Getty
Traduzido por
Por que Estevão Willian foi deixado de fora da equipe do Chelsea por Liam Rosenior para o confronto com o Burnley
No Estevao, o Chelsea recebe o Burnley
O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, anunciou a escalação para enfrentar o Burnley, e não há espaço para Estevao no time. Rosenior conquistou oito vitórias em 11 partidas desde que substituiu Enzo Maresca como técnico e tentará manter a boa fase contra o Clarets. Rosenior escalou João Pedro, Cole Palmer, Pedro Neto e Enzo Fernandez no ataque para a partida, enquanto Andrey Santos faz parceria com Moises Caicedo no meio-campo. Robert Sanchez assume seu lugar habitual entre as traves e atrás de uma linha defensiva formada por Reece James, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah e Malo Gusto.
Chelsea XI: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Gusto; Santos, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; João Pedro
- Getty Images Sport
Rosenior fornece atualização sobre Estêvão
Rosenior deu uma atualização antes do início da partida. Ele disse aos repórteres: “Infelizmente, ontem, durante o treino, ele sentiu uma dor no tendão. No momento, estamos fazendo exames para ter certeza de que não é nada grave, mas ele não poderá jogar hoje e vamos ver o que acontece a partir daí.”
Rosenior envia aviso
Rosenior exortou sua equipe a se concentrar antes da partida, depois de ver o Arsenal empatar com o Burnley no início da semana. Ele disse aos repórteres: “Não acho que seja apenas complacência. Depois que o Wolves teve um desempenho excelente ontem, assisti ao jogo. Esta é uma liga muito forte agora. Todas as equipes podem vencer todas as outras. É por isso que a liga está tão acirrada em termos de pontos entre tantas equipes. O que temos que fazer é nos concentrar em nosso próprio desempenho. Temos que nos preparar da maneira certa. Mas o que eu gosto de fazer é ser consistente em nosso processo, seja jogando contra o Wolves, seja jogando contra o Burnley amanhã, seja jogando contra o Manchester City ou o Arsenal. Nosso processo é o mesmo. Tem que ser assim para você ser consistente em seu desempenho.”
- Getty Images Sport
Arsenal é o próximo adversário do Chelsea
O próximo jogo do Chelsea é contra o Arsenal, no Emirates, pela Premier League. As duas únicas derrotas de Rosenior como técnico do Chelsea foram contra o Arsenal, na Carabao Cup, e ele estará ansioso para evitar que seu time seja derrotado pelos Gunners novamente daqui a uma semana.
Publicidade