Luis Felipe Gonçalves

Por que Facundo Bernal é desfalque do Fluminense contra o Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca 2026?

Meia uruguaio ficará fora de clássico deste domingo, em ausência sentida pelo Tricolor Carioca

O Fluminense ganhou um problema importante às vésperas de um momento decisivo da temporada. Titular no meio-campo de Luis Zubeldía, Facundo Bernal teve diagnosticada uma lesão parcial do ligamento cruzado posterior do joelho direito.

A previsão inicial é de aproximadamente um mês fora dos gramados. Com isso, o uruguaio está fora do clássico contra o Vasco e também pode desfalcar o Tricolor em uma eventual final de Campeonato Carioca.

A baixa chega em um momento delicado. Em meio à reta decisiva do estadual, o Fluminense vê aumentar a lista de problemas justamente no setor que sustenta o equilíbrio da equipe.

    Problemas para Zubeldía no meio-campo

    Considerando apenas os volantes de origem, Bernal agora se junta a Nonato, que se recupera de lesão muscular grau 1 na coxa direita. As opções ficaram ainda mais reduzidas após movimentações recentes no mercado.

    Diante desse cenário, Zubeldía conta atualmente com três nomes disponíveis para o clássico: o titular Martinelli, além de Hércules e Otávio como alternativas imediatas.

    Há também alternativas mais improvisadas, embora menos prováveis. Ganso já foi utilizado como segundo volante nesta edição do Carioca e pode surgir como opção tática. Ignácio, que em outros clubes já atuou na função, também aparece como possibilidade emergencial.

    Se Bernal preocupa, Lucho Acosta traz alívio parcial. O meia realizou exames após deixar o campo com dores na coxa contra o Palmeiras, mas não teve lesão constatada.

    Ele passou por trabalho regenerativo e deve mostrar desempenho nos treinos, o que será determinante para definir sua presença no clássico.

    O que vem pela frente?

    O Fluminense volta a campo pela semifinal do Campeonato Carioca diante do Vasco, no Maracanã. No jogo de ida, o Tricolor venceu por 1 a 0, no Nilton Santos, e joga por um empate para garantir vaga na final.

    Entre desfalques e incertezas, o desafio para Zubeldía será reorganizar o meio-campo sem perder consistência em um dos jogos mais importantes da temporada até aqui.

