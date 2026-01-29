Por que Endrick é desfalque do Lyon contra o PAOK pela Liga Europa?

Lyon e PAOK se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 17h (de Brasília), no Groupama Stadium, pela última rodada da fase de liga da Liga Europa.

Apesar do excelente momento, o técnico Paulo Fonseca não poderá contar com Endrick. O atacante não foi inscrito nesta primeira fase da competição continental e, de acordo com o regulamento, só poderá atuar a partir na próxima fase. A norma da UEFA permite a inscrição de até três novos jogadores após o encerramento da fase de liga. Já garantido diretamente nas oitavas, o Lyon ainda disputa a liderança geral da competição para chegar ao mata-mata com vantagem. Assim, a possível estreia do brasileiro na Liga Europa está prevista apenas para março, quando começam os confrontos eliminatórios.

Dentro de campo, o time francês atravessa fase excepcional. São oito vitórias consecutivas na temporada, além da liderança isolada da Liga Europa, com 18 pontos em sete jogos. Atuando em casa, o Lyon mantém 100% de aproveitamento no torneio, utilizando sua imposição e intensidade alta desde os primeiros minutos.