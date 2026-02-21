Goal.com
Felipe Proença

Por que Erling Haaland e Kylian Mbappé não engataram uma disputa como a de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, como se esperava em seus inícios espetaculares?

Principais talentos do futebol mundial nos últimos anos, dupla não tem conseguido dominar o embate pelas maiores premiações individuais da categoria

Erling Haaland e Kylian Mbappé não são apenas dois dos atacantes mais matadores do futebol na atualidade, como também são duas das principais promessas que viraram grandes realidades. Com trajetórias distintas por clubes, a dupla se consolidou como grandes artilheiros, impondo muito respeito a qualquer linha defensiva que enfrentem.

Apesar de ainda ter 25 anos, Haaland já defendeu cinco clubes em quatro países diferentes até aqui na carreira. Ele deu seus primeiros passos na Noruega por Bryne e Molde, rumou à Áustria para defender o RB Salzburg, se consolidou pelo Borussia Dortmund na Alemanha e está na Inglaterra desde então vestindo a camisa do Manchester City.

Dois anos mais velho, Mbappé, por sua vez, jogou em só dois países e três clubes. Revelado no Monaco, o atacante ainda atuou em solo francês pelo PSG, antes de partir à Espanha para realizar seu sonho de infância de jogar pelo Real Madrid.

Mas, embora os dois empilhem gols aos montes por seus times atuais e tenham uma respeitável galeria de títulos, uma coisa chama a atenção: eles não engataram uma disputa como a de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, como se esperava em seus inícios espetaculares, por premiações individuais, sequer ganhando uma Bola de Ouro até aqui. E por que isso não aconteceu? Abaixo, listamos alguns pontos.

  Cristiano Ronaldo Messi Ballon D'Or

    Dificilmente uma hegemonia tão grande substitui outra

    Já caminhando para os atos finais de suas excepcionais carreiras, Cristiano Ronaldo e Messi, entre tantas conquistas coletivas, ainda polarizaram a disputa pela Bola de Ouro por 10 edições. De 2008 a 2017, ou um ou outro ficou com a premiação, trazendo até um certo ar de normalidade para algo tão máximo e difícil de conquistar uma única vez.

    Por mais foras de série que sejam, Haaland e Mbappé ainda não tiveram esse privilégio, o que talvez seja intrigante, dada a qualidade de ambos. Por outro lado, a comparação com os astros acima soa um tanto injusta, considerando a singularidade desse feito, que certamente perdurará por décadas sem ser igualado.

  FC Internazionale v Manchester City FC - UEFA Champions League Final 2022/23

    Grandes rivalidades e títulos relevantes pesam

    Dois fatores que certamente contribuíram para toda essa rivalidade Cristiano Ronaldo x Messi foram eles jogarem por times rivais e conquistarem vários títulos de Champions League durante este período. Grandes nomes de Real Madrid e Barcelona, respectivamente, a dupla teve grandes embates ao longo do período de domínio da Bola de Ouro, e levantaram sete taças da principal competição europeia de clubes.

    Haaland e Mbappé não atuam por grandes rivais, apesar do histórico recente de confrontos entre Manchester City e Real Madrid, além de apenas o norueguês deter a honra de já ter se sagrado campeão da Champions, quando os Citizens venceram a Inter de Milão, na temporada 2022/23.

    O francês, por sua vez, tem como trunfo o título da Copa do Mundo de 2018. No entanto, embora importante na conquista, ele não teve o protagonismo suficiente para convencer os eleitores de que merecia a Bola de Ouro na ocasião.

  France v Croatia - 2018 FIFA World Cup Russia Final

    Seleções poderia ajudá-los, mas discrepância não colabora

    Se os tempos áureos da França podem ter seu peso a favor de Mbappé na disputa pela Bola de Ouro, o mesmo não dá para se dizer de Haaland. Apesar da Noruega viver um momento de alta, ao ter uma geração bem interessante e conseguido se classificar para a Copa do Mundo deste ano, a seleção nórdica está longe de ser um diferencial para o camisa 9 do Manchester City e estar à altura da seleção francesa.

    Neste caso, é justo dizer que nem mesmo Argentina e Portugal (exceção feita ao título da Euro 2016) foram fatores determinantes para Messi e Cristiano Ronaldo empilharem Bolas de Ouro, por outro lado.

