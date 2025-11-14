+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Luigi Vargas

Por que Cristiano Ronaldo é desfalque de Portugal contra a Armênia pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026?

Camisa 7 cumpre suspensão e deixou a concentração da seleção portuguesa antecipadamente

Cristiano Ronaldo não estará em campo no duelo entre Portugal e Armênia, neste domingo (16), pela sexta e última rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

O camisa 7 recebeu um cartão vermelho direto no primeiro compromisso desta Data Fifa, diante da Irlanda, em Dublin. Com sua ausência ao longo de mais de 30 minutos de bola rolando, a seleção portuguesa não conseguiu diminuir o placar de 2 a 0 para os anfitriões.

Agora, CR7 terá que cumprir suspensão pela expulsão e ainda corre um risco maior de ficar de fora dos primeiros jogos da Copa do Mundo de 2026.

  • Por que Cristiano Ronaldo foi expulso e cumpre suspensão?

    Após revisão do VAR, Cristiano Ronaldo foi expulso aos 15 minutos do segundo tempo diante da Irlanda, quando o placar já estava em 2 a 0 para os donos da casa.

    O astro deu uma cotovelada no zagueiro Dara O'Shea em disputa de bola dentro da área adversária. O irlandês tentou atrapalhá-lo enquanto aguardavam um cruzamento e, quando virou de costas, recebeu a agressão do atacante.

    O árbitro mostrou o cartão amarelo dentro de campo. Após ser chamado ao monitor de vídeo para rever o lance, apresentou o vermelho direto. CR7 deixou o campo com aplausos sarcásticos e muita reclamação, tendo em vista que encerrou sua participação nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, precisando cumprir suspensão.

    Suspensão pode ser maior

    Por ter recebido o cartão vermelho, Cristiano Ronaldo é desfalque certo contra a Armênia neste domingo (16). Por se tratar de uma agressão, o craque será julgado e pode receber suspensão de até três jogos.

    Acontece que, caso Cristiano receba mais de um jogo de gancho, perderá a primeira e ou a segunda partida da Copa do Mundo de 2026. Como o jogo contra a Armênia é o último das Eliminatórias Europeias, o próximo compromisso oficial é apenas na fase de grupos da Copa, caso Portugal confirme a classificação direta.

    Primeira expulsão de CR7 por Portugal

    A expulsão de Cristiano Ronaldo contra a Irlanda foi sua primeira na carreira a serviço da seleção de Portugal. Em um recorte completo, envolvendo clubes, foi sua 13ª expulsão, sendo nove por cartões vermelhos diretos e quatro por dois amarelos.

  • Próximos passos de Cristiano Ronaldo e Portugal

    Sem Cristiano Ronaldo, Portugal vai a campo precisando vencer para garantir o primeiro lugar do Grupo F e se classificar diretamente à Copa do Mundo de 2026. Caso não vença, terá de contar com um tropeço da Hungria, segunda colocada, para não precisar da repescagem. CR7, por sua vez, retorna antes da concentração e, pelo Al Nassr, no Campeonato Saudita, tem o Al Khaleej pela frente no dia 23 de novembro, visando à marca de mil gols.