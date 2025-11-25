Por que Cristiano Ronaldo é desfalque do Al Nassr contra o Istiklol pela Champions League da Ásia 2025/26?

A ausência de Cristiano Ronaldo no duelo entre Al-Nassr e Istiklol, pela Champions League da Ásia 2025/26, não é fruto de lesão ou suspensão, mas de uma escolha estratégica definida por Jorge Jesus. O treinador português decidiu poupar o camisa 7 no compromisso fora de casa, no Tajiquistão, avaliando que o desgaste acumulado exigia uma pausa antes da maratona de jogos que antecede a Copa do Mundo de 2026. O próprio clube já trabalha com a possibilidade de que CR7 só volte a atuar no dia 21 de dezembro, diante do Al-Najma, pela liga saudita.

O Al-Nassr vive sua melhor sequência na temporada — são nove vitórias seguidas no campeonato nacional, recorde na história do clube — e também mantém 100% de aproveitamento na Champions League Asiática 2. Com quatro triunfos em quatro partidas, o time precisa apenas de um empate para assegurar a vaga na próxima fase do torneio continental, cenário que deu ao técnico margem para administrar minutos e preservar sua principal referência.

A decisão vem justamente após mais uma atuação emblemática de Cristiano Ronaldo. No triunfo recente por 4 a 1 sobre o Al-Khaleej, o português marcou um golaço de bicicleta e chegou aos 954 gols na carreira, aproximando-se ainda mais da corrida pelo milésimo. Ainda assim, o treinador defendeu a necessidade de descanso, destacando que a equipe precisará de CR7 em plena forma para o ciclo decisivo que se aproxima.