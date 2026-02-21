Por que Erling Haaland e Kylian Mbappé não engataram uma disputa como a de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, como se esperava em seus inícios espetaculares?

Erling Haaland e Kylian Mbappé não são apenas dois dos atacantes mais matadores do futebol na atualidade, como também são duas das principais promessas que viraram grandes realidades. Com trajetórias distintas por clubes, a dupla se consolidou como grandes artilheiros, impondo muito respeito a qualquer linha defensiva que enfrentem.

Apesar de ainda ter 25 anos, Haaland já defendeu cinco clubes em quatro países diferentes até aqui na carreira. Ele deu seus primeiros passos na Noruega por Bryne e Molde, rumou à Áustria para defender o RB Salzburg, se consolidou pelo Borussia Dortmund na Alemanha e está na Inglaterra desde então vestindo a camisa do Manchester City.

Dois anos mais velho, Mbappé, por sua vez, jogou em só dois países e três clubes. Revelado no Monaco, o atacante ainda atuou em solo francês pelo PSG, antes de partir à Espanha para realizar seu sonho de infância de jogar pelo Real Madrid.

Mas, embora os dois empilhem gols aos montes por seus times atuais e tenham uma respeitável galeria de títulos, uma coisa chama a atenção: eles não engataram uma disputa como a de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, como se esperava em seus inícios espetaculares, por premiações individuais, sequer ganhando uma Bola de Ouro até aqui. E por que isso não aconteceu? Abaixo, listamos alguns pontos.