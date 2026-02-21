Por que Estevão Willian foi deixado de fora da equipe do Chelsea por Liam Rosenior para o confronto com o Burnley

Rosenior exortou sua equipe a se concentrar antes da partida, depois de ver o Arsenal empatar com o Burnley no início da semana. Ele disse aos repórteres: “Não acho que seja apenas complacência. Depois que o Wolves teve um desempenho excelente ontem, assisti ao jogo. Esta é uma liga muito forte agora. Todas as equipes podem vencer todas as outras. É por isso que a liga está tão acirrada em termos de pontos entre tantas equipes. O que temos que fazer é nos concentrar em nosso próprio desempenho. Temos que nos preparar da maneira certa. Mas o que eu gosto de fazer é ser consistente em nosso processo, seja jogando contra o Wolves, seja jogando contra o Burnley amanhã, seja jogando contra o Manchester City ou o Arsenal. Nosso processo é o mesmo. Tem que ser assim para você ser consistente em seu desempenho.”