcial do ligamento cruzado posterior do joelho direito.

A previsão inicial é de aproximadamente um mês fora dos gramados. Com isso, o uruguaio está fora do clássico contra o Vasco e também pode desfalcar o Tricolor em uma eventual final de Campeonato Carioca.

A baixa chega em um momento delicado. Em meio à reta decisiva do estadual, o Fluminense vê aumentar a lista de problemas justamente no setor que sustenta o equilíbrio da equipe.