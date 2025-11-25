+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Bruna Lima

Por que Cristiano Ronaldo é desfalque do Al Nassr contra o Istiklol pela Champions League da Ásia 2025/26?

Ausência de CR7 ocore por decisão técnica visando preservá-lo da sequência intensa de jogos

A ausência de Cristiano Ronaldo no duelo entre Al-Nassr e Istiklol, pela Champions League da Ásia 2025/26, não é fruto de lesão ou suspensão, mas de uma escolha estratégica definida por Jorge Jesus. O treinador português decidiu poupar o camisa 7 no compromisso fora de casa, no Tajiquistão, avaliando que o desgaste acumulado exigia uma pausa antes da maratona de jogos que antecede a Copa do Mundo de 2026. O próprio clube já trabalha com a possibilidade de que CR7 só volte a atuar no dia 21 de dezembro, diante do Al-Najma, pela liga saudita.

O Al-Nassr vive sua melhor sequência na temporada — são nove vitórias seguidas no campeonato nacional, recorde na história do clube — e também mantém 100% de aproveitamento na Champions League Asiática 2. Com quatro triunfos em quatro partidas, o time precisa apenas de um empate para assegurar a vaga na próxima fase do torneio continental, cenário que deu ao técnico margem para administrar minutos e preservar sua principal referência.

A decisão vem justamente após mais uma atuação emblemática de Cristiano Ronaldo. No triunfo recente por 4 a 1 sobre o Al-Khaleej, o português marcou um golaço de bicicleta e chegou aos 954 gols na carreira, aproximando-se ainda mais da corrida pelo milésimo. Ainda assim, o treinador defendeu a necessidade de descanso, destacando que a equipe precisará de CR7 em plena forma para o ciclo decisivo que se aproxima.

  • O que motivou o descanso de Cristiano Ronaldo

    A principal razão para a ausência de Cristiano Ronaldo no Tajiquistão é o plano de preservação física traçado pela comissão técnica. A análise interna aponta que, embora o camisa 7 siga decisivo e em ótimo ritmo, a sequência intensa de partidas no campeonato saudita e no torneio continental exige cuidado para evitar sobrecarga. Segundo Jorge Jesus, o momento do time permite esse manejo, já que a classificação está praticamente encaminhada e o Al Nassr tem apresentado alto nível coletivo com regularidade.

    Além disso, a agenda futura foi determinante. Se não atuar contra o Istiklol, Cristiano Ronaldo terá 27 dias sem entrar em campo, uma janela rara para recuperação completa antes do período mais exigente da temporada. O descanso também se alinha ao planejamento mirando a Copa do Mundo, já que CR7 é esperado como protagonista de mais um ciclo com a seleção portuguesa.

  • Como o Al-Nassr chega ao jogo sem seu principal astro

    O duelo contra o Istiklolocorre dentro de um contexto favorável: o adversário ocupa posição modesta no grupo e o empate basta para assegurar matematicamente a vaga à próxima etapa da Champions Asiática. Assim, o jogo serve não só como oportunidade de rotação no elenco, mas também como teste para alternativas ofensivas sem o astro português.

    A provável escalação do Al-Nassr conta com:  Al Najjar; Boushal, Al Sharari, Al-Amri, Al Najdi; Alkhaibari, Al Hassan, Maran; Wesley, Ghareeb e Camara. 