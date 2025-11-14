Por que Cristiano Ronaldo é desfalque de Portugal contra a Armênia pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026?

Cristiano Ronaldo não estará em campo no duelo entre Portugal e Armênia, neste domingo (16), pela sexta e última rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

O camisa 7 recebeu um cartão vermelho direto no primeiro compromisso desta Data Fifa, diante da Irlanda, em Dublin. Com sua ausência ao longo de mais de 30 minutos de bola rolando, a seleção portuguesa não conseguiu diminuir o placar de 2 a 0 para os anfitriões.

Agora, CR7 terá que cumprir suspensão pela expulsão e ainda corre um risco maior de ficar de fora dos primeiros jogos da Copa do Mundo de 2026.