Por que Endrick é desfalque do Lyon contra o PAOK pela Liga Europa?

Endrick vive um início avassalador com a camisa do Lyon, mas ainda não pode estrear pelo clube francês na Liga Europa. Emprestado pelo Real Madrid, o jovem brasileiro só ficará à disposição na fase eliminatória do torneio. Abaixo, a GOAL explica o motivo da ausência.

Lyon e PAOK se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 17h (de Brasília), no Groupama Stadium, pela última rodada da fase de liga da Liga Europa.

Apesar do excelente momento, o técnico Paulo Fonseca não poderá contar com Endrick. O atacante não foi inscrito nesta primeira fase da competição continental e, de acordo com o regulamento, só poderá atuar a partir na próxima fase. A norma da UEFA permite a inscrição de até três novos jogadores após o encerramento da fase de liga. Já garantido diretamente nas oitavas, o Lyon ainda disputa a liderança geral da competição para chegar ao mata-mata com vantagem. Assim, a possível estreia do brasileiro na Liga Europa está prevista apenas para março, quando começam os confrontos eliminatórios.

Dentro de campo, o time francês atravessa fase excepcional. São oito vitórias consecutivas na temporada, além da liderança isolada da Liga Europa, com 18 pontos em sete jogos. Atuando em casa, o Lyon mantém 100% de aproveitamento no torneio, utilizando sua imposição e intensidade alta desde os primeiros minutos.

    O momento de Endrick no Lyon

    Contratado por empréstimo junto ao Real Madrid, Endrick chegou ao clube com status de reforço imediato, e correspondeu rapidamente. Mesmo sem poder atuar na Liga Europa neste momento, o atacante já deixou sua marca no futebol francês.

    Em apenas três partidas pelo Lyon, o brasileiro soma quatro gols, incluindo o primeiro hat-trick da carreira, marcado no último domingo (25), contra o Metz. A sequência colocou Endrick no centro das atenções e acelerou sua adaptação com Les Gones.

    O impacto imediato também reforçou a avaliação interna do clube. Paulo Fonseca já manifestou interesse em ampliar o empréstimo, inicialmente previsto para seis meses, diante do desempenho e da influência do jovem no setor ofensivo. Em campo, Endrick tem mostrado presença de área, agressividade na finalização e poder de decisão em poucos toques.

    O que vem pela frente?

    Sem Endrick, o Lyon enfrenta o PAOK nesta quinta-feira (29), às 17h (de Brasília), no Groupama Stadium, pela Liga Europa. 

    Já com o atacante brasileiro à disposição, o clube volta a campo pela Ligue 1 neste domingo (1º), às 11h (de Brasília), quando encara o Lille.

0